Wiesbaden: Städtisches Verkehrsunternehmen in Gefahr

Von: Madeleine Reckmann

Wie lange ist Andreas Kowol noch Aufsichtsratsvorsitzender von Eswe-Verkehr. © Renate Hoyer

Magistrat appelliert an den Aufsichtsrat, den Vorsitzenden Andreas Kowol nicht abzuwählen. Andersfalls wäre das Risiko, den Auftrag für den Nahverkehr zu verlieren, zu groß.

Über die Landeshauptstadt und ihren öffentlichen Personennahverkehr lassen sich eine Reihe von Absonderlichkeiten erzählen. Dass die Stadt in einem Bürgerbegehren eine Straßenbahn ablehnte, ist eine davon. Dass jetzt ein Jahr lang der reguläre Busfahrplan ausgesetzt wird und Busse nur eingeschränkt fahren, eine andere. Nun liegt für die Sondersitzung des Aufsichtsrats des kommunalen Verkehrsdienstleisters Eswe am kommenden Freitag ein Antrag vor, den Aufsichtsratsvorsitzenden abzuwählen. Dies könnte einen Rattenschwanz an weiteren Schwierigkeiten nach sich ziehen. Die Stadt könnte die Kontrolle über Eswe-Verkehr verlieren und das Verkehrsunternehmen in Gefahr geraten. Deshalb appelliert der Magistrat mit einem Beschluss vom Dienstag an alle Beteiligten, nicht für die Abwahl zu stimmen.

Nachweislich nicht verantwortlich

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist Andreas Kowol (Grüne), als Verkehrsdezernent hat er das Amt seit 2017 inne. Gestellt wurde der Abwahlantrag von einem Arbeitnehmer, der kürzlich neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Als Begründung sind zum Teil Umstände aufgeführt, für die Kowol nachweislich nicht verantwortlich ist, wie etwa das Citybahn-Projekt, das längst beschlossen war, als Kowol ins Amt kam. Andere sind etwa das Debakel um die Wasserstoffbusse, die erst angeschafft und dann verkauft werden sollen.

Unzufriedenheit im Unternehmen

Da im Nachgang zu der Abberufung der Geschäftsführer und einiger Betriebsratsmitglieder aus dem Unternehmen wegen des Verdachts der Günstlingswirtschaft vor einem Jahr in der Belegschaft noch Unzufriedenheit herrscht, ist der Ausgang des Abwahlantrags ungewiss. Drei der sechs Arbeitnehmervertreter sind ganz frisch im Amt, da die Betriebsratswahl juristisch angefochten und neu ausgeführt werden musste. Wie die eingestellt sind - völlig unklar. Bekannt ist aber, dass die städtischen Vertreter der oppositionellen FDP und CDU im Aufsichtsrat keine Gelegenheit auslassen, Kowol zu diskreditieren. In dem zwölfköpfigen Gremium sitzen je zur Hälfte Vertreter der Arbeitnehmerschaft und neben Kowol Stadtverordnete.

Abkehr vom Konsens

„Das ist keine Weisung sondern ein Appell“, sagt Bürgermeisterin Christiane Hinninger (Grüne) auf Anfrage zum Magistratsbeschluss. Eine Abwahl Kowols wäre ein Tabubruch, eine Abkehr von dem im Konsens beschlossenen Beteiligungskodex, sagt sie, und ein „populistischer Versuch, das Verkehrsdezernat zu schwächen“.

Der Oberbürgermeister bestimmt seine Vertretung

In allerletzter Konsequenz könnte die Abwahl dazu führen, dass andere Verkehrsunternehmen vor Gericht ziehen, weil sie die Bedingungen für die Auftragsvergabe an Eswe-Verkehr nicht für gegeben erachten. Nach der Verordnung des Europäischen Parlaments kann eine Stadt den Auftrag, öffentliche Personenverkehrsdienste zu erbringen, an eine „rechtlich getrennte Einheit“, also ihre städtische Gesellschaft, vergeben, sofern sie „eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle ihrer eigenen Dienststellen entspricht“. Außerdem bestimmt nach der Hessischen Gemeindeordnung der Oberbürgermeister, wer die Stadt in einer Tochtergesellschaft vertritt, in diesem Fall Kowol. Der Vorsitzende ist laut Satzung befugt, die Gesellschaft nach außen zu vertreten und die Geschäftsführung zu kontrollieren. Als Fachdezernent ist er der verlängerte Arm der Stadt in die Gesellschaft. Er legt die Tagesordnung fest und stellt das Geld zur Verfügung. Für Eswe-Verkehr sind dies jährlich 50 bis 70 Millionen Euro. Wird er abgewählt, ist die Kontrolle über die Gesellschaft nicht mehr gegeben. „Es ist befremdlich, eine sinnhafte Regelung, dass der Fachdezernent auch den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt und die Kontrolle über die Verkehrsgesellschaft hat, infrage zu stellen“, sagt Kowol auf Anfrage.

Die Aufsichtsratsmitglieder können abberufen werden

Allerdings muss es nicht so weit kommen. Werden Aufsichtsratsbeschlüsse gegen die Mehrheit der Anteilseigner, also der Stadt, gefasst, muss laut Satzung von Eswe-Verkehr die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsratsbeschlüssen zustimmen. Die Gesellschafterversammlung kann die Zustimmung verweigern und durch einen eigenen Beschluss ersetzen. Eswe-Verkehr gehört zu etwa 95 Prozent der städtischen Wiesbaden Holding WVV und zu fünf Prozent der Stadt. Die Mehrheit der städtischen Aufsichtsratsmitglieder gehören der aktuellen Kooperation (Grüne, SPD, Linke, Volt) an. Wie David Rauber, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebunds, auf Anfrage feststellt, hat der Oberbürgermeister auch das Recht, die vom Magistrat bestellten Mitglieder aus dem Aufsichtsrat abzuberufen. Sollte es so weit kommen, wäre das ein weiteres Kapitel Wiesbadener Absonderlichkeiten.

Der Auftrag für den Nahverkehr könnte verloren gehen. © Rolf Oeser