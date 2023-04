Wiesbaden: Neubaugebiet gefährdet Krickenten

Von: Madeleine Reckmann

Oliver Weirich beobachtet am Kostheimer Floßhafen Vögel. Im Hintergrund liegt das Baugebiet Lindequartier. © Renate Hoyer

Im Kostheimer Floßhafen überwintern die seltenen Vögel. Stellwände könnten sie schützen. Eine andere Möglichkeit wäre, einfach die Brombeeren wuchern zu lassen.

Am Ufer des Kostheimer Floßhafens sind die Brombeerhecken, die an der Böschung wachsen, stark gestutzt worden. Sie geben den Blick auf das Wasser frei. Die Lücken im Bewuchs gefallen Oliver Weirich nicht. Gerade schreckt ein Graureiher auf und fliegt davon. Die Stockenten lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.

In Hessen vom Aussterben bedroht

Weirich ist Ornithologe und Arbeitskreisleiter der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz in Wiesbaden. Er hat Krickenten auf ihrem winterlichen Rastplatz untersucht und nachgewiesen, wie wichtig der Floßhafen für den Bestand der Entenart ist. Krickenten sind äußerst scheu. In Hessen gelten sie als vom Aussterben bedroht. Etwa 100 Individuen überwintern noch am Inselrhein. Ihre Brutgebiete liegen in Skandinavien, Osteuropa, Russland und in Deutschland.

Ideale Bedingungen für die Krickenten

Der 1700 Meter lange Floßhafen Kostheim ist im Winter einer der drei wichtigsten Rastplätze am 50 km langen Rheinabschnitt der drei EU-Vogelschutzgebiete „Mainmündung und Ginsheimer Altrhein“, „Inselrhein“ und „Rheinaue Bingen-Ingelheim“, hat Weirich herausgefunden. Auch wenn der Rhein viel Wasser führt, ist es im Floßhafen schön flach, ideal für die Krickente, um im Seichtwasser- und den riesigen Schlickflächen zu gründeln. Weirichs Forschungen zufolge hält sich dort bei bestimmten Rheinpegelständen über die Hälfte des gesamten Inselrhein-Bestands auf. Nun hält Weirich den Rastplatz für gefährdet.

Nebenan entstehen 800 Wohnungen

Das Baugebiet Lindequartier liegt nur wenige Meter vom Floßhafen entfernt. 800 Wohnungen sollen dort entstehen und die ersten in diesem Jahr fertig werden. Weirich befürchtet, dass künftige Bewohner und Bewohnerinnen und Hunde auf Spaziergängen die Wasservögel aufschrecken könnten. „Es reicht schon aus, wenn man vom Kopf der Uferböschung eine Kamera oder ein Fernglas auf sie richtet. Wenn der Krickenten-Trupp oft aufgescheucht wird, verlieren die Vögel viel Energie. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem sich für sie der Aufenthalt im Floßhafen trotz der optimalen Nahrungsbedingungen nicht mehr lohnt“, sagt Weirich.

Zäune oder Stellwände

Um den Rastplatz zu erhalten, ist es ihm zufolge notwendig, über die gesamte Länge des Floßhafens eine Barriere für Menschen und Hunde zu errichten. Am einfachsten wäre es, die Brombeeren wieder wuchern zu lassen. Wo das nicht geht, sollten im Winter Zäune und Stellwände die Sicht auf das Wasser verhindern. Im Sommer halten sich die Krickenten nicht im Floßhafen auf. Eine geplante Brücke sollte am westlichen Ende des Lindequartiers gebaut werden, da sie dort die Vögel weniger stören würde, empfiehlt Weirich.

Stadt sichert Schutz der Vögel zu

Zur Freude des Vogelschützers ist im Rhein-Main-Ufer-Konzept der Stadt die Bedeutung des Floßhafens für den Krickentenbestand positiv vermerkt. „Erhaltungsmaßnahmen für die dort lebenden Tiere“ werden ausdrücklich empfohlen. In den Gutachten für die Planung des Lindequartiers sei der Rastplatz der Krickenten übersehen worden, so Weirich. Jetzt müsse ihm zufolge die Untere Naturschutzbehörde feststellen, ob die Planungen gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Die Stadt sichert auf Anfrage der FR zu, Wege zu finden, um den Rastplatz der scheuen Vögel zu schützen.