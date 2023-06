Wiesbaden: Raser zeigt Reue vor Gericht

Von: Diana Unkart

Der Unfallhergang war Anfang des Jahres mit baugleichen Autos rekonstruiert worden. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Am Landgericht Wiesbaden hat der Prozess gegen einen 25-Jährigen begonnen. Er soll mit Tempo 130 durch die Stadt gerast sein und einen tödlichen Unfall verursacht haben.

Nur wenige Wochen, nachdem ein Mann Vater geworden ist, stirbt er bei einem Verkehrsunfall. Nun steht ein mutmaßlicher Raser wegen Mordes in Wiesbaden vor Gericht. Der Prozessauftakt ist emotional.

Nach einem tödlichen Raserunfall in Wiesbaden 2022 hat der Angeklagte Reue beim Prozessauftakt gezeigt. Der 25-jährige Syrer sagte am Montag vor dem Landgericht Wiesbaden, sein damaliges Verhalten sei keine Absicht gewesen: „Ich bereue es hier heute von ganzem Herzen.“ Er wisse, dass er die Ereignisse im Herbst 2022 nicht mehr rückgängig machen könne und biete der Opferfamilie seine Unterstützung an. Weiter inhaltlich äußerte sich der Angeklagte vorerst nicht. Sein Anwalt kündigte eine Einlassung zur Sache für kommenden Freitag an.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der 25-Jährige „in krasser Eigensucht“, „heimtückisch“ und mit „gemeingefährlichen Mitteln“ gehandelt. Er sei im Oktober 2022 mit Tempo 130 über mehrspurige Straßen in der Wiesbadener Innenstadt gerast. Dort seien maximal 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Der nach eigenen Worten mit seiner Familie 2014 vor dem syrischen Bürgerkrieg nach Deutschland geflohene junge Mann habe mindestens acht Autos überholt, das Auto einer Fahrerin geschnitten und mehrere rote Ampeln missachtet. Schließlich stieß er an der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring/Wittelsbacherstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen laut Staatsanwaltschaft nicht angeschnallter Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlag einen Tag später seinen schweren Verletzungen. Einige Wochen zuvor war er Vater geworden.

Kurzzeitig waren die Ermittler:innen von einem illegalen Autorennen mit weiteren beteiligten Autos ausgegangen, ließen den Verdacht aber fallen. Der wegen Mordes angeklagte 25-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er und seine vier damaligen Beifahrer, darunter ein Kind, waren bei dem Unfall am Abend des 22. Oktober 2022, einem Samstag, schwer verletzt worden.

Laut der zwölfseitigen Anklageschrift schlug der 25-Jährige um sich, als er nach dem Unfall von Sanitätern versorgt wurde. Er beleidigte zudem Polizisten und musste von vier Beamten auf einer Liege festgehalten werden. Zur Frage, ob der Angeklagte, der als Selbstständiger Küchen und andere Möbel aufgebaut hatte, berauscht gewesen sein könnte, wollte sich die Staatsanwaltschaft am Rande des Prozessauftaktes noch nicht äußern.

Ermittler hatten die Todesfahrt aufwendig nachgestellt, um die „Cockpit-Sicht“ des Angeklagten zu rekonstruieren. Nach früheren Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei kommt eine solche Unfallrekonstruktion nicht häufig vor. In diesem Fall aber wogen die Vorwürfe schwer. Die Staatsanwaltschaft erhoffte sich von der Rekonstruktion unter vergleichbaren Bedingungen genauere Erkenntnisse zum Sichtfeld der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß. Um den geeigneten Zeitpunkt zu ermitteln, an dem ähnliche Lichtverhältnisse herrschten wie bei dem Unfall, waren im Vorfeld diverse Daten analysiert worden.

In dem Prozess treten die Witwe und etliche Familienangehörige des Opfers als Nebenkläger:innen auf. Die Hauptverhandlung begann unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Der Zuschauerraum hinter der durchgehenden Glasscheibe war voll besetzt. Einige Angehörige brachen in Tränen aus. Ein Zuschauer schrie: „130 durch die Stadt, das ist fahrlässig, das ist Mord.“ Die Vorsitzende Richterin verwies ihn des Saales. dpa/diu