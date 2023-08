Wiesbaden testet Wasserstoff-Müllwagen

Von: Diana Unkart

Das wasserstoffbetriebene Müllauto ist nahezu geräuschlos in der Stadt unterwegs. unkart © Unkart

Die Entsorgungsbetriebe wollen perspektivisch ihren Fuhrpark auf alternative Antriebe umstellen. Um Informationen zu sammeln, welche Technologie infrage kommt, wird getestet.

Die Erfahrungen mit der Wasserstofftechnologie in der Rhein-Main-Region sind bisher nicht allzu positiv. Das städtische Busunternehmen Eswe Verkehr in Wiesbaden beendete das Wasserstoffprojekt nach etwas mehr als einem Jahr Laufzeit und verkaufte die Fahrzeuge. Im Taunus sorgen die technischen Probleme der Wasserstoffzüge für reichlich Ärger. Wiesbadens Entsorger ELW will perspektivisch seinen Fuhrpark umstellen und verschiedene Technologien testen. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge werden bereits eingesetzt, auf der Deponie verlädt ein mobiler E-Bagger Altpapier. Seit wenigen Tagen ist nun ein wasserstoffbetriebener Müllwagen in der Stadt unterwegs auf der Biomülltour. Die ersten Erfahrungen? „Positiv“, sagt ELW-Betriebsleiter Markus Patsch. Keine technischen Pannen bislang. Die Erfahrungen aus anderen Kommunen, die die Fahrzeuge schon länger einsetzten, seien ebenfalls positiv.

Die Industrie kann die Nachfrage nicht bedienen

Als in Wiesbaden vor einigen Jahren ein Dieselfahrverbot drohte, stellte die Stadt einen Katalog zusammen. Eine Reihe von ambitionierten Vorhaben sollte dazu beitragen, die zu hohen Stickoxidwerte zu senken, die Luftqualität zu verbessern – und das Dieselfahrverbot abzuwenden. In die Berechnungen floss damals auch die Umstellung von Bussen und Müllfahrzeugen auf alternative Antriebe ein.

In Wiesbaden verkehren weiterhin Müllfahrzeuge, die mit Diesel betankt werden. „Unser Fuhrpark ist ein Dieselfuhrpark“, sagt Patsch. Auch deshalb, weil die Kommunen weiter seien als die Industrie. Die Nachfrage nach größeren Fahrzeugen mit alternativen Antrieben sei hoch, aber noch könne die Industrie die Wünsche der kommunalen Kundschaft nicht bedienen.

Wasserstoff-Müllfahrzeug dreimal so teuer

Der wasserstoffbetriebe Müllwagen zum Beispiel, erklärt Patsch, ist eine Manufakturanfertigung und deswegen mit 1,1 Millionen Euro ungefähr dreimal so teuer wie ein herkömmliches Müllfahrzeug. 90 Prozent der Mehrkosten werden vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Anders wäre die Finanzierung nicht zu stemmen gewesen. In Serie wird ein solches Fahrzeug noch nicht gefertigt.

Das Fahrzeug Das Müllfahrzeug fährt mit elektrischer Energie und Wasserstoff. Kommt beides zum Einsatz, liegt die Reichweite bei bis zu 250 Kilometern. Den Strom , mit dem das Fahrzeug betankt wird, erzeugen die Entsorgungsbetriebe ELW mit Deponiegas und Photovoltaik selbst. Grüner Wasserstoff wird an der Tankstelle im Stadtteil Nordenstadt getankt – einmal pro Woche. Der Lastwagen verfügt über vier Wasserstofftanks. Im Vergleich zu einem Verbrenner-Müllwagen spart das Wasserstoff-Müllfahrzeug pro Jahr rund 52 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein. Die Kosten liegen bei 1,1 Million Euro. Das Bundesverkehrsministerium hat die Anschaffung mit rund 693 000 Euro gefördert. diu

Drei Müllfahrzeuge mit Elektroantrieb haben die Entsorgungsbetriebe zudem bestellt. Sie sollen nächstes Jahr geliefert und innerstädtisch eingesetzt werden. Die Wasserstofftechnologie, so sie funktioniert, ist flexibler. Mit ihr können größere Reichweiten – und damit auch die Wiesbadener Vororte – erreicht werden.

Daten sollen Aufschluss geben über Technologie der Zukunft

Der Einsatz des neuen Müllfahrzeugs soll nun genau analysiert werden. Aus den Daten erhoffen sich die Entsorgungsbetriebe Erkenntnisse für die anstehende Umstellung des Fuhrparks.

Von den insgesamt rund 400 Fahrzeugen in ELW-Diensten verfügen knapp über 20 über alternative Antriebe, darunter zwei Kehrmaschinen und ein vollelektrischer E-Sprinter, der bei der Grünflächenreinigung eingesetzt wird. Bis 2025 sollen nach einer EU-Vorgabe zehn Prozent der Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen mit einem alternativen Antrieb unterwegs sein, erläutert Patsch. „Da haben wir noch Hausaufgaben zu machen.“

Den Mitarbeitern, die den Müllwagen fahren dürfen, gefällt er. Es sei ein bequemes und nahezu geräuschloses Fahren.