Wiesbaden plant Eisbahn auf dem Bowling Green

Von: Madeleine Reckmann

Schlittschuhlaufen vor märchenhafter Kulisse: So soll die geplante Eisbahn aussehen. © Sporthilfe Wiesbaden

Die Sporthilfe möchte die Fläche vor dem Kurhaus für eine spektakuläre Schlittschuh-Aktionen nutzen. Doch sie muss Bedingungen einhalten.

Bei der aktuellen Sommerhitze erscheint der Gedanke an eine Schlittschuhbahn geradezu abwegig. Nicht jedoch für die Wiesbadener Sporthilfe und die Stadtverordneten. Das Parlament hat jetzt mehrheitlich den Vorschlag der Sporthilfe angenommen, auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus in der Weihnachtszeit eine Eisbahn einzurichten. Nicht irgendeine, sondern „ein Highlight für Wiesbaden“. Unter dem Titel „Wiesbaden on Ice“ plant der Sportbund laut seinem Vorsitzenden Andreas Steinbauer die „größte mobile Kunsteisbahn Deutschlands“ mit „spektakulären Veranstaltungen“, darunter „professionellen Eisshows“. Mobil soll heißen, dass die Bahn nur für die Zeit von November bis Januar aufgebaut wird.

Das Projekt war zunächst von CDU, FDP und den Splitterparteien beantragt worden. Doch auch die Kooperation (Grüne, SPD, Linke, Volt) unterstützt in einem gemeinsamen Antrag mit den Oppositionsfraktionen das Vorhaben. Allerdings unter Bedingungen: Der städtische Zuschuss soll überschaubar bleiben und ist an ein kostenfreies Angebot für Kinder und Jugendliche gebunden. Zudem wird eine energiesparende Kältetechnik und die Nutzung von Ökostrom verlangt. „Wir sind mit bestens reputierten Eisbahnbaufirmen im Gespräch“, sagt Steinbauer auf FR-Anfrage. Nachhaltigkeit und die Reduzierung klimaschädlicher Gase seien Kernthemen, unvermeidbare Emissionen würden kompensiert, versichert er. Aktuell betrage der erwartete Zuschussbedarf 175 000 Euro.

„Wiesbaden on Ice“ Die Kunsteisbahn auf dem Bowling Green soll auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern entstehen. Schlittschuh laufen soll dort vom 23. November 2023 bis 7. Januar 2024 möglich sein. Die Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis 22 Uhr vorgesehen, damit Schulklassen vormittags kostenfrei die Bahn nutzen können. Kinder-Eislaufen , Trainings für Vereine, Eisstockschießen und Eishockey sollen möglich sein. Die Eintrittspreise befinden sich im mittleren Segment. Es soll Familientage, Happy Hours und mehr geben. Professionelle Eisshows sind geplant, teilweise kostenfrei. mre

Gastro-Angebote sind im Säulengang geplant. „Stadt, Hotellerie, Einzelhandel, Gastronomie und der Sternschnuppenmarkt werden profitieren“, ist Steinbauer überzeugt. Der Sternschnuppenmarkt ist der Weihnachtsmarkt, der gleichzeitig stattfindet. Die Henkell-Eisbahn soll für den Vereinssport geöffnet bleiben, so die Politik.

Die Sporthilfe hatte bereits in den vergangenen beiden Wintern eine Eisbahn auf dem Luisenplatz erfolgreich betrieben - unter Corona-Bedingungen. Eine Schlittschuhbahn auf dem Bowling-Green war auch vor Jahren vorgesehen, wegen der Pandemie aber nicht umgesetzt worden. 2020 hatte die Stadt die städtische Wiesbaden Congress- und Marketing-Gesellschaft mit einer kleineren Eisbahn beauftragt, für deren Aufbau und Betrieb bereits Unternehmen unter Vertrag stehen. Jetzt möchte die Stadt diese Betriebe für das neue Projekt gewinnen. Andernfalls wären Stornokosten fällig.