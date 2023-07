Club, Gemüseanbau, Fahrradparkhaus: Ideen fürs Galeria-Kaufhaus Wiesbaden

Von: Mirjam Ulrich

Studierende der Hochschule Rhein-Main haben Entwürfe für die Zukunft des Galeria-Kaufhauses in Wiesbaden entwickelt. Sie sollten dabei Wohnraum schaffen.

Wiesbaden - Ein neuer Ort für das Stadtmuseum, eine Markthalle, Studentenwohnungen oder vertikale Landwirtschaft – das sind nur einige Ideen für das ehemalige Galeria-Kaufhaus an der Kirchgasse, das seit dem 1. Juli leer steht.

30 Studierende im Studiengang Architektur an der Hochschule Rhein-Main (HSRM) haben in ihren Bachelor-Arbeiten Konzepte entwickelt, wie sich das 16.000 Quadratmeter große Haus künftig nutzen lässt.

Was passiert mit Galeria Kaufhof Wiesbaden?

Die Vorgabe zum Thema „Das Abenteuer des leerstehenden Hauses Kirchgasse 28“ lautete, die Immobilie nicht komplett abzureißen, Wohnraum zu schaffen und das Erdgeschoss öffentlich zu nutzen – etwa als Markthalle.

Das ehemaliges Galeria-Kaufhaus, Ansicht von der Kirchgasse. © Michael Schick

„Die Nachnutzung von Kaufhäusern stellt aufgrund ihrer Größe, Struktur und Verwebung mit der Stadt eine besondere Herausforderung dar“, sagt Faraneh Farnoudi, Professorin für Architektur an der HSRM.

Das Galeria-Gebäude erstreckt sich über 30 Meter freie Fläche. Mehr Tageslicht lässt sich nur durch Einschnitte in das Gebäude bringen. „Die müssen sensibel sein, weil die Konstruktion aus den 1960ern das tragen muss“, sagt sie.

Galeria-Kaufhaus in Wiesbaden steht seit 1. Juli leer

Viele Konzepte der Absolvent:innen sehen vor, die bisherigen Parkdecks abzureißen. Zum einen lässt sich so ein Lichthof in das Gebäude einschneiden, zum anderen oben zwei Vollgeschosse für Wohnungen errichten. Auch Paulina Schmidt geht so vor. Sie wandelt jedoch die bestehende Auffahrtsrampe zum Parkhaus mit zwei Autoaufzügen um und überrascht mit der Idee, im Untergeschoss einen Club mit Tanzfläche und zwei Bars unterzubringen.

Das Gebäude Das Kaufhaus Köster stand bis 1966 an der Ecke Kirchgasse / Friedrichstraße. Es gehörte zur Warenhauskette Deutsches Familienkaufhaus DeFaKa, die Mitte der 1920er von Emil Köster gegründet wurde und hauptsächlich Textilien verkaufte. Der Unternehmer Jakob Michael, der aus einer jüdischen Familie in Frankfurt stammte, erwarb die Aktienmehrheit an der Kaufhauskette. Er emigrierte 1939 aus den Niederlanden in die USA, gründete eine amerikanische Holding und konnte so zumindest den Großteil seiner Warenhäuser vor der Enteignung bewahren. Helmut Horten kaufte 1954 Michaels 19 westdeutsche Warenhäuser. 1967 eröffnete in Wiesbaden das neugebaute Horten-Kaufhaus. miu

Justus Raufhake reißt hingegen auch die Parkrampen zugunsten eines neuen Fahrradparkhauses ab, „damit die Verkehrswende in Wiesbaden endlich vorankommt“. Felix Neuroth errichtet ebenfalls ein Fahrradparkhaus und gibt dem Stadtmuseum (SAM) Raum. Hannah Eckert wiederum entwickelt die Idee, einen Teil der Immobilie für studentisches Wohnen zu nutzen. Während die meisten Entwürfe die Gebäudefassade vollständig umgestalten, will Ian Jost die berühmten „Hortenkacheln“ teilweise erhalten.

Gianmarco Fiores Entwurf „Null Kilometer“ sieht vor, das Gebäude für „Vertical Farming“, zu nutzen und darin Gemüse anzubauen. Angesichts des Klimawandels und begrenzter landwirtschaftlicher Flächen gehe es darum, Wege zu finden, Lebensmittel nachhaltig und effizient zu produzieren, erläutert er. Zudem wolle er nicht so viel vom bestehenden Gebäude abreißen, „damit nicht so viel Material entsorgt werden muss.“

Schließung des Galeria-Kaufhauses Wiesbaden Ende Juni

In seinem Konzept gedeiht das Gemüse unter LED-Beleuchtung in hydroponischen Systemen – also mit Nährstoffen angereichertem Wasser — und wird an Ort und Stelle in der Markthalle verkauft. Des Weiteren gibt es eine Gärtnerei mit Pflanzenverkauf, Büros, ein Cafè und ein kleines Parkhaus. Außer Wohnungen entstehen ein Garten mit heimischen Obstbäumen, ein Bistro und ein Infinity-Pool. Die Fassade des Gebäudes verkleidet Fiore mit Holz und begrünt sie.

Für das Bauen im Bestand „braucht man kluge Partner“, sagt Faraneh Farnoudi. Investoren, die nicht nur eine Kapitalrendite „innerhalb von zehn Jahren im Auge haben.“ Um Einfluss auf die Quartiersentwicklung zu nehmen, hat die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) bereits zwei Grundstücke in direkter Umgebung gekauft. Die Stadt führt zudem Gespräche mit einem Vertreter des privaten Eigentümers des leerstehenden Kaufhauses, der einen Verkauf in Betracht zieht. Derzeit kursiert ein möglicher Preis in Höhe von knapp 50 Millionen Euro. (Mirjam Ulrich)

