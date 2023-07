Wiesbaden: Hotel und „Fluxus“-Museum an der Frierich-Ebert-Allee

Von: Andrea Rost

Nachdem der Frankfurter Projektentwickler Hinkel-Steinberg den Zuschlag für den Grundstückskauf erhalten hat, geht es jetzt um die Feinplanung von Hotel und „Fluxus“-Museum im Hochbunker an der Friedrich-Ebert-Allee. Das Stadtplanungsamt sitzt mit am Tisch.

Ende 2022 stand das „Fluxus-Projekt“ an der Friedrich-Ebert-Allee fast auf der Kippe. Jahrelang hatten der Frankfurter Projektentwickler Steinberg-Hinkel und Michael Müller von der Wiesbadener Designagentur „Stilbruch“ an den Plänen gefeilt. Auf einem Grundstück neben dem Hessischen Landesmuseum und gegenüber dem Rhein-Main-Congresscenter (RMCC) wollten sie ein Hotel bauen sowie den denkmalgeschützten Hochbunker zum Museum für die Kunstrichtung „Fluxus“ umfunktionieren. Mehrfach sei das Projekt im Wiesbadener Rathaus sowie bei der Denkmalschutzbehörde vorgestellt worden, erinnert sich Architekt David Hinkel. Auch mit dem Finanzministerium, dessen Bürogebäude auf dem Nachbargrundstück steht, sei alles abgestimmt gewesen.

Im Dezember vorigen Jahres dann bekundete plötzlich die Stadt Interesse an dem 2500 Quadratmeter großen Areal. Die Stadtverordneten gaben grünes Licht für den Kauf. Mit dem Investor sollten Gespräche über ein Erbbaurecht geführt, ein städtebaulicher Vertrag sollte abgeschlossen werden.

So weit ist es allerdings nicht gekommen. Denn Steinberg-Hinkel hat vor kurzem den Zuschlag für den Kauf des Grundstücks von der Eigentümerin, dem Augsburger Investmentunternehmen Patrizia, erhalten. Die Stadt ist leer ausgegangen. „Dies haben wir so zur Kenntnis genommen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Der neue Eigentümer werde nun gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsdezernat zu klären haben, welche künftigen Nutzungen auf dem Gelände realisiert werden könnten. „Wir werden gern gemeinsam prüfen, welche Entwicklungen möglich sind.“

Fluxus Die Kunstrichtung „Fluxus“ wurde Anfang der 1960er Jahre in New York von George Macunias begründet. Im Mittelpunkt steht nicht das Kunstwerk, sondern die schöpferische Idee und der Entstehungsprozess. Avantgardekünstler:innen wie Joseph Beuys, Mary Bauermeister, Yoko Ono oder John Cage haben Fluxus maßgeblich mitgeprägt. In Wiesbaden wurde 1986 von Ute und Michael Berger das Privatmuseum „Fluxeum“ in einer profanierten Dorfkirche eröffnet. aro

„Wir hoffen sehr, dass man uns keine Steine in den Weg legt“, sagte David Hinkel der Frankfurter Rundschau. Die Grundidee bleibe unverändert: Geplant sei ein 120-Betten Hotel. Der Bunker solle zum öffentlich zugänglichen Fluxus-Museum umgewandelt, ein kleiner Skulpturengarten angelegt werden. Im Erdgeschoss des Hotels sei außerdem ein Café vorgesehen. In den nächsten Wochen müssten die Kaufverträge unter Dach und Fach gebracht werden, so Hinkel. Danach wolle man die weitere Planung „in Ruhe angehen“. Da es für das Areal keinen Bebauungsplan gebe, müssten Gespräche mit der Stadt folgen. „Wir hoffen, dass wir unser Leuchtturmprojekt realisieren können.“

Designer Michael Müller hält die Idee, im Hochbunker an der Friedrich-Ebert-Allee die Kunstrichtung „Fluxus“ zu präsentieren, für eine Riesenchance für die Stadt. Wiesbaden könne damit international ein Zeichen setzen. „In der Gestaltung sind wir völlig frei“, ist Müller überzeugt. Beispielsweise seien ihm bereits Teile des Konzertflügels angeboten worden, der 1962 im Zuge eine Fluxus-Aktion im Vortragssaal des Landesmuseums zertrümmert worden war. „Auch die Fluxus-Stipendiaten des Nassauischen Kunstvereins hätte ich gern dabei“, stellt er in Aussicht. „Fluxus“ bedeute Prozess. Allein der Kampf um das Grundstück könne schon Teil der Ausstellung werden.