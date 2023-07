Wiesbaden: Run auf Ticketangebote für Bus und Bahn

Von: Madeleine Reckmann

Viele Leute möchten mit Bus und Bahn fahren. © Renate Hoyer

Verkehrsunternehmen Eswe kommt mit der Bearbeitung der Fahrkarten nicht nach. Das Deutschlandticket soll daher digital erworben werden.

Wer morgens unterwegs ist, hat die langen Schlangen vor der Mobilitätszentrale Eswe Verkehr am Dernschen Gelände schon gesehen. Die Mitarbeitenden des öffentlichen Nahverkehrsunternehmens kommen mit der Bearbeitung der günstigen Tickets nicht hinterher. Wie Eswe Verkehr am Freitag mitteilt, ist die Nachfrage danach hoch und die Kund:innen haben viele Fragen. Drei neue Fahrscheinangebote sind in den letzten drei Monaten eingeführt worden.

„Durch das neue Schülerticket Hessen WI15, das vergünstigte Deutschlandticket mit dem Hessenpass mobil sowie das Deutschlandticket wurden in den vergangenen Tagen knapp 15 000 Papier-Ticketanträge bei Eswe Verkehr eingereicht“, erklärt Pressesprecher Micha Spannaus. „Unsere Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb arbeiten unermüdlich, um die hohe Antragszahl bewältigen zu können. Trotz aller Bemühungen kann es deshalb derzeit zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen und Kundenanfragen kommen.“

Allein für das Schülerticket Hessen WI15 sind 11 000 Anträge eingegangen. Mit der Fahrkarte können sich Kinder und Jugendliche aus Wiesbaden von sechs bis 17 Jahren für 15 Euro im Monat in Hessen und Mainz mit Bus und Bahn bewegen. Aber dafür müssen eine Meldebescheinigung und ein städtischer Nachweis vorgelegt werden, was die Bearbeitung verzögert. Auch für das vergünstigte Deutschlandticket mit dem Hessenpass mobil müssen Nachweise manuell geprüft werden. Die Antragsfrist endet jeweils zum 10. eines Monats, damit man das Produkt ab dem Folgemonat nutzen kann. „Für alles, was jetzt beantragt wird, erhält man ein Ticket ab dem 1. September“, stellt Spannaus klar. Anders ist es beim Deutschlandticket. Wer es digital erwirbt, kann es sofort nutzen. Das geht bei den anderen Angeboten nicht. mre