Wiesbaden: Josefs-Hospital plant Palliativzentrum mit Tagesklinik

Von: Andrea Rost

Bernd Oliver Maier ist Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin und interdisziplinäre Onkologie. © Michael Schick

Das Wiesbadener Sankt-Josefs-Hospital will die Lücke zwischen stationärer und ambulanter Versorgung Schwerstkranker schließen. Im neuen Palliativzentrum soll es auch eine Tages- und Nachtlinik geben.

Bernd Oliver Maier leitet seit 2013 als Chefarzt die Klinik für Palliativmedizin und interdisziplinäre Onkologie am Sankt-Josefs-Hospital (Joho) in Wiesbaden. Er hat die Palliativstation zur Betreuung schwerstkranker Menschen an dem Krankenhaus aufgebaut. Ein Team zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) ist angeschlossen. Sechs Ärzt:innen und 14 Pflegende kümmern sich gleichzeitig um die häusliche Versorgung von 80 Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten in der Stadt und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Jetzt plant der Palliativmediziner zusammen mit seinem Mitarbeiterteam ein neues Projekt.

„Wir möchten am Joho ein neues Palliativzentrum aufbauen und eine Tages- und Nachtklinik einrichten“, sagte Bernd Oliver Maier im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Für ihn ist es ein „Leuchtturmprojekt“, einzigartig in Deutschland. Gedacht sei das neue Angebot sowohl zur Entlastung pflegender Angehöriger, als auch für die kurzzeitige stationäre Behandlung von Palliativpatientinnen und -patienten. Beispielsweise um Medikamente neu einzustellen oder die Schmerztherapie anzupassen. Die Lücke zwischen stationärer und ambulanter Palliativversorgung solle auf diese Weise geschlossen werden.

„Schwerstkranken, die zu Hause leben, können wir so den hektischen Alltagsbetrieb im Krankenhaus ersparen und ihnen bei Bedarf eine angenehme, ruhige Umgebung in unserer Klinik bieten, in der sie von Fachkräften versorgt werden“, erläutert Bernd Oliver Maier. Die Tages- und Nachtklinik sei auch zur Entlastung gedacht, wenn das häusliche Betreuungssystem an seine Grenzen gerate, weil Patient:innen eine besonders schwere Phase ihrer Krankheit durchlebten und Angehörige eine Auszeit bräuchten.

Momentan wird das Sankt-Josefs-Hospital umgebaut. Ende 2023 soll der erste Bauabschnitt fertig sein, dann wird Platz für das Palliativzentrum im fünften Stock des Westflügels geschaffen. „Dort wollen wir auch die neue Tages- und Nachtklinik einrichten“, kündigt Maier an.

Für den vollständigen Um- und Ausbau des Joho-Palliativzentrums einschließlich einer Tages- und Nachtklinik seien Gesamtkosten in Höhe von rund vier Millionen Euro veranschlagt. Der weitaus größte Teil werde für den Umbau der bestehenden Bausubstanz benötigt. Die Kosten umfassten aber auch eine besondere Ausstattung, die über den regulären Standard einer Palliativstation hinausgeht. Das ambulante Team wird laut Maier neue und größere Räume bekommen, zu den aktuell elf Betten der Palliativstation kommen vier bis fünf für die Tages- und Nachtklinik dazu.

Maier will mit einem multiprofessionellen Team arbeiten, Physiotherapeuten, Psychologen und Musiktherapeuten engagieren. „Wir versuchen, so etwas wie Lebensfreude ins Palliativzentrum zu bringen, wollen vor allem Hochbetagten die Angst nehmen, zu uns zu kommen“, sagt er. Das Palliativzentrum am Joho solle Quartiersbezug bekommen, die Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden sei geplant und mit dem Wiesbadener Hospizverein.

Zu den Betriebskosten für die neue Tages- und Nachtklinik des Palliativzentrums müssen noch Verabredungen mit den Krankenkassen getroffen werden. Für die Umbauarbeiten im Klinikgebäude hat das Bundesfamilienministerium bereits eine Anschubfinanzierung zugesagt.

Weil die Kosten für die besondere Ausstattung des neuen Palliativzentrums damit aber nicht gedeckt werden können, hat die St. Josefs-Hospital Wiesbaden Stiftung eine Spendenkampagne gestartet. Wer sich beteiligen möchte, bekommt Informationen im Internet unter www.lebensraum-palliativ.de.