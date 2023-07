Wiesbaden: Startschuss für die Wärmewende

Von: Madeleine Reckmann

Wie kann die Wärmewende umgesetzt werden? Ein Konzept soll das klären. © peter-juelich.com

Bis 2024 soll ein Konzept zur Umsetzung vorliegen, das alle Optionen nutzt - Geothermie, Solarthermie, Flusswärme. OB Mende sagt: „Challenge accepted“. Aber nicht alle Fraktionen ziehen mit.

Es war ein unverhohlener Aufruf zu mehr Engagement und Verbindlichkeit. Die Stadt solle die Energie- und Wärmewende zu „ihrem Projekt“ machen, damit sie in Zusammenarbeit mit Eswe gelinge, hatte Jörg Höhler, Vorstandsmitglied der Eswe Versorgung, Ende Juni gefordert. Ansonsten sei das Megaprojekt nicht zu schaffen.

Jetzt ist die Stadtverordnetenversammlung der Aufforderung gefolgt und hat für die Energie- und Wärmewende den politischen Startschuss gegeben. „Challenge accepted“, sagte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Das Papier, das die Kooperation (Grüne, SPD, Linke und Volt) einbrachte, enthält noch keine konkreten finanziellen Zusagen. Dazu ist es zu früh. Aber bis Ende des ersten Quartals 2024 soll ein Rahmenkonzept vorliegen, wie die kommunale Wärmeplanung umgesetzt werden kann.

Der Antrag liest sich in etwa so: Alle Hebel sollen in Bewegung gesetzt werden, damit sich Eswe Versorgung zu einem klimaneutralen Energieversorger entwickelt. Auch auf die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden, die je zur Hälfte den Mainzer Stadtwerken und Eswe Versorgung gehört, sei diesbezüglich einzuwirken.

Da ist viel zu tun. Ein Energieentwicklungsplan ist zu erarbeiten, der „gebäudescharf“ definiert, in welchen Straßen Fernwärme die sinnvollste Lösung ist, wo die Wärmepumpe eingesetzt werden soll oder Hybridgebiete liegen und Heizsysteme kombiniert werden. Alle Optionen sollen für eine klimaneutrale und effiziente Energieversorgung sondiert und bei Eignung einbezogen werden: Geothermie, Solarthermie, Abwärme, Flusswärme. Auch die lokalen Möglichkeiten, Biomethan und grünen Wasserstoff zu produzieren, seien auszunutzen.

Ein Hauptaugenmerk liegt auf Information, Aufklärung und Beratung der Bevölkerung. Dazu soll ein niedrigschwelliges Kommunikations- und Beratungskonzept entwickelt werden, das unter anderem auch die Rollen aller Akteure erklärt. Der Vorschlag von FDP und CDU, für den Infrastrukturausbau private Investoren einzubinden, wurde abgelehnt mit dem Verweis, dass dann andere auch mitverdienen.

Der Aufforderung Höhlers sind nicht alle Stadtverordneten nachgekommen. AfD, Freie Wähler und Pro Auto stimmten gegen den Antrag. Die FDP stimmte im Wesentlichen dafür. Die CDU lehnte große Teile ab, weil die Wärme- und Energiewende ihrer Ansicht nach zu schnell vorangetrieben wird.