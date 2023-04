Wiesbaden: Flussufer soll schöner werden

Von: Andrea Rost

So könnte der Park östlich der Reduit in Kastel aussehen. © Stadt Wiesbaden

Das neue Entwicklungskonzept für Flächen an Rhein und Main liegt auf dem Tisch. Es greift viele Ideen aus der umfangreichen Bürgerbeteiligung auf.

Im Jahr 2019 hat das Wiesbadener Stadtparlament die Fortschreibung des Rheinufer-Entwicklungskonzepts beschlossen. Nach vielen Expertenrunden und einer umfangreichen Bürgerbeteiligung liegt das Konzept jetzt auf dem Tisch. Für das 14 Kilometer lange Rheinufer zwischen Kostheim und Schierstein werden 126 konkrete Vorschläge zur Umgestaltung gemacht. Neue autofreie Uferabschnitte, mehr öffentliche Toiletten und eine Uferbuslinie sind geplant, außerdem der Ausbau der temporären Gastronomie. Der Rahmenplan Natur und Umwelt sieht die Pflanzung von 100 neuen Bäumen vor, die ökologische Aufwertung der Petersaue und den Schutz naturnaher Uferflächen.

Zu den großen Projekten des neuen Rhein-Main-Ufer-Konzepts zählt ein Park östlich der Reduit als Verbindung zwischen dem Bahnhof Kastel und dem Rheinufer. Auf der Schiersteiner Promenade sollen Flächen entsiegelt und begrünt sowie Flaniermöglichkeiten geschaffen werden. Die Biebricher Uferpromenade soll autofrei, das gastronomische Angebot ausgebaut werden. Der Rheinbalkon in Biebrich könnte zu einem neuen Aufenthaltsort mit Panoramaschaukel und wellenförmigen Sitz- und Liegemöbeln werden, die Maaraue zum Freizeitgelände mit neuen Spielgeräten für Kinder und fest installierten Grillmöglichkeiten. Vielerorts wolle man auch einen einfacheren Zugang zum Wasser ermöglichen, sagte Daniel Daubner vom Hamburger Büro Lilasp, das die Fachleute aus dem Wiesbadener Rathaus bei der Erstellung des Konzepts unterstützt hat.

Das konzept Zentrale Themen des Rhein-Main-Ufer-Konzepts für Wiesbaden sind Freizeit und Erholung, Natur und Umwelt, Verkehr und Mobilität sowie Gastronomie. 126 Vorschläge für die Neugestaltung der Uferanlagen zwischen Kostheim und Schierstein werden aufgelistet. Das Stadtplanungsamt, Fachämter und das Hamburger Büro Lilasp haben sie zusammengestellt. 550 Ideen haben Bürgerinnen und Bürger in einem Beteiligungsverfahren eingebracht. Maßnahmenkatalog und Bericht können heruntergeladen werden unter my.hidrive.com/share/5kgyuoyf5y#$/

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) sprach gestern von einem „Meilenstein in der Weiterentwicklung der urban geprägten Uferlandschaft von Rhein und Main in Wiesbaden“. Flächen, von denen einige über Jahrzehnte hinweg industriell genutzt worden seien, sollten zu Freizeitarealen, Orten der Ruhe und naturnahen Lebensräumen für eine nachhaltige und klimagerechte Stadt werden. Der Leiter des Stadtplanungsamts, Camillo Huber-Braun, hält die Uferanlagen an Rhein und Main für eine wesentliche Voraussetzung für ein attraktives Wohnraumangebot in Wiesbaden. „Sie als gut erreichbare Naherholungsräume weiterzuentwickeln, ist unabdingbar.“ Demnächst werden sich die Stadtverordneten mit dem neuen Flussuferkonzept beschäftigen. Umgesetzt werden könnten die Vorschläge in den nächsten 15 bis 20 Jahren, je nach Verfügbarkeit von Haushalts- und Fördermitteln, sagte Oberbürgermeister Mende. Die Fachämter arbeiteten eng zusammen.

Den Anfang macht ein Projekt, das mit dem Grünflächenamt geplant und vom Regionalpark Rhein-Main finanziell gefördert wird. „Wir werden das Entree zum Regionalpark am Aussichtsturm im Kostheimer Mainhafen neu gestalten – mit einem Platz zum Verweilen und Sitzstufen am Wasser“, sagte Dezernentin Christiane Hinninger (Grüne).