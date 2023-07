Wiesbaden: Sommerfestspiele auf Burg Sonnenberg

Teilen

Proben zum Kinderstück „7 Zwerge rocken den Wald“. © Veranstalter

Beim Open-Air-Festival auf Burg Sonnenberg stehen in diesem Jahr das Kinderstück „7 Zwerge rocken den Wald“ und Shakespeares „As you like it“ mit Tanz und Gesang auf dem Programm.

Das Wort „Intendant“ hört Wolfgang Vielsack nicht so gerne. Schauspieler sei er und Regisseur, sagt der 58-Jährige. Und ja, zusammen mit seiner Partnerin Susanne Müller, die Diplommedienwirtin ist und Theaterwissenschaften studiert hat, leite er nicht nur das Künstlerhaus 43, er fungiere auch als Organisator der Sommerfestspiele Wiesbaden auf Burg Sonnenberg. „So gesehen kann man mich Intendant nennen“, räumt er ein und schmunzelt.

Vielsack und Müller sind stolz darauf, was sie in den vergangenen knapp zehn Jahren gemeinsam geschafft haben. 2014 gab es die erste Aufführung in der Burgruine im Nordosten der Landeshauptstadt. Als Pilotprojekt wurde „Diener zweier Herrn“ mit Sänger Nick Benjamin in der Hauptrolle gezeigt. 2015 folgten Shakespeares „Sommernachtstraum“ sowie als erstes Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz“.

Mittlerweile sind die Sommerfestspiele auf Burg Sonnenberg nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt wegzudenken. Rund 5000 Menschen kommen pro Saison, um in der imposanten Kulisse der mittelalterlichen Mauern regionale Kultur zu erleben. 18 Aufführungen werden in diesem Jahr gezeigt.

Los geht es am Sonntag, 16. Juli, mit dem Kinderstück „7 Zwerge rocken den Wald“ nach den Gebrüdern Grimm unter der Regie von Wolfgang Vielsack. Für 26. Juli ist Hessens größer Open-Air-Poetry-Slam angekündigt. Bereits am 22. Juli hat Shakespeares „As you like it“ Premiere. Regisseur ist Ulrich Cyran, der auch bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen arbeitet. Er will das Stück rund um Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen werden, „in die heutige Zeit bringen“, Tanz und Songs integrieren. Erneut wird das Künstlerhaus 43 dabei mit der Musical Arts Academy Mainz zusammenarbeiten. Studierende der privaten Berufsschule stehen dann auf der Bühne.

Wolfgang Vielsack wird in dem Stück den „vermummten Herzog“ spielen. Es ist eine kleine Rolle, die er übernommen hat. Denn er und Susanne Müller haben eine Menge zu tun in diesen Tagen mit Bühnenauf- und -abbau, mit Probenorganisation und Ticketverkauf.

Auf www.sommerfestspiele- wiesbaden.de kann man Karten für alle Vorstellungen des Open-Air-Festivals auf Burg Sonnenberg kaufen. Sie kosten zwischen 9 Euro und 45 Euro. Wer auf der Website „Burgfestspiele Wiesbaden“ stöbert, wird nicht fündig. Der Verein, der dahinter steht, bietet im Sommer kein Programm auf der Burg.

Finanziell gefördert wird das Künstlerhaus 43, dessen Spielort in der Stadt das „Theater im Palast“ im ehemaligen Palasthotel am Kochbrunnenplatz ist, von der Stadt Wiesbaden, vom Kulturfond Rhein-Main und von anderen Sponsoren. Susanne Müller weiß, wie schwierig es für die freie Theaterszene in Wiesbaden ist, sich gegen das weithin bekannte Hessische Staatstheater zu behaupten, dessen Träger Stadt und Land sind.

Auch im städtischen Kulturbeirat, in dem Müller Mitglied ist, habe man das erkannt. „Wir arbeiten daran, dass Kultur sichtbarer wird in der Stadt“, sagte sie. Vor allem für die freie Szene sei dies überlebenswichtig.