Wiesbaden: Früher Referentin, jetzt Chefin

Von: Madeleine Reckmann

Ergebnisorientiert, prägnant, freundlich: Patricia Becher. © Michael Schick

Patricia Becher leitet das Sozialdezernat, in dem sie zehn Jahre lang beschäftigt war.

Solch einen Start in ein Dezernentenamt wie sie ihn hatte, wünscht Patricia Becher allen Anfänger:innen. An ihrem ersten Arbeitstag, dem ersten Samstag im Mai, hätten gleich mehrere Kindertagesstätten zu Sommerfesten eingeladen. Da sei sie „direkt in die Lebenswirklichkeit gestartet“, sagt die 39-Jährige, die als erste Frau das Wiesbadener Sozialdezernat leitet. Auf solchen Terminen könne man sehen, „wie das bei den Menschen ankommt, was wir hier tun“. Patricia Becher tut es gern, daran lässt sie keinen Zweifel.

Die Sozialdemokratin ist in dem Haus keine Unbekannte. Seit 2013 arbeitete sie im Sozialdezernat als Fachreferentin, zunächst unter ihrem Vorgänger Arno Goßmann (SPD), dann unter Christoph Manjura (SPD), zuletzt für die Bereiche Kindertagesstätten und Wohnen. Dass sie viel Erfahrung mitbringt, merkt sofort, wer sie von ihrer Tätigkeit berichten hört. Die Tradition, ungleiche soziale Verhältnisse ungleich zu behandeln, also in Stadtteilen mit vielen armen Menschen mehr Sozialarbeit anzubieten, wolle sie fortsetzen, schickt sie voraus.

Becher ist keine, die lange drumherum redet oder ausschweift. Sie wirkt klar und gut strukturiert. Über Privates möchte sie nicht sprechen, lieber über ihr Aufgabengebiet. Schnell, prägnant und freundlich führt sie Beispiele auf, was sie sich für ihre sechsjährige Amtszeit vorgenommen hat: Neben bezahlbarem Wohnraum müsse der Fokus auf der sozialen Infrastruktur in den Quartieren liegen - Angebote für Ältere (Altenpflege oder Seniorensport), Begegnungen wie sie etwa Wohnprojekte im Programm hätten und ab einer gewissen Quartiersgröße Räume für Jugendliche seien zu schaffen. Dafür sei der gute Kontakt zum Netzwerk der sozialen Träger essenziell. Schließlich seien sie es, die mit Elterncafés oder offener Altenarbeit eng mit den Menschen zusammenarbeiteten.

Zudem müssten die vorhandenen Angebote aufrechterhalten werden, fügt Becher, die kürzlich geheiratet hat und früher Eck hieß, rasch und entschieden an. „Bei der aktuellen Haushaltslage eine Herausforderung.“ Elternbildung, Baby-Willkommensbesuche, Ferienspiele, die Kinder- und Elternzentren und mehr sollten fortbestehen. Dass die Sozialhilfeträger kürzlich nach der Aufforderung des Kämmerers auch im Sozialen drastisch einzusparen, geschlossen Einspruch erhoben, sieht sie als gutes Zeichen. „Die Träger sind solidarisch untereinander.“

Becher ist im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt aufgewachsen. Sie studierte in Mainz Biologie und Chemie für das Lehramt und promovierte in Schulpädagogik darüber, wie die Montessorischule den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule gestaltet. Ihr Fazit: Es kommt auf das einzelne Kind an. „Das passt zu dem, was wir hier machen.“

Mit Mitte zwanzig wurde sie SPD-Mitglied, nachdem sie erkannt hatte, dass sie eine der wenigen Studierenden aus einem nicht akademischen Elternhaus war. Sie gehört zu der Gruppe Wiesbadener Sozialdemokrat:innen ihrer Generation um Christoph Manjura, Hendrik Schmehl und Dennis Volk-Borowski, für die ihre nicht privilegierte Herkunft ein Beweggrund ist, Politik zu machen. Sie stieg in der Parteistruktur auf und ist Vorsitzende der SPD Wiesbaden und Mitglied im Landesvorstand.

Dass ihr bei der Wahl zur Dezernentin ein oder zwei Personen aus der Kooperation von Grünen, SPD, Linken und Volt die Stimme versagten, ficht sie nicht an, sagt sie. Sie freue sich vielmehr darüber, dass ihre Partei und die Mehrheit der Stadtverordneten sie unterstützten. Und die Mitarbeitenden im Sozialdezernat hätten sie herzlich aufgenommen. Und das, so der Eindruck, zählt für Patricia Becher am meisten.