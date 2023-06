Wiesbaden möchte den Wärmeplan 2026 vorlegen

Von: Madeleine Reckmann

In Wiesbaden sollen 42 Prozent der Haushalte mit Fernwärme heizen. © peter-juelich.com

Die Fernwärme wird weiter ausgebaut. Aber ohne die Unterstützung von Bund und Land ist die Mammutaufgabe nicht zu stemmen. Investitionen von über einer Milliarde Euro erforderlich.

Nach Ansicht von Jörg Höhler ist Wiesbaden gut vorbereitet auf die Wärmewende. Die Stadt baut seit 1966 am Fernwärmenetz. „Wir haben einen Plan, der trägt bis zur Umsetzung der vollständigen Dekarbonisierung bis 2045“, sagt das Vorstandsmitglied des kommunalen Versorgers Eswe zuversichtlich im Umweltausschuss der Stadt.

Stadt soll das Projekt zu ihrem erklären

Höhler ist auch ein Mann der klaren Worte. Der Umbau funktioniere nur unter einer Bedingung: „Das Projekt hat eine Größenordnung, wie ich sie in Jahrzehnten meiner Berufstätigkeit noch nicht gesehen habe. Nur wenn die Landeshauptstadt es als ihr Projekt erklärt, ist es zu stemmen“, stellt er fest. 1,1 Milliarden Euro müsse Eswe Versorgung bis 2045 allein in die kommunale Wärmewende investieren, dazu kommen noch 800 Millionen in die Sanierung der vorhandenen Infrastruktur oder der Verstärkung des Stromnetzes. Mit der Jahreszahl 2045 drückt Höhler auch aus, dass das Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu sein, nicht zu halten ist. Was die Kosten betrifft, zeigt sich Umweltdezernentin Christiane Hinninger (Grüne) sicher, dass Bund und Land die Wende finanziell „massiv“ unterstützen werden. „Anders ist es nicht zu schaffen“, sagt sie.

Wer wird an die Fernwärme angeschlossen?

Eswe Versorgung und das städtische Umweltamt sind dabei, gemeinsam die Strategie für die Energie- und Wärmewende aufzusetzen. Der von der Bundesregierung vorgeschriebene Wärmeplan für Wiesbaden soll 2026 vorliegen. „Dann können wir ganz konkrete Aussagen darüber treffen, ob die Wohnung an die Fernwärme angeschlossen werden kann“, sagt Umweltamtsleiter Klaus Friedrich. Bis dahin arbeiten die Fachleute unter Hochdruck an der Koordination: Wann und wo soll das Netz zuerst ausgebaut werden? Dort, wo am effektivsten große Mengen klimaschädlichen Gases eingespart werden können, geht es als erstes los, so Friedrich.

Bürgerinformation Der kommunale Wärmeplan soll 2026 fertig sein. Um der Bevölkerung die Ängste zu nehmen, sollen umfangreich über den Fortgang der Wärmewende informiert und die Menschen beteiligt und beraten werden. Auf eswe-versorgung.de und proklima-wiesbaden.de können demnächst Fragen zur Fernwärme und dem eigenen Anschluss gestellt werden . Eine Liste häufig gestellter Fragen ist in Vorbereitung. mre

Der Plan liegt bereits im Groben vor. Ein Teil der Innenstadt ist Fernwärmegebiet, denn der aufwendige Rohrleitungsbau für die Fernwärme lohne sich nur bei dichter Bebauung, erklärt Höhler. Dazu zählt er 42 Prozent der Haushalte. Vom Hauptbahnhof über den zweiten Ring bis zur Lahn- und Walkmühlstraße, der Wilhelmstraße und Friedrich-Ebert-Allee soll das Fernwärmenetz ausgebaut werden. In der Bahnhof- und der Rheinstraße verlegen Arbeiter gerade Rohre. Weitere Ausbaugebiete sind definiert. Pro Jahr koste der Ausbau 15 bis 20 Millionen Euro. Wer im Fernwärmegebiet liegt, muss seine Wohnung anschließen lassen. Der „Anschlusszwang“ ist in der Satzung festgelegt. Friedrich geht davon aus, dass die meisten Menschen wegen ihrer Vorteile gerne auf die Fernwärme zurückgreifen. Voraussetzung sei jedoch, dass die Gebäude energetisch gedämmt seien. So lasse sich ein Drittel der Gesamtenergie einsparen.

Wasserstoff für die Industrie bis 2030

In anderen Stadtteilen könnten Nahwärmenetze entstehen, mit Biogas oder Wärmepumpen geheizt werden. Eswe arbeitet auch an einem Wasserstoffnetz für den Infraserv-Industriepark. „Die Industrie braucht Wasserstoff, bis 2030 soll das zur Verfügung stehen, anfangs grau, später grün“, erklärt Höhler, „sonst verlassen die Unternehmen den Standort“. Von der Wasserstoffversorgung könne auch der Stadtteil Amöneburg profitieren.