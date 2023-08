Wiesbaden: Handwerk zeigt sich stabil

Bäcker verdienen aktuell etwas weniger. Die Menschen sparen am Essen. © Monika Müller

Dennoch macht die schlechte Konjunktur Sorgen. Kammer fordert Politik auf, Azubi-Wohnheime zu bauen.

Es gibt sie, die positiven Nachrichten für das Handwerk: Die Einkaufspreise sind stabil, das Material ist wieder verfügbar, die Investitionen laufen, die Zahl der Auszubildenden ist um 11,7 Prozent gestiegen und die Auftragsbücher sind noch gefüllt. Außerdem ist die Schiersteiner Brücke wieder ohne Beschränkung befahrbar. Dass der Verkehr rollen kann, ist für das Handwerk von hohem Wert.

Die Lage hat sich also im Vergleich zum letzten Quartal stabilisiert. Insbesondere die Gewerke vom Bau und das Kfz-Handwerk verzeichnen bessere Geschäfte. Aber auch Friseure sind weitgehend zufrieden. Das hat eine Umfrage der Handwerkskammer Wiesbaden unter den 1200 Mitgliedsunternehmen in ihrem Bezirk zu ihrer Wirtschaftslage im zweiten Quartal 2023 ergeben. „Das Handwerk hat sich nach den verschiedenen Krisen als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen“, stellt Kammerpräsident Stefan Füll fest.

Die Umfrage Die Geschäftslage bewerten 43 Prozent der Betriebsinhaber im Handwerkskammerbezirk Wiesbaden im zweiten Quartal 2023 als gut. Für die kommenden Monate erwarten 75 Prozent eine gleichbleibende Lage. Aber 18 Prozent gehen von einer Verschlechterung aus, sieben Prozent von einer Verbesserung. Bis Ende Juli wurden 2322 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Das sind 11,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Dennoch gibt es noch 650 offene Lehrstellen. mre

Dennoch macht sich Skepsis breit. Denn nicht alle Sparten profitieren gleichermaßen. Bäcker und Metzger melden gesunkene Umsätze. Gewerbliche Zulieferer wie Feinmechaniker und Maschinenbauer haben weniger zu tun. Die Unternehmen arbeiten eher Aufträge ab als neue hereinkommen. Die Lage könnte sich in den kommenden Monaten also eintrüben. Die hohe Inflation und die damit einhergehende Kaufzurückhaltung der Menschen verunsichern das Handwerk insgesamt. Auch der Fachkräftemangel bereitet Sorgen. Ein weiteres Hemmnis für eine gute Entwicklung sind Füll zufolge die vielen Formulare, Bestimmungen und Dokumentationspflichten, denen sich die Chefs oft am Wochenende widmen müssten. Er fordert die Politik auf, für einen Bürokratieabbau zu sorgen. Es fehle auch an „digitalen Kanälen auf der Behördenseite“, so Füll, die die Kommunikation vereinfachen könnten. „Vier von fünf Handwerksmeistern möchten sich wegen der vielen Bürokratie nicht selbstständig machen“, berichtet der Präsident. Ein einheitlicher Ansprechpartner bei Verfahren, an dem mehrere Behörden beteiligt seien, wäre auch hilfreich.

Kammerhauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk appelliert an die Politik, analog zu Studentenwohnheimen Wohnheime für Auszubildende zu schaffen. Die Ausbildung im Handwerk müsse attraktiver werden, um mehr Fachkräfte zu gewinnen. Eine bessere Wohnsituation in der Stadt und auf dem Land gehöre dazu.