Wiesbaden: Gesundheitskiosk öffnet in der Innenstadt

Von: Diana Unkart

Im „Public Health Point“ soll unter anderem ein Impfangebot aufgebaut werden. Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler

Der „Public Health Point“ soll eine Anlaufstelle für Fragen rund um Gesundheit und Medizin werden. Das Angebot richtet sich auch an Menschen, die das Gesundheitssystem benachteiligt.

Wer Fragen hat zu Reha-Kuren, wer dem Rauchen abschwören möchte oder eine Impfberatung vor dem Urlaub benötigt, soll bald eine zentrale Anlaufstelle nutzen können. Angelehnt an das Konzept der Gesundheitskioske soll in Wiesbaden Anfang September ein „Public Health Point“ (PHP) in der Innenstadt öffnen. Ein geeigneter Standort sei gefunden, teilt das Gesundheitsdezernat mit. Gespräche mit dem Eigentümer seien positiv verlaufen. Nun sei die Anmietung der Fläche zur Beratung in der Magistratssitzung angemeldet.

Gesundheitskioske bieten ein leicht zugängliches Beratungsangebot zu Gesundheits- und sozialen Themen. Der ursprüngliche Gedanke war, das Angebot vor allem in strukturschwachen Kommunen und Stadtteilen zu etablieren. Der erste Kiosk entstand 2017 in Hamburg. Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen deutschlandweit 1000 dieser Einrichtungen öffnen. Einige wenige gibt es bereits in anderen Städten.

Wiesbaden orientiert sich inhaltlich am Konzept der Kioske, aber es gibt Unterschiede, unter anderem bei der Finanzierung. Das Wiesbadener Konzept sieht vor, dass in dem Kiosk Mitarbeiter:innen des Gesundheitsamtes Patientinnen und Patienten in Gesundheitsfragen beraten und als Lotsen durch das Gesundheitssystem fungieren, außerdem beispielsweise passende Ansprechpartner:innen vermitteln. Sie koordinieren die Bedürfnisse und Wünsche der Patientinnen und Patienten und die medizinischen und sozialen Dienstleistungen wie Reha-Angebote. Mit dem Kiosk will die Stadt eine Anlaufstelle für Menschen mit Fragen zu Gesundheit und Medizin schaffen. Deswegen soll es dort auch Präventions- und Informationsveranstaltungen geben. Selbsthilfegruppen oder Vereine können ebenfalls die Räume nutzen. Die Berater:innen bieten Hilfe in unterschiedlichen Themenfeldern an: von Gewichtsreduktion bis zur Rauchentwöhnung.

Einfache Behandlungen

Ein weiterer Baustein sollen Impfangebote sein – auch im Vorfeld von Reisen. Geplant ist der Aufbau einer reisemedizinischen Beratung. Auch einfache Behandlungen wie Blutdruck- oder Blutzuckermessungen sind möglich. Das Info- und Beratungstelefon des Gesundheitsamtes soll ebenfalls in den „Public Health Point“ ziehen. Besetzt sein wird er mit medizinischem Fachpersonal – unter anderem Ärztinnen und Ärzten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Die Angebote richten sich auch an vom Gesundheitssystem benachteiligte, vulnerable Personen und Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf, informiert das Dezernat weiter. Außerdem erfülle das Gesundheitsamt mit der Einrichtung eine Forderung der Politik, ein niedrigschwelliges Impfangebot in zentraler Innenstadtlage zu ermöglichen. Die Erfahrungen während der Pandemie hätten gezeigt, dass vor allem die innerstädtischen Impfangebote besonders gut angenommen worden seien.

Finanziert werden soll der Wiesbadener Kiosk - im Gegensatz zum Hamburger Modell - aus dem Budget des städtischen Gesundheitsamtes. In Hamburg tragen die Krankenkassen einen Teil der Kosten. Gebe es keine weiteren Einsparvorgaben, sei die Finanzierung gesichert.