Wiesbaden: Schiersteiner Brücke wird freigegeben

Von: Diana Unkart

Zehn Jahre dauerte der Neubau der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden über den Rhein. Helmut Fricke/dpa © dpa

Bevor am Montag die Autos auf sechs Spuren über die Schiersteiner Brücke fahren dürfen, droht am Wochenende ein Verkehrschaos. Zur Feier am Sonntag hat eine Initiative Proteste angekündigt.

Eine Dauerbaustelle und ein Nadelöhr in der Verkehrsinfrastruktur des Rhein-Main-Gebietes soll verschwinden. Am Sonntag wird der Neubau der Schiersteiner Brücke nach zehn Jahren Bauzeit im Beisein von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eröffnet. Doch bevor ab Montagmorgen der Verkehr über dann sechs Spuren zwischen Wiesbaden und Mainz rollen kann, droht noch einmal Verkehrschaos, denn die Brücke wird ab Freitag unter anderem wegen Arbeiten am Unterführungsbauwerk voll gesperrt.

Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne) rät, die Stadt weiträumig zu umfahren. Wer die am Freitag beginnende Rheingauer Weinwoche oder den City-Biathlon am Sonntag besuchen möchte, sollte besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Radweg wird später fertig

Länger als bis Montagmorgen müssen sich die Radfahrer:innen gedulden: Die Arbeiten am neuen, spektakulären Radweg, der unterhalb der Brücke eingehängt ist, können erst weitergehen, wenn das Baufeld komplett geräumt ist. Einen Zeitpunkt der Fertigstellung kann die Autobahn GmbH noch nicht nennen.

Pendler:innen, die Wiesbaden passieren müssen, sind staugeplagt. Nicht nur, weil die Schiersteiner Brücke seit Jahren nur eingeschränkt und 2015 acht Wochen lang gar nicht mehr befahrbar war. Am Abend des 10. Februar hatte sich die Fahrbahn um 30 Zentimeter absenkt. Die Brücke musste gesperrt werden, ein wochenlanges Verkehrschaos war die Folge. Sechs Jahre später kollabierte die nicht weit entfernte Salzbachtalbrücke der Autobahn 66, die den Rheingau-Taunus-Kreis sowie die beiden Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz mit Frankfurt verbindet. Beide Brücken waren Anfang der 1960er-Jahre errichtet worden. Die Planer:innen damals kalkulierten in anderen Größenordnungen.

90000 Fahrzeuge passieren die Brücke täglich, ausgelegt war das alte Bauwerk für 20000

Heute fahren mehr Autos und schwerer beladene Lastwagen über die Brückenbauten, was dazu führt, dass das Material schneller verschleißt.

So war die alte vierspurige Schiersteiner Brücke – zwischen 1959 und 1962 errichtet und ausgelegt auf 20 000 Fahrzeuge pro Tag – dem stark gestiegenem Verkehr nicht mehr gewachsen. Bis zu 90 000 Fahrzeuge passieren die Brücke täglich. Nun ersetzt ein Neubau, der aus zwei Brücken mit jeweils drei Fahrstreifen und einem Standstreifen besteht, das alte Bauwerk.

Sperrung Bevor die Schiersteiner Brücke der Autobahn 643 am kommenden Montag freigegeben wird, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Wochenende auf eine Vollsperrung einstellen. Von Freitag , 11. August, 21 Uhr, bis Montag, 14. August, 5 Uhr, wird die A643 zwischen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Gonsenheim gesperrt. Geplant sind unter anderem Arbeiten an einer Unterführung. Aus Rüdesheim führt die Umleitung U 22 auf die A671. Aus der Stadtmitte Wiesbadens gebe es eine Umleitung zur A60. Aus Mainz führe eine Umleitung über die A60 zum Mainspitz-Dreieck und von dort aus via A671 nach Wiesbaden, hieß es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH. Für Montag , 14. August, ist nach einem Jahrzehnt der Arbeiten am Neubau der Rheinbrücke die komplette Freigabe geplant. dpa

Die Auslegung der neuen Brücke trägt nach Angaben der Autobahn GmbH dem gestiegenen Verkehrsaufkommen Rechnung. Die Dimension des verbauten Materials lässt das erahnen: In der alten Brücke steckten 8500 Tonnen Baustahl und 13 500 Kubikmeter Stahlbeton. In der neuen wurden 40 000 Tonnen Bau- und Betonstahl und 66 000 Kubikmeter Stahlbeton verbaut.

Kritik an Ausbauplänen

Als die Arbeiten im August 2013 begannen, ging man von einem recht optimistisches Szenario aus. Die Eröffnung der Schiersteiner Brücke wurde auf das Jahr 2019 festgesetzt. Doch es kam mehrmals zu Verzögerungen – zuletzt als die Salzbachtalbrücke gesprengt wurde und die Schiersteiner Brücke als Umleitung herhalten musste. Die Baukosten stiegen von ursprünglich veranschlagten 216 auf 250 Millionen Euro.

Gebaut wurde in drei Abschnitten: Zunächst entstand neben der alten Brücke eine Querung, die den Verkehr übernahm. Anschließend konnte die alte Brücke abgerissen und die zweite neue Teilbrücke errichtet werden. Nach dem Ende der Arbeiten soll nun die A643 in der Verlängerung der Schiersteiner Brücke bis zum Dreieck Mainz sechsspurig ausgebaut werden. Darum wird seit Jahren gestritten.

Südbauwerk der Salzbachtalbrücke soll Ende des Jahres fertig sein

Die Initiative „Nix in den (Mainzer) Sand setzen“ will während Wissings Besuch am Sonntag in Wiesbaden gegen den Ausbau protestieren. Er würde, beklagt das Bündnis, durch das europaweit einmalige Naturschutzgebiet „Mainzer Sand“ und den Lennebergwald führen. Auch die EU-Kommission hat Zweifel geäußert und dem Bundesverkehrsminister einen Fragenkatalog zugesandt. Darin wird angeregt, auch andere Lösungen wie die Freigabe der Standstreifen bei hohem Verkehrsaufkommen zu prüfen. Weil der „Mainzer Sand“ ein europäisches Schutzgebiet ist, muss die EU dem Ausbau zustimmen.

Unterdessen ist Ende März die Lücke, die nach der Sprengung der Salzbachtalbrücke im November 2021 entstanden war, geschlossen worden. Der Neubau des südlichen Brückenteils ist für Ende des Jahres geplant. 2025 soll der nördliche Teil folgen. Der Bund investiert 150 Millionen Euro in den Neubau.