Wiesbaden: „The Gin Game“ im Staatstheater

Von: Andrea Rost

Philippe Jacq und Bobbie Lording stehen im Zwei-Personen-Stück „The Gin Game“ auf der Bühne. © Michael Schick

Das Europäische Theater Wiesbaden will Kulturen verbinden. Am kommenden Wochenende gibt das Ensemble ein Gastspiel im Studio des Hessischen Staatstheaters. Gezeigt wird die Komödie „The Gin Game“ in englischer Sprache.

Philippe Jacq ist als Schauspieler gut beschäftigt. Der gebürtige Franzose spielt in deutschen Fernsehserien wie „Der Staatsanwalt“, „Tatort“ oder „Ein Fall für Zwei“ mit, er verkörperte den Bürgermeister von Nizza im preisgekrönten TV-Mehrteiler „Die Manns“. Jüngst war er mehrere Monate bei Dreharbeiten zu „El Presidente“ in Südamerika. In der Amazon-Prime-Serie über den Korruptionsskandal hinter dem Fußballverband Fifa hatte er die Rolle von Generalsekretär Helmut Käser bekommen.

Philippe Jacq verbringt viel Zeit in Paris, lebt aber auch gut die Hälfte des Jahres in Wiesbaden, wo seine Frau zu Hause ist. In der Landeshauptstadt hat der 60-Jährige vor mittlerweile vier Jahren das „Europäische Theater“ gegründet, einen gemeinnützigen Verein rund um eine sechsköpfige Truppe von Profischauspieler:innen, die aus Frankreich, Luxemburg, England und Amerika stammen. „Unser Ziel ist es, ausländische Stücke in Originalsprache auf die Bühne zu bringen“, sagt Philippe Jacq. Eine feste Aufführungsstätte habe das Europäische Theater nicht, biete an wechselnden Orten Gastspiele an, nehme an Festivals teil und organisiere Workshops an Schulen. Am kommenden Wochenende gastiert die Truppe mit dem Zwei-Personen-Stück „The Gin Game“ im Studio des Hessischen Staatstheaters.

„Unsere Künstler sind Botschafter fremder Kulturen, Vermittler von Zeitgeist und Diskurs. Die Basis der Theaterarbeit ist die europäische Idee des permanenten Dialogs, dessen Ziel Integration und internationale Kommunikation ist“, kann man auf der Homepage des Europäischen Theaters lesen. Nicht nur einem deutschen Publikum wolle man Stücke in Originalsprache nahebringen, erklärt Philippe Jacq, sondern auch ausländischen Mitbürger:innen die Möglichkeit geben, Theateraufführungen in deren Muttersprache zu erleben.

„Wir haben unseren Verein nach dem Ende der großen Flüchtlingswelle gegründet, als viele Menschen, die Französisch sprechen, nach Deutschland gekommen waren“, erinnert sich Jacq. Die Hoffnung, dass Migrant:innen das Europäische Theater als kulturellen Ort für sich entdecken würden, erfüllte sich allerdings nicht, räumt er ein. „Selbst als wir im Amt für Multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt ehrenamtlich gespielt haben, war der Zuspruch nur sehr gering.“

In Wiesbaden ist das Ensemble um Jacq, das unter anderem von städtischem Kulturamt und Hessischem Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert wird und dessen Schirmherr Daniel Cohn-Bendit ist, schon mehrfach aufgetreten. 2020 war als erste Produktion die Komödie „Le Bonheur“ von Éric Assous im Galli-Theater zu sehen, danach Aufführungen von Samuel Becketts „Oh les beaux jours“ im Marleen im Liliencarée.

Das Kammerstück „The Gin Game“ von Donald L. Coburn rund um zwei kauzige Bewohner eines Altenheimes ist eine Wiederaufnahme. Dass das Hessische Staatstheater an drei Abenden sein Studio für die Aufführung in Englisch zur Verfügung stellt, macht Philippe Jacq stolz. Anfragen an anderen großen Theatern in Mainz, Mannheim, Darmstadt oder Kassel seien bislang ohne Resonanz geblieben, bedauert er.

Auf der Bühne stehen in „The Gin Game“ Philippe Jacq als Weller Martin und Bobbie Lording als Fonsia Dorsey. Regie führt Nate Records, der Direktor des Amelia Earhart Playhouse für die US-Army in Wiesbaden.

Vorstellungen beginnen am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr, Sonntag, 2. Juli, um 18 Uhr. Tickets: 10 bis 18 Euro. www.eurotheater.eu