Wiesbaden: Kostenfreie FFP2-Masken

Wiesbaden

Von Madeleine Reckmann

Wer in Wiesbaden Sozialleistungen bezieht, kann sich eindecken.

Personen in Wiesbaden, die wenig Geld zur Verfügung haben, sollen künftig FFP2-Masken kostenlos erhalten. Der Gesundheitsausschuss hat beschlossen, dass sich alle Menschen, die Sozialleistungen wie die Grundsicherung beziehen, auch Bezieher:innen von Bafög und Auszubildende mit Anspruch auf Ausbildungsbeihilfe, bei sozialen Einrichtungen der Stadtteile sowie in den Bürgerämtern die Masken kostenfrei abholen können. „Wir wollen, dass alle Menschen, unabhängig vom Einkommen, Zugang zu medizinischen Masken haben. Gerade vor dem Hintergrund der Maskenpflicht ist es nur sozial gerecht, diese kostenlos über eine geeignete, niedrigschwellige Organisation innerhalb der Stadtverwaltung zu vergeben“, begründet die wirtschaftspolitische Sprecherin der Linken, Nina Schild, die Aktion. Die besondere Situation von Wohnungslosen und Geflüchteten solle nicht außer Acht gelassen werden. Berlin mache es vor, dort werde durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales die Verteilung von FFP-2-Masken an Wohnungslose und Geflüchtete organisiert.

Kürzlich hatte der Sozialverband VDK vom Bundesgesundheitsministerium gefordert, den Personenkreis, der ein Recht auf kostenlose Masken hat, auszuweiten. Diese Personenkreise werden nun durch die kommunale Initiative abgedeckt. Wie viel Geld die Stadt dafür aufbringen muss, steht noch nicht fest. Die Details müssen noch bestimmt werden.