Wiesbaden: „Jobdating“ im Kindergarten

Neue Erzieherinnen und Erzieher sucht die Stadt Wiesbaden auch bei einer Baustellenbegehung im Kiebitzweg. © Rolf Oeser

Die Kita Kiebitzweg in Nordenstadt geht schon vor der Fertigstellung neue Wege - sie zeigt Interessierten ihren möglichen Arbeitsplatz, der grade gebaut wird

Bei der Nr. 42 will die Stadt neue Wege gehen. Sagt Thomas Scheffler, Abteilungsleiter Kindertagesstätten, zur Begrüßung auf der Baustelle im Kiebitzweg. Die Nr. 42 der städtischen Kitas entsteht gerade draußen in einem komplett neuen Wohngebiet am Rand von Nordenstadt. Kita-Plätze fehlen, junge Eltern in den bereits bezogenen Wohnungen „warten schon sehnlichst“ auf deren Fertigstellung, weiß Scheffler. Und die Stadt auf die passenden Fachkräfte.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG Wiesbaden als Bauherrin gibt in diesen Tagen richtig Gas, gearbeitet wird auch am Samstag. An der Fassade des Hauses, das als „Hybridbau“ firmiert, weil oben die Menschen wohnen, die ihre Kinder unten betreuen lassen können. Klinkerplatten werden geklebt, geschäftig laufen Männer vom Bau raus und rein, drinnen im Rohbau, in dem es jetzt an die Inneneinrichtung geht, reden knapp zwei Dutzend Männer und Frauen über innenarchitektonische und pädagogische Konzepte in neuen Kindertagesstätten.

„Das Konzept liegt fest, aber es gibt noch Spielraum“, sagt Scheffler über die Nr. 42, die mit Beginn des Kindergartenjahres im August an den Start gehen soll. Ein doppelt ambitioniertes Ziel, es gibt noch viel zu tun im Erdgeschoss des viergeschossigen Gebäudes, das komplett barrierefrei für die bisher namenlose Kita vorgesehen ist. Und es werden noch 15 neue pädagogische Fachkräfte gesucht. Die Hoffnung ist, einige davon auf der Baustelle zu finden. Die Idee der Baustellenbegehung mit Jobdating ist „geklaut“, das gibt Scheffler zu. Die Kolleg:innen in Taunusstein waren jüngst erfolgreich damit, für Wiesbaden ist es ein Novum.

Wer sich hier bewirbt, weiß genau, auf was er sich einlässt, und kann sich bei erfolgreichem Abschluss als Mitgestalter:in fühlen. Dies wird in den Vordergrund gestellt. Cathalina Busch, die das neue Haus leiten wird, führt mit ihrem Stellvertreter Jason Scherf durch die Räume und Gänge, will die „Idee, ein Gefühl für das Gebäude“ vermitteln. Und für ihr Herzensprojekt.

An einer Ideenwand werden weitere Anregungen zur inhaltlichen Gestaltung gesammelt, Interessent:innen können formlose Bewerbungen, also eher Interessensbekundungen mit Eigenwerbung ausfüllen. Können sich informieren über die Idee der vor ziemlich genau 100 Jahren entwickelten Freinet-Reformpädagoik, die Entfaltung der Persönlichkeit und Selbstverantwortlichkeit sowie kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Bis zu 100 Kinder in vier Elementargruppen und zwei Krippengruppen mit je zehn Kindern sollen hier demnächst auf der Grundlage des Konzepts von Célestin Freinet betreut werden.

„Ein Haus ist das, was man daraus macht“, sagt die Erzieherin Jessica Riebrandt (24). Die Idee vom Jobdating hat sie „voll überzeugt. Mitreden und mitgestalten ist gut, ich möchte von Anfang an dabei sein, das wird eine spannende und aufregende Zeit“. Vom ersten Moment an war für die junge Frau klar, dass der Kiebitzweg auch ihr persönliches Projekt wird. Für Lea Mattolat aus Delkenheim soll die Kita der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt werden. Die Erzieherin und zweifache Mutter (38) hat ihre Bewerbung schon ausgefüllt. „Ich glaube, das wird richtig gut, das macht alles einen sehr positiven Eindruck. Und Mitgestalten ist einfach sehr aufregend.“

Nicht alle, fast ausschließlich Kandidatinnen, die am Samstagvormittag auf die Baustelle gekommen sind, teilen den positiven Gesamteindruck. Da geht es weniger um die Bezahlung, immer wieder Reizthema, wenn es um fehlende Fachkräfte in der Branche geht, eher um das Gesamtkonzept Kindertagesstätte mit Trägerschaft und Leitung, um die Rolle von Kindern und Eltern im pädagogischen Konzept. Es geht auch um vermeintlich zu kleine Gruppenräume, zu dunkle Gänge in Verbindungsbereichen, um die Integration von Außenspielflächen und vieles mehr. Die Ansprüche sind vielfältig, einige potenzielle Kandidat:innen für die Zukunft von Nr. 42 sind schnell wieder weg.