Wiesbaden: Schimmel in der Feuerwache

Von: Diana Unkart

Das Gebäude, in dem die Wache untergebracht ist, stammt aus den 1960er Jahren. Michael Schick © Michael Schick

Der Putz bröckelt, Aufenthaltsräume sind gesperrt: Die Feuerwache 1 in Wiesbaden ist marode und schnelle Abhilfe nicht in Sicht.

Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft kritisiert den baulichen Zustand der Feuerwache 1 in Wiesbaden. Die Situation sei fast unerträglich, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt plant nach eigenen Angaben kurzfristige Maßnahmen, um die Arbeitssituation für die 110 Beschäftigten zu verbessern.

Der Bau ist 1965 von der Berufsfeuerwehr bezogen worden. Die Berufsfeuerwehr Wiesbaden versieht ihren Dienst von drei Feuerwachen aus. Die Feuerwache 1 befindet sich am Kurt-Schumacher-Ring im Stadtzentrum. Die Feuerwache ist auch Standort der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte. Im Erdgeschoss ist in einem neueren Gebäudebereich die Zentrale Leitstelle untergebracht.

„Seit Jahren verfällt der aus den 1960er Jahren stammende Bau“, sagt Swen Kalowsky, Mitglied im Landesvorstand der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Die Gewerkschaft berichtet von Schimmel in Küchen und Bürobereichen, an den Decken und Wänden. In den Ruheräumen und im Bereich des Haupteingangs bröckele der Putz von der Decke. Abwasserrohre seien verstopft, Heizungsrohre undicht, einige Rolltore defekt.

Regelmäßig fremde Menschen auf dem Areal

Weil Küchenbereiche und Aufenthaltsräume nach einem Wasserschaden entkernt und gesperrt sind, kochen und essen die Mitarbeiter:innen in Baucontainern. „Mit Blick auf den Kalender ein absoluter Albtraum“, sagt Kalowsky. „Für unsere Kolleginnen und Kollegen sind die Räumlichkeiten der Feuerwachen ihr zweites Zuhause. Hier versehen sie ihren 24-Stunden-Dienst – auch an Weihnachten, Ostern oder Silvester.“ Dass derzeit Gerüchte kursierten, die Amtsleitung spiele mit dem Gedanken, für ihren Arbeitsbereich Räume im Zircon-Tower anmieten zu wollen, während Mitarbeiter:innen ihre Mahlzeiten unter einem Pavillon einnehmen müssten, trübe die Stimmung weiter.

Die Liste der Mängel in der Feuerwache 1 ist noch länger: So sei der Übungsturm auf dem Hof wegen baulicher Mängel seit Jahren gesperrt. Für Aus- oder Fortbildungen müssen die Kameradinnen und Kameraden die beiden anderen Feuerwachen nutzen. Die Gewerkschaft kritisiert in ihrem Schreiben auch den fehlenden Schutz des Gebäudes, das zur kritischen Infrastruktur gehöre. Während andere Berufsfeuerwehren mit massiven Zäunen und funktionierenden Schließanlagen geschützt seien, finde man auf der Wache 1 heruntergetretene Zäune und regelmäßig fremde Menschen auf dem Areal.

Noch keine Pläne für die Wache

Seit Jahren hörten die Kolleginnen und Kollegen und der Personalrat, der immer wieder auf die Zustände aufmerksam gemacht und Veränderungen eingefordert habe, nur tröstende Worte. Taten seien ihnen nicht gefolgt. Konkrete Pläne für die Wache gibt es nicht. Die Stadt teilt auf Anfrage mit, zunächst seien kurzfristige Arbeiten geplant, um den Wasserschaden zu beheben und die Situation in der Wache 1 zu verbessern. Parallel werde an einem Konzept für die zukünftige Planung der verschiedenen Feuerwehrstandorte gearbeitet und es würden Vorschläge entwickelt, welche baulichen Veränderungen in der Übergangszeit notwendig seien, bis eine dauerhaften Lösung gefunden werde. Für den Haushalt 2024/25 seien erste Planungsmittel angemeldet worden. Zudem beschäftige sich eine Machbarkeitsstudie mit der Frage, wie am aktuellen Standort ein Neubau realisiert werden könne.

Zu den Gerüchten um neue Räume für die Leitung erläutert die Stadt, dass derzeit geprüft werde, Verwaltungseinheiten, die standortunabhängig arbeiten können, in angemieteten Büroräumen einzuquartieren. Die frei werdenden Büros in der Wache könnten dann zu Bereitschafts- und Ruheräumen werden.