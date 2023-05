Wiesbaden: Mann überlebt Herzstillstand dank „Mobiler Retter“

Von: Diana Unkart

Mobile Retter sind meist schneller am Einsatzort als der Rettungswagen und beginnen mit der Reanimation. C- Boeckheler © christoph boeckheler*

Das Rettungssystem ist im Februar gestartet. Seitdem sind die ehrenamtlichen Netzwerkmitglieder schon mehr als 100 mal alarmiert worden.

Thomas Scherf hat sein Leben wahrscheinlich drei Männern und einem Rettungssystem zu verdanken, das es erst seit Anfang Februar in Wiesbaden gibt. Als Scherf im April einen Herzinfarkt und Kammerflimmern erleidet, wählt seine Frau sofort den Notruf. Der Mitarbeiter in der Leitstelle erkennt die lebensbedrohliche Situation, alarmiert Rettungswagen und Notarzt und leitet eine Telefonreanimation ein. Weil es in Wiesbaden das App-basierte System der „Mobilen Retter“ gibt, gehen zeitgleich auf den Smartphones von Holger Kahl und Peter Heissner Alarmmeldungen ein. Die beiden sind Feuerwehrkameraden und absolvieren zu dem Zeitpunkt eine Übung nicht weit von Scherfs Haus entfernt. Die App zeigt auch auf dem Telefon von Siegfried Schneider an, dass sich jemand in seiner Nähe in einer medizinischen Notlage befindet. Schneider macht sich ebenfalls auf den Weg. Drei Minuten, nachdem die Ehefrau den Notruf abgesetzt hatte, beginnen die drei Männer mit der Reanimation. Bis der Krankenwagen eintrifft, vergehen weitere drei Minuten. Die Notfallsanitäter reanimieren zusammen mit den „Mobilen Rettern“ weiter. Zweimal muss ein Defibrillator ausgelöst werden. 15 Minuten später schlägt das Herz von Thomas Scherf wieder.

Nach Angaben des Deutschen Rates für Wiederbelebung erleiden in Deutschland jedes Jahr rund 50 000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herzstillstand. Damit diese Menschen eine Chance haben zu überleben, brauchen sie Hilfe – sehr schnell. Nur drei bis fünf nach dem Herzstillstand sterben die ersten Hirnzellen ab. Rettungswagen brauchen in Deutschland aber durchschnittlich acht Minuten bis zum Einsatzort.

Mobile Retter sind medizinisch qualifizierte Ersthelfer:innen, beispielsweise Feuerwehrleute, Personal aus dem Gesundheitswesen oder Angehörige von Hilfsorganisationen. Sie können aufgrund der örtlichen Nähe schneller am Einsatzort sein. Per GPS in ihrem Telefon werden sie geortet und von der Leitstelle automatisch und parallel zum Rettungsdienst alarmiert – immer dann, wenn das Stichwort Herz-Kreislauf-Stillstand lautet.

Um eine Herz-Lungen-Wiederbelebung zu ermöglichen, die den Leitlinien entspricht, soll alle zwei Minuten ein Wechsel der Helfer:innen stattfinden. Deshalb werden immer zwei Mobile Retter alarmiert.

Nach ersten statistischen Erhebungen sind die in Wiesbaden registrierten rund 430 ehrenamtlichen Retter:innen durchschnittlich nach drei Minuten und 43 Sekunden an der Einsatzstelle, im Bundesdurchschnitt nach viereinhalb Minuten. Um eine noch bessere Abdeckung über das gesamte Stadtgebiet zu erreichen, benötigt das System etwa 600 ehrenamtliche Retterinnen und Retter.

Thomas Scherf hat den Kreislaufstillstand ohne bleibende Schäden überlebt und inzwischen seine Retter getroffen.

Weitere Informationen gibt es auf https://www.mobile-retter.org/wi