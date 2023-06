Wiesbaden: Leitungsnetz muss saniert werden

Von: Madeleine Reckmann

Fast 40 Prozent seines Wasser bezieht Wiesbaden aus dem hessischen Ried. © Michael Schick

Hessenwasser verlegt neue Transportleitung und verbessert seine Energiebilanz.

Seit Beginn des Ukrainekriegs haben die Menschen nicht nur Gas, sondern auch Wasser gespart, bundesweit vier Prozent, in Wiesbaden 3,9 Prozent. Das sagte der Ingenieur Ulrich Roth, Berater für den Versorger Hessenwasser.

Der Rhein sorgt für genug Trinkwasser

Wasser zu sparen, sei in Anbetracht des Klimawandels weiter das Gebot der Stunde, ergänzte Hubert Schreiber, Leiter der Hessenwasser-Kommunikation. Der Versorger verfüge zwar aufgrund der Infiltration von Rheinwasser in Biebesheim im hessischen Ried über ausreichend Wasser. „Ich mache mir keine Sorgen um die Verfügbarkeit der Menge“, sagte Schreiber. Das Wiesbadener Wasser kommt zu 39 Prozent aus dem hessischen Ried. Dafür sei es aber auch wichtig, das Leitungsnetz zu sanieren und zu ertüchtigen. Etliche Rohre seien 50 Jahre und älter, so Schreiber.

Undichte Rohre

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) Hessen hatte am Donnerstag die Kommunen gemahnt, die Leitungen zu sanieren, damit nicht so exorbitant viel Trinkwasser verloren geht. In Wiesbaden beträgt der Verlust durch undichte Rohre und Eigenbedarf des Unternehmens, etwa für die Rohrreinigung, 8,3 Prozent. „Alles unter zehn ist ein guter Wert“, sagt Roth.

Neue Druckerhöhungsanlage

Damit sich der Verlust durch Undichtigkeit nicht erhöht, wird in Wiesbaden gerade eine rund 2,5 Kilometer lange Trinkwassertransportleitung verlegt, die Teil eines neuen Versorgungskonzepts ist, teilt Hessenwasser auf FR-Anfrage mit. In der Waldstraße entstehe auch eine neue Druckerhöhungsanlage, über die der Trinkwasserbehälter Carl von Linde an der Carl-von-Ossietzky-Straße/Ecke Flachstraße befüllt werde. Das sei bislang über zwei Bestandsleitungen erfolgt, die jetzt saniert werden, sobald die neue Leitung in Betrieb gehe. Diese stärke nicht nur die Versorgungssicherheit der Landeshauptstadt.

Arbeiten voraussichtlich Ende 2024 fertig

Das neue Versorgungskonzept steigere auch die Energieeffizienz des Trinkwassertransports deutlich, da weniger Energie für das Pumpen benötigt werde. Die Arbeiten liefen seit Jahresbeginn und endeten wohl Ende 2024, so Hessenwasser weiter. Die Leitung beginnt am Wasserbehälter Carl-von-Linde, verläuft von dort Richtung Kreisel Waldstraße/Holzstraße und endet an der Schiersteiner Straße.