Wiesbaden: Patenschaftsprogramm hilft, in Deutschland Fuß zu fassen

Von: Madeleine Reckmann

Ein gutes Team: Qudsia Mussarat und Heidemarie Scharf (rechts) sind Freundinnen geworden. © Rolf Oeser

Gespräche und Unterstützung bei Behördenkontakten und beim Deutsch lernen schaffen Selbstvertrauen. Manchmal entstehen auch Freundschaften.

Qudsia Mussarat spricht 2021 schon ganz gut deutsch. Die Mutter zweier Kinder hat eine Umschulung zur Bürokauffrau absolviert und eine Arbeitsstelle, die sie aber nicht ausfüllt. Im Alltag hat sie wenig Kontakt zu Deutschen; das Alltagsdeutsch fehlt ihr. Außerdem fragt sie sich: „Welche Richtung könnte mein Leben nehmen, wenn ich über meine Möglichkeiten informiert wäre?“

Zeit und ein offenes Ohr

Eine Freundin erzählt ihr vom Interkulturellen Patenschaftsprogramm Be Welcome beim Evangelischen Verein für Innere Mission (Evim) in Wiesbaden. Dort lernt sie Heidemarie Scharf kennen. Die beiden Frauen bilden seit 2021 ein Patenschafts-Tandem. „Es hat sofort gepasst“, erinnert sich Mussarat. Scharf, die gerade in Ruhestand gegangen war, schenkt der jüngeren Frau Zeit und ein offenes Ohr. Sie reden viel, unternehmen etwas gemeinsam, die Ältere kümmert sich um die Kinder.

Das Leben umgekrempelt

„Heidi hat mir Selbstvertrauen gegeben“, berichtet die 41-Jährige, die 2011 aus Pakistan ihrem Mann nach Deutschland nachgereist war. Die Gespräche, die Informationen darüber, wie das Leben in Deutschland funktioniert, aber auch das Lachen und die Wärme, die Scharf ausstrahlt, helfen Mussarat, ihr Leben umzukrempeln. Scharf unterstützt sie, als sie sich von ihrem Mann trennt.

Jetzt ein Job im Ministerium

„Schwätzen mache ich gerne“, gesteht Scharf, Präsidentin der Wiesbadener Soroptimisten und früher im Landwirtschaftsministerium tätig, ihr Engagement humorvoll herunterspielend. Als Mussarat Mut fasst, sich auf andere Arbeitsstellen zu bewerben, vermittelt ihr Be Welcome-Koordinatorin Andrea Water eine andere Ehrenamtliche mit viel Erfahrung mit Bewerbungsgesprächen. Sie üben intensiv. Heute arbeitet Mussarat im hessischen Finanzministerium als Verwaltungsfachkraft. „Das macht Spaß“, sagt sie.

Das Programm Seit Einführung des Programms 2015 hat der Evangelische Verein für Innere Mission (Evim) 350 Patenschaften vermittelt. Aktuell gibt es 40 Patenschaften. Allein 2023 starteten 15. Die meisten Tandem-Partner:innen kommen aus Afghanistan (14), der Türkei (10) und Syrien (7). Andere Herkunftsländer sind Pakistan, Somalia, Eritrea, Äthiopien, Simbabwe, Iran und die Ukraine. Eine Arbeit haben elf der Tandem-Partner:innen. Eine Person ist in Ausbildung, andere sind in Sprachkursen oder warten auf die Anerkennung ihrer Schul- und Berufsabschlüsse. Auf eine Patenschaft warten acht Einzelpersonen und drei Familien. mre Kontakt : Andrea Walter, Evim - Be welcome, Kaiser-Friedrich-Ring 88, Wiesbaden, 0172/4115398 und be-welcome@evim.de

Gegründet wird das Programm 2015 für Geflüchtete. 2021 nimmt Evim auf Wunsch der Stadt auch Arbeitsmigrant:innen bei Be welcome auf. „Die Probleme sind die gleichen“, sagt Koordinatorin Walter. Pate oder Patin werden kann nur, wer sich zu den Werten Respekt, Toleranz und Offenheit bekennt. Auch von Migrant:innen wird erwartet, dass sie die Werte in Deutschland akzeptieren.

Freundschaften entwickeln sich

Walter versucht, das passende Tandem zu finden. Manche Migrant:innen wünschen nur Unterstützung beim Spracherwerb, andere hoffen auch auf Hilfe bei der Jobsuche. Zunächst sind die Patenschaften auf ein halbes Jahr begrenzt. Einige werden auf beiderseitigen Wunsch länger fortgeführt, andere entwickeln sich zu Freundschaften.

„Unglaublich viele schöne Erlebnisse“

Walter berichtet, dass sich die politischen Ereignisse bei Be Welcome widerspiegelten. 2020 meldeten sich viele Menschen aus der Türkei, darunter Wissenschaftler und Ärzte. 2021 seien viele aus Afghanistan gekommen, ebenfalls mit akademischem Abschluss. Einige hätten mit der Unterstützung der Patenschaften eine Arbeit gefunden. Andere, wie eine Äthiopierin, die sich zur zahnmedizinischen Fachangestellten ausbilden lässt, machten eine Lehre. Qudsia Mussarat ist es gelungen, alleine mit ihren Kindern ein selbstbestimmtes Leben zu führen und ihren Unterhalt zu verdienen. Neben dem Beruf widmet sie sich der Malerei. Gefragt, was das Engagement als Patin ihr bringe, antwortet Scharf: „Unglaublich viele schöne Erlebnisse.“