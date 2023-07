Wiesbaden: Mit Umweltspuren unzufrieden

Von: Andrea Rost

Auf der Umweltspur am Kaiser-Friedrich-Ring sind Fahrradfahrer und Linienbusse gleichzeitig unterwegs. © Michael Schick

Die Stadt Wiesbaden hat eine Umfrage zur Verkehrssituation gemacht. Kritisiert wurden vor allem die fehlende Sicherheit für Fahrradfahrer und der ausgedünnte Busfahrplan.

Staus auf den Hauptverkehrsstraßen, Baustellen vielerorts, zu wenige Spuren für Fahrräder und dazu Busse, die nicht oft genug oder verspätet kommen: Der innerstädtische Verkehr ist in Wiesbaden ein Dauerthema. Und es gibt vieles, das Bürgerinnen und Bürger gern ändern würden. Das zeigt das Ergebnis der Umfrage „Leben in Wiesbaden“, die das Amt für Statistik und Stadtforschung auch 2022 wieder durchgeführt hat. 4282 Personen haben daran teilgenommen und unter anderem fünf Fragen zum Thema Verkehr beantwortet.

Dabei stellte sich heraus, dass die Unzufriedenheit mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln stark zugenommen hat. Gerade einmal ein Drittel der Befragten hatten nichts am ÖPNV auszusetzen, in den Jahren davor waren gut doppelt so viele Menschen mit Bus und Bahn in Wiesbaden zufrieden. Eine nicht unwesentliche Rolle dürfte dabei der reduzierte Eswe-Fahrplan spielen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Seit Anfang September 2022 wird wegen Mitarbeitermangels auch unter der Woche weitestgehend nach dem Samstagsfahrplan gefahren. Die Bürger:innen wünschen sich nicht nur eine Neugestaltung der Fahrpreise, sondern auch eine Verbesserung der Takthäufigkeit sowie den Ausbau des Liniennetzes.

Unzufrieden sind in Wiesbaden auch jene, die mit dem Auto unterwegs sind, denn der Verkehr auf den Straßen hat seit der Sperrung der Salzbachtalbrücke stark zugenommen. Dennoch nutzen 45 Prozent der Befragten das eigene Fahrzeug – vor allem Haushalte mit Kindern sowie Bewohnerinnen und Bewohner, die am Stadtrand leben. Lediglich 25 Prozent sind fast täglich mit Bus oder Bahn unterwegs.

Am negativsten beurteilt wurden in der Umfrage Fahrradwege und Radverkehrssicherheit. Gerade einmal 15 Prozent der Befragten sind zufrieden. Daran konnte offenbar auch die Einrichtung sogenannter Umwelt-spuren auf dem ersten Ring und in anliegenden Straßen nichts ändern. Sie wurden als eine der Maßnahmen des Luftreinhalteplanes eingerichtet. Auf den eigens markierten Routen teilen sich Busse und Fahrräder eine Spur. Nur jene, die sehr häufig mit dem Fahrrad in Wiesbaden unterwegs sind, können den Umweltspuren etwas abgewinnen. Die anderen sehen darin eher eine Verschlechterung von Sicherheit und Fahrkomfort.