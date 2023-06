Wiesbaden: Experimente für ein neues Quartier

Von: Madeleine Reckmann

Das frühere Gebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule steht leer. Nun soll auf dem Gelände ein neues Viertel entstehen. © Michael Schick

In Klarenthal sind preiswerte Wohnungen geplant. Hohe ökologische Standards sind Pflicht.

Bezahlbare Wohnungen, in denen man sich auch in Hitzesommern wohlfühlt, mit viel frischem Grün drum herum und in ökologischer Bauweise, und Treffpunkte im Quartier, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen und aktiv werden können - es ist schon so etwas wie die Quadratur des Kreises, was die Landeshauptstadt auf dem alten Gelände der Carl-von-Ossietzky-Schule (CvO) vorhat. Klimaresilient, ökologisch und autofrei und gleichzeitig sozial durchmischt und nicht zu teuer - geht das überhaupt zusammen?

Das soll in den fünf innerstädtischen Experimentierräumen, die das Stadtplanungs- und das Umweltamt definiert haben, ausprobiert werden. Das 3,7 Hektar große frühere Gelände der CvO-Schule in Klarenthal ist das erste Testgebiet. Es ist seit 2021 ungenutzt, weil die Schule in einen einige Hundert Meter entfernten Neubau umgezogen ist.

Wie genau sich die hochgesteckten Ziele der Stadtverwaltung umsetzen lassen, wissen auch Camillo Huber-Braun, Leiter des Stadtplanungsamts, und Klaus Friedrich, Leiter des Umweltamts, noch nicht. Die Ideen für die Realisierung zu erarbeiten, das ist Gegenstand eines städtebaulichen Wettbewerbs. Doch schon jetzt ist klar, dass die Stadt mit den Experimentierräumen finanziell Neuland betritt. „Wir gehen weg von der Maximalvermarktung“, sagt Huber-Braun. Die Hälfte der Wohnungen sollen von der stadteigenen Wiesbadener Wohnbaugesellschaft GWW erstellt und kostengünstig vermietet werden. Die andere Hälfte soll per Konzeptvergabe an einen mittelständischen Entwickler gehen. Die Grundstücke werden mit Festpreis per Erbbaurecht vergeben.

Die fünf Experimentierräume Im „Lebensraum Straße“ im Dichter- oder Rheingauviertel geht es um den nachhaltigen Umbau des öffentlichen Raums. Das Ziel ist, klimagerechte und multifunktionale Mobilitätsräume in Gründerzeitquartieren zu schaffen. Im „Sampel“ in Mainz-Kostheim ist geplant, die 11,5 Hektar große Siedlung aus den 1970er Jahren kreativ zu nutzen und weiterzuentwickeln. Im „Bahnhofsquartier in Biebrich“ sollen 28 Hektar in einen inklusiven 15-Minuten-Stadtteil verwandelt werden. Belange des täglichen Bedarfs sind dann zu Fuß in einer Viertelstunde zu erreichen. In „Auf dem Hahnenkamm“ in Dotzheim sollen der Ortsrand arrondiert und Freiräume hergestellt werden. Die Fläche ist 4,5 Hektar groß. „Südlich der Ernst-von Harnack -Straße“ (Carl-von Ossietzky-Schule) in Klarenthal ist vorgesehen, ein 3,7 Hektar großes ehemaliges Schulgelände zu einem autobefreiten Quartier für neue Wohnformen zu entwickeln.

Fest steht, dass sich die Planer nach den Wiesbadener „Spielregeln für die Stadtgestaltung“ zu halten haben. Diese machen Vorgaben zu Bebauungsdichte, klimaoptimiertem Stadtgrün, sensiblem Wassermanagement, erneuerbaren Energien und Mobilität. „Das ist der Rahmen, damit wir nicht jedes Mal neu über energetische Standards und Begrünung diskutieren“, sagt Friedrich. Die Stadt möchte schließlich bis 2030 klimaneutral sein. In einem „Mobilitätshaus“ sollen ein ÖPNV-Knotenpunkt und andere Mobilitätsangebote zusammenlaufen, damit die Menschen, die in den vage anvisierten 300 oder 350 Wohnungen des neuen Quartiers wohnen, ein eigenes Auto nicht vermissen.

Auf der Auftaktveranstaltung für die Anwohner:innen am Mittwoch haben sich etwa 50 Personen über das Projekt informiert. Die Bürgerschaft ist ausdrücklich dazu aufgerufen, ihre eigenen Vorstellungen einzubringen und die Planung zu begleiten. Dass der dort nistende Sperber weiterhin seinen Platz im Wäldchen auf dem Areal hat, ist einigen von ihnen wichtig. Einen Spielplatz solle es geben, wünschen sich andere. Vorgeschlagen wird auch, das Parkhaus im Westcenter mitzunutzen. Baubeginn ist frühestens 2027.