Wiesbaden ist Austragungsort des ersten Karussellfestivals

Von: Diana Unkart

Beim Karussell-Festival darf auf einem Teppich geflogen werden. HH Producties © HH Producties

Auf dem Gelände des Kulturparks entsteht am ersten Septemberwochenende eine Jahrmarkt-Traumwelt.

Hereinspaziert in die Jahrmarkt-Traumwelt! Dorthin, wo Seifenblasen fliegen und es nach Zuckerwatte duftet. Wiesbaden wird vom 1. bis 3. September Austragungsort des ersten internationalen Karussellfestivals. Nach Angaben der Veranstalter ist es die erste Veranstaltung dieser Art im deutschsprachigen Raum.

„Seit über zwei Jahren planen wir in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Georg Traber an dem Festival“, berichtet Dietmar Krah, Koordinator von „Kultur im Park“. Das Karussellfestival ist ein Gemeinschaftsprojekt der Abteilung „Schöne Ferien“ im Amt für Soziale Arbeit, von „Kultur im Park“ und dem Kulturzentrum Schlachthof. Mit der Unterstützung von „Schöne Ferien“ habe die Idee nun realisiert werden können. Entstehen wird die Traumwelt für Groß und Klein auf dem Schlachthofgelände.

Zuckerwatte und eine Plüschtier-Metzgerei

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher des Festivals? Acht Karussells, eine Dampfeisenbahn, Straßentheater aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland, Musik, Riesenseifenblasen, eine Plüschtier-Metzgerei, ein fliegender Teppich, Maschinenwesen, ein Aussichtsturm sowie Zauberinnen und Zauberer sollen den Kulturpark in dieses Traumland verwandeln. Was es dort zu essen gibt? Selbstverständlich Zuckerwatte und Pommes.

Die Reise dorthin werde noch bunter und vielfältiger, weil Menschen aus unterschiedlichen Szenen sie gemeinsam erlebten, verspricht Hendrik Seipel-Rotter vom Schlachthofteam. Denn das Karussellfestival ist eingebettet in ein Wochenende, an dem auf dem Kulturparkgelände der Flohmarkt, das „Let’s Go Queer“-Sommer-Special und die Party der Connichi-Messe stattfinden werden. Die Connichi-Messe ist Deutschlands größte ehrenamtlich organisierte Anime- und Manga-Convention: ein großes Fest der japanischen Kultur. Die Party beginnt am Freitag, 1. September, um 22 Uhr im Schlachthof.

Stadträtin Patricia Becher (SPD) freut sich, „dass wir das Sommerferienprogramm wieder in gewohntem Umfang anbieten können und zudem einen so wunderbaren Abschluss haben werden“.