Wiesbaden: Studierende gestalten Ausstellung über Inklusion

Von: Andrea Rost

„All inclusive“ ist der Titel der Ausstellung im Wiesbadener Rathausfoyer. © Monika Müller

Studierende der Hochschule Rhein-Main zeigen im Rathausfoyer die vielen Facetten von Inklusion. Das Thema soll auf diese Weise im Alltag der Stadtgesellschaft verankert werden.

Das Ampelmännchen, das im Rollstuhl sitzt, Filmplakate, die so gestaltet sind, dass auch Menschen mit Sehbehinderung sie gut lesen können, Informationen darüber, welche Einschränkungen hat, wer Autist:in ist, unter Diabetes leidet oder unter der Lesestörung Dyslexie: Die Impulse, die die Studentinnen und Studenten des Studiengangs Kommunikationsdesign der Hochschule Rhein-Main in der Ausstellung „All inclusive“ im Rathausfoyer setzen, sind vielfältig. Immer geht es dabei um das Thema, das die Landeshauptstadt in den nächsten Tagen besonders beschäftigten wird: Wiesbaden ist Host-Town der Special Olympics. Die indonesischen Athlet:innen und ihr Betreuerteam werden einige Tage hier verbringen, ehe sie zu den Wettkämpfen für geistig und mehrfach behinderte Menschen nach Berlin aufbrechen. Inklusion – also das Bestreben, ein System zu schaffen, in dem sich alle frei bewegen und am Leben teilnehmen können, egal ob sie Einschränkungen haben oder nicht – steht deshalb im Fokus eines Rahmenprogramms.

Den Auftakt macht die Ausstellung im Rathaus. Die Schau zu gestalten, sei Teil eines Semesterprojekts gewesen, berichtete Taner Ercan, der den Studiengang leitet. Die Studierenden seien tief in das Thema Inklusion eingestiegen. „Sie wollen zeigen, dass sie nicht nur Schönes gestalten, sondern mit ihrer Arbeit auch gesellschaftspolitisch relevant sein können“, sagte Ercan. „Es geht nicht nur darum, Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen adäquate Rahmenbedingungen bereitzustellen, sondern auch um ein Umdenken in unseren Köpfen.“

Er habe eine inklusive Stadtgesellschaft als Leitbild, sagte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Durch den Status Wiesbadens als Host-Town der Special Olympics bestehe die Chance, Inklusion ins Zentrum der politischen Debatte zu rücken. „Das Thema muss noch viel stärker im Alltag verankert werden“, erklärte Mende.

Weitere Fixpunkte im Rahmenprogramm sind der Sport- und Inklusionstag am Samstag, 3. Juni, 10 bis 16 Uhr, auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus sowie der Special-Olympics-Inklusionslauf durch Wiesbaden. Er wird am 14. Juni um 15 Uhr gestartet. Online-Registrierung unter www.wiesbaden.de