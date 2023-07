Wiesbaden: Kameras in Bussen fotografieren Falschparker

Von: Diana Unkart

Ein Knopfdruck genügt, dann nimmt die Kamera eine Fotoserie auf, die Uhrzeit und Ort enthält. Oeser © Rolf Oeser

Busspuren werden häufig als Parkplatz missbraucht. Damit soll Schluss sein. Dank neuer Technik werden Parksünden aus dem Bus heraus dokumentiert und weitergeleitet.

Wenn in Wiesbaden Busfahrer:innen künftig einen Knopf drücken, könnte es teuer werden für Autofahrer:innen. Dann nämlich, wenn sie Bus- und Umweltspuren oder Haltestellen blockieren. Bis Ende 2024 werden 30 Busse mit einem neuartigen Frontkamerasystem ausgestattet.

Der Testlauf ist aus Sicht der Eswe-Verkehr erfolgreich verlaufen, wenngleich das Ergebnis ernüchternd gewesen sei, sagt Projektleiter Steffen Müller: An 19 Testtagen in den zurückliegenden drei Monaten seien 311 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung dokumentiert worden. „Rechnerisch ist das eine Meldung pro Stunde.“ Wiesbaden ist bundesweit die erste Stadt, die ein solches System einsetzt. Das hat Gründe. Der Verkehr in der Stadt sei extrem stressig, sagt Marion Hebding, kaufmännische Geschäftsführerin der Eswe-Verkehr, die Belastung für die Busfahrer:innen sehr hoch.

Fast schon selbstverständlich wird das Auto auf der Busspur abgestellt

Als einer der mit Frontkamera ausgestatteten Busse losfährt, dauert es nicht lange, bis er ausgebremst wird. In der Wilhelmstraße parken gleich mehrere Autos auf der Busspur. Diese Spuren, die eigentlich dazu dienen sollen, den öffentlichen Verkehr zu beschleunigen, werden in Wiesbaden fast schon selbstverständlich als Parkplätze missbraucht: von Autos, oft auch von Lieferdiensten, die ausweichen müssen, weil die Lieferzonen zugeparkt sind. „Falsch abgestellte Fahrzeuge verlangsamen den Busverkehr massiv. Das sorgt regelmäßig für Verspätungen“, sagt Hebding. Der Fahrplan sei kaum einzuhalten. Manche Linie erreicht ihre Endhaltestelle in den Vororten nicht, weil der Bus in der Stadt im Stau steht.

Die Kamera nimmt fünf Fotos auf

Für Busfahrer:innen und Fahrgäste sei die Situation frustrierend, mitunter auch gefährlich, berichtet Benjamin Bauer. der das Kamerasystem zusammen mit Kollegen getestet hat. Die Fahrgäste ließen ihren Ärger über Verspätungen an den Fahrer:innen aus. Zudem bedeute jeder Wechsel von der Busspur in den fließenden Verkehr mit einem 18- oder 19-Meter-Vehikel ein Risiko für die teilweise mehr als 100 Fahrgäste. Wegen der angespannten Situation im Wiesbadener Straßenverkehr habe schon Fahrpersonal gekündigt. Mit den Frontkameras aber verfüge das Unternehmen nun über ein Mittel, um gegen Falschparker:innen vorzugehen.

In der Wilhelmstraße, dort, wo mal wieder mehrere Autos die Spur blockieren, hält der Bus. Fahrer Thomas Hauser drückt einen Knopf. Die Frontkamera schießt fünf Fotos, hält die exakte Uhrzeit und die GPS-Daten des Standorts fest. Wenn der Bus auf den Betriebshof zurückkehrt, werden die Daten manuell geprüft und an die Verkehrsbehörden weitergeleitet, die entscheiden, ob ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Im Test habe die Anzeigenquote bei knapp 50 Prozent gelegen, sagt Projektleiter Müller. Heißt, etwa die Hälfte der Fotobeweise wurde an die Behörden weitergeleitet. Im Regelbetrieb rechnet Hauser mit einer noch höheren Quote.

Der Schutz der Daten ist gewährleistet

Wieder hält der Bus, und wieder drückt der Fahrer auf den Auslöser. Im Nerotal ist ein Auto im Bereich der Bushaltestelle abgestellt worden. 15 Meter vor und hinter der Haltestelle aber darf nicht geparkt werden. An den Wochenenden, wenn die Touristinnen und Touristen, in die Stadt kommen, „ist das hier zu“, sagt Benjamin Bauer und zeigt nach draußen auf die Haltestelle. „Und wir fahren die Strecke dann mit Gelenkbussen.“

Die Fotobeweise aus den Bussen erfüllten alle datenschutzrechtlichen Vorgaben, erläutert Steffen Müller. Die Verkehrspolizei der Stadt und die Straßenverkehrsbehörde waren in die Planungen und die Testphase des Kamerasystems eingebunden. Den Auftrag dazu hatte der Mobilitätsausschuss Ende 2021 erteilt. Bislang konnten Busfahrerinnen und Busfahrer nur als Privatpersonen und handschriftlich Falschparkende anzeigen. Nun stellt das Unternehmen Anzeige.

Der Einsatz der Kameras solle kein Mittel sein, um Geld für die Stadt zu generieren, sondern eine abschreckende Wirkung entfalten und helfen, den Busverkehr zu beschleunigen, sagt Geschäftsführerin Hebding. Und Benjamin Bauer ergänzt: Ich begrüße jedes Vorhaben, das ein zügigeres Vorankommen bewirkt.“