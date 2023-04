Wiesbaden: Neue Forschungen zur Schule für Handwerk und Kunstgewerbe

Von: Andrea Rost

Ein Entwurf von Erich Franke, der in der Modeklasse studierte. © Kunstarche

Eine Ausstellung des Vereins „Kunstarche“ beleuchtet die Handwerker- und Kunstgewerbeschule in der Zwischenkriegszeit. Was dort gelehrt wurde, hatte nicht unerheblichen Einfluss auf das Alltagsleben in Wiesbaden.

Über die Werkkunstschule Wiesbaden zwischen 1949 und 1970 berichtete der Verein „Kunstarche“ bereits in einer Ausstellung vor sieben Jahren. Wer mehr über den Vorgänger, die Wiesbadener „Modellirschule für construktives und ornamentales Zeichnen“ erfahren möchte, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet wurde, findet dazu Informationen auf der Homepage der Stadt. Doch was geschah in den Jahren zwischen den Weltkriegen mit der Ausbildungsstätte? Wer unterrichtete damals an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, die 1918 in städtische Regie übernommen worden war? Und welche Fachabteilungen gab es?

Auskunft dazu gibt eine Ausstellung, die am kommenden Sonntag in den Räumen der Kunstarche eröffnet wird. Sie zeigt neueste Forschungsarbeiten über die Wiesbadener Handwerker- und Kunstgewerbeschule zwischen 1918 und 1933, und sie geht dem Thema der verschiedenen Aus- und Weiterbildungen in Innenarchitektur, Wandgestaltung, Gebrauchsgrafik und Mode nach.

Anhand von unterschiedlichen Exponaten wird deutlich, wie in dem imposante Schulgebäude in der Wellritzstraße 38 zur Weiterbildung von Maler- und Tischlergesellen, von Setzern aus den Druckereien und jungen Frauen aus dem Schneiderhandwerk neue Gestaltungsmöglichkeiten unterrichtet und die Entwürfe in Werkstätten umgesetzt wurden.

Zu Beginn der zwanziger Jahre habe die Schule dabei nur geringe Mittel gehabt, um gute Lehrer einzustellen, weiß Kunstarche-Vorsitzende Felicitas Reusch. Von Anfang an sei der Kunstgewerbelehrer Franz Georg Böttiger aus Mainz dabei gewesen, der bald für die Mode eine eigene Fachabteilung für viele Schüler:innen aufbauen konnte. Die Klasse hatte große Ausstrahlung und war für das elegante Auftreten vieler Wiesbadenerinnen ursächlich. Durch Leihgaben, unter anderem von Friedhelm Gerecke, kann in der Ausstellung Böttigers stilistische Entwicklung vom Historismus zu seinen für die damalige Zeit kühnen Entwürfen androgyner Frauenmode gezeigt werden. Zu sehen sind außerdem Entwürfe von Erich Franke, einem Schüler Böttigers, die alle Aufgabenstellungen zeigen: von historischen Kostümen und Modellen für das Theater und für Revuen bis zur eleganten Abendgarderobe und tragbarer Alltagsmode.

Am in seiner Typographie und Gestaltung zum Teil lückenhaften Programmheft von 1919 lässt sich ablesen, wie schwierig es war, die Schule nach dem ersten Weltkrieg als modernen Ausbildungsort aufzubauen. Die Wirtschaft lag danieder, die Fachabteilung Malerei leitete der konservativ ausgerichtete Maler Fritz Gäßl.

Ganz anders stellt sich hingegen das Programmheft von 1928 dar, in dem sich die Veränderung der Schule zu einem dynamischen Ausbildungsplatz widerspiegelt. Der neue Lehrer aus Essen, P.K. Nic. Sauer, strukturierte ein modernes Heft mit schwarzen Balken im Geist der Folkwang-Schule. Es zeigt eine neu aufgestellte Schule mit einem Unterrichtsprogramm von der Grundklasse bis zur Fachabteilung Raumkunst. 1927 war mit dem Maler Otto Fischer-Trachau bereits ein fortschrittlicher Geist nach Wiesbaden gekommen, der Farbordnungen für die Grundklassen zusammenstellte. Der Innenarchitekt Karl Pullich legte in seiner Klasse Wert auf Raumgestaltung auch für Menschen in kleinen Wohnungen. In der Fachklasse Werbegrafik war die Gestaltung im Stile Sauers nüchtern und streng, und es wurde viel mit lokalen Firmen zusammengearbeitet.

Felicitas Reusch ist weiterhin auf der Suche nach Materialien zur Handwerker- und Kunstgewerbeschule aus der Zwischenkriegszeit, um sie gegebenenfalls in die Ausstellung einzubauen. Hinweise an kontakt@kunstarche-org.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 23. April, um 11.30 Uhr in der Kunstarche, im Rad 42. Sie läuft bis 9. Juni. www.kunstarche-wiesbaden.de