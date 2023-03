Wiesbaden: Kreativ werden mit dem „Jugenstilizer“

Von: Andrea Rost

Das Landesmuseum Wiesbaden und die Hochschule Rhein-Main haben ein digitales Ausstellungsprojekt begonnen. Es soll vor allem junge Menschen für die Kunst des Jugendstil begeistern.

Ein paar Clicks auf dem Bildschirm, Form und Farbe auswählen – und schon kann Julia Muthler loslegen. Mit dem Finger zeichnet die junge Frau ein Muster auf dem Computerbildschirm. Wie von Zauberhand werden die verschlungenen Linie vervielfacht. Ein Mandala entsteht und wird zum Ornament, das an die Kunstrichtung des Jugendstils erinnert.

Julia Muthler studiert an der Wiesbadener Hochschule Rhein-Main Kommunikationsdesign. Mit ihren Kommilitoninnen Leah Stephan und Alisa Sawchuk hat sie das „digitale Vermittlungstool“ für das Landesmuseum Wiesbaden entworfen. „Jugendstilizer“ haben sie es genannt. Seit wenigen Tagen ist das Projekt Teil der Jugendstilausstellung im zweiten Obergeschoss des Museums an der Friedrich-Ebert-Allee.

In einem Aktionsraum mit dem Titel „Experiment Ornament“ sind Computer und Bildschirme ebenso untergebracht wie eine große Videowand, auf der das selbstgeschaffene Kunstwerk, kaum ist es fertiggestellt, auftaucht und als Hintergrund für Selfies genutzt werden kann. Via QR-Code lässt sich das Ornament aufs Handy schicken und in den sozialen Netzwerken teilen. Wer möchte, kann es auch auf einer Postkarte ausdrucken lassen, die es für 50 Cent an der Pforte zu kaufen gibt.

Er sei glücklich über das neue interaktive Angebot in der Jugendstilsammlung, sagte Museumsdirektor Andreas Henning bei der Präsentation des Jugendstilizers. „Die Studierenden der Hochschule haben uns mit ihrem so brillanten wie professionellen Konzept sofort überzeugt.“ Das digitale Vermittlungstool solle vor allem junge Menschen ansprechen, ihr Interesse an der Kunstrichtung der Jahrhundertwende wecken und sie zu eigener Kreativität animieren.

Die Idee Ein Seminar im Studiengang Kommunikationsdesign der Hochschule Rhein-Main stellte sich Anfang 2022 das Thema „Belebung der Dauerausstellung im Museum Wiesbaden“ als Semesteraufgabe. Die Studentinnen Julia Muthler, Alisa Sawchuk und Leah Stephan entwickelten die digitale Anwendung „Jugendstilizer“, die Aspekte der Jugendstil-Kunstströmung bündelt und mittels interaktiver Anwendung ins 21. Jahrhundert überführt. Bei der Finanzierung mitgeholfen haben unter anderem die Freunde des Museums Wiesbaden, die R+V-Versicherung sowie das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. aro

Die Dauerausstellung, deren Exponate zum größten Teil über die Schenkung Nees ins Landesmuseum gekommen seien, werde auf diese Weise neu belebt, ist Henning überzeugt. Der Raum Experiment Ornament inspiriere alle Museumsgäste, sich auf vielfältige Entdeckungstouren zu begeben.

Für die Präsidentin der Hochschule Rhein-Main, Eva Waller, ist der Jugendstilizer ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Hochschule in die Stadtgesellschaft wirken kann und sich Lehre und Praxis miteinander verbinden lassen. „Diese Verknüpfung ist uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften besonders wichtig.“

Bis heute besitze die Kunst der Jahrhundertwende ästhetische wie inhaltliche Aktualität, betonen die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Museums, Jana Dennhard und Valerie Ucke. Die Formsprache des Jugendstils mit seinen geschwungenen Linien, markanten Konturen und der Adaption von Formen aus Flora und Fauna diene als mannigfaltige Inspirationsquelle – für die Gestaltung von Plakaten und Plattencovern ebenso wie im zeitgenössischen Game Design.