Wiesbaden formuliert Regeln für den Umgang mit Obdachlosen

Von: Diana Unkart

Eine Selbstverpflichtung soll als Leitfaden dienen und helfen, Konflikte im öffentlichen Raum zu reduzieren.

Wie dürfen und wie müssen städtische Ämter und Ordnungsbehörden mit einem obdachlosen, psychisch kranken Menschen umgehen, der zündelt, der in einer Einrichtung Fensterrahmen mit Benzin eingerieben hat, der in der Stadt mit Kanister und Feuerzeug unterwegs ist, der aber nicht bis zum Äußersten gegangen ist – noch nicht? Diese Frage beschäftigt aktuell die Arbeitsgemeinschaft #wohin.

Ariana Würzberger leitet das Sozialleistungs- und Jobcenter, unter dessen Federführung #wohin Anfang 2021 gegründet wurde. Die Arbeitsgruppe kümmert sich seitdem um obdachlose, wohnungslose und im öffentlichen Raum auffällige Personen. Das haben die Träger, Initiativen und Ämter, die zur Arbeitsgruppe gehören, vorher auch getan – allerdings weniger koordiniert. „Wir haben in Wiesbaden ein Angebot, das sich sehen lassen kann.“ Das aber in seiner Fülle und seinen Details selbst denjenigen nicht bekannt war, die tagtäglich mit Wohnungs- und Obdachlosen arbeiteten.

Die Arbeit von #wohin soll dazu beitragen, Konflikte im öffentlichen Raum, wie sie sich im vergangenen Sommer entwickelt hatten, zu reduzieren. Damals campierten Obdachlose unter teilweise unzumutbaren hygienischen Bedingungen in Lagern in der Innenstadt. Die Situation zeigte beispielhaft das Spannungsfeld auf: Da sind die Menschen, die sich in der Fußgängerzone aufhalten wollen, weil sie dort vielleicht den ein oder anderen Euro oder einen Kaffee spendiert bekommen. Im Interesse der Händler:innen ist ein solches Umfeld nicht. Sie fordern eines, das die Kundschaft nicht abschreckt und davon abhält, ihre Läden zu betreten.

„An diesen Fällen hangeln wir uns entlang und entwickeln daraus allgemeine Vorgaben“, erläutert Ariane Würzberger die Vorgehensweise. Nun soll voraussichtlich im Herbst eine Selbstverpflichtung vorliegen, die als Leitlinie zum Umgang mit Obdachlosen in Wiesbaden dienen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen soll.

Sie baut auf dem Grundsatz auf, dass diese Menschen zum Stadtbild gehören. Sie haben Rechte und Erwartungen – genauso wie die Anwohner:innen oder die Geschäftsleute. Sie auszutarieren, dabei soll das Papier helfen. Es gehe um ein sozialverträgliches Miteinander. Konkret soll beispielsweise die Frage beantwortet werden: Was zählt als Lager? Was darf geräumt werden und was ist persönliches Hab und Gut?

Die Arbeitsgemeinschaft #wohin ist seit ihrer Gründung gewachsen. Bei den regelmäßigen Treffen sitzen Vertreter:innen von Ämtern, Trägern, der Polizei, der Kliniken und Ehrenamtliche an einem Tisch. Demnächst soll ein Richter hinzukommen, damit auch die Perspektive der Justiz einfließt. „Wir arbeiten Hand in Hand.“ Konkurrenz gebe es nicht. Das Wohl der Betroffenen stehe im Mittelpunkt der Überlegungen und die Frage: Was ist die wichtigste und richtige Hilfe.

Niemand müsse in Wiesbaden auf der Straße übernachten, sagt Würzberger. Es gebe eine Vielzahl von Angeboten und Übernachtungsmöglichketen, auch für pflegebedürftige Menschen. Die Stadt betreibt 22 Notunterkünfte mit mehr als 400 Plätzen, die Heilsarmee zwei Wohnheime. Seit 1995 existiert eine Akutunterkunft für psychisch eingeschränkte Personen. Auf Initiative der Unternehmerin Betina Weiler, des Diakonischen Werks und der Martin-Luther-Gemeinde entstand das Projekt „Dach überm Kopf“. Ein Schreiner fertigt einfache Holzhäuschen, in denen Wohnungslose, betreut von Sozialarbeiter:innen, zur Ruhe kommen können. Zusammen mit dem städtischen Wohnungsunternehmen GWW erprobt Wiesbaden den Housing-first-Ansatz, bei dem die eigene Wohnung am Anfang und nicht am Ende der Hilfskette steht. Auf dem Freudenberg ist ein Containerdorf eingerichtet worden, ein zweites ist vorgesehen. Die Suche nach einem Grundstück läuft. Die aufsuchende Sozialarbeit wurde von zwei auf elf Stellen aufgestockt und die Straßensozialarbeit auch in den Abend- und Nachtstunden ausgeweitet. Träger dieses Pilotprojektes ist der Caritasverband.

Lücken sieht die Amtsleiterin unter anderem bei der Versorgung von psychisch eingeschränkten Personen. Deren Zahl steige, aber für ihre Betreuung fehlt in den Unterkünften teilweise geeignetes Personal. „Die Themen gehen uns nicht aus.“