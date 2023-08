Wiesbaden: Ermittlungen nach Großeinsatz in Papierfabrik

Von: Diana Unkart

Mehr als 120 Feuerwehrleute waren auf dem Werksgelände einer Papierfabrik im Einsatz. dpa © dpa

In einer Papierfabrik in Wiesbaden hat sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Hilfsstoff zur Altpapieraufbereitung zersetzt. 13 Einsatzkräfte sind verletzt worden.

Bei einem Großeinsatz auf dem Gelände einer Papierfabrik des Unternehmens Essity im Wiesbadener Stadtteil Kostheim sind in der Nacht zum Dienstag 13 Feuerwehrleute verletzt worden. Dort war ein Gefahrenstoff ausgetreten. Die Einsatzkräfte erlitten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers Reizungen der Atemwege – vermutlich haben sie beim Entkleiden trotz aller Vorsichts- und Hygienemaßnahmen Stickstoffdioxid eingeatmet, das tief in die Kleidung eingedrungen war. 12 von ihnen wurden zur Beobachtung in Kliniken gebracht, sind inzwischen aber entlassen worden.

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend alarmierte eine Brandmeldeanlage die Berufsfeuerwehr Wiesbaden und die Werksfeuerwehr des Unternehmens Essity. In einer der Werkhallen war es aus noch ungeklärter Ursache zur Zersetzung eines Hilfsstoffes gekommen, der in der Altpapieraufbereitung eingesetzt und in Containern gelagert wird.

Die chemische Reaktion hatte eine massive Rauch- und Temperaturentwicklung zur Folge. Durch das Zersetzungsprodukt Schwefeldioxid kam es auf dem Firmengelände und in der Nachbarschaft zu einer massiven Geruchsbelästigung. Die Bevölkerung wurde gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Die Feuerwehr versuchte, den Zersetzungsprozess mit Hilfe von Wasser zu stoppen. Das gelang jedoch nicht. Deswegen wurde das bundesweite „Transport-Unfall- und Hilfeleistungssystem“ der chemischen Industrie alarmiert. Die Werksfeuerwehr des Chemiekonzerns BASF aus Ludwigshafen entsandte daraufhin einen Fachberater, technisches Spezialgerät und Personal, um die Wiesbadener Feuerwehr zu unterstützen.

In den benachbarten Stadtteilen waren Messfahrzeuge unterwegs, die mit Hilfe spezieller Technik prüften, ob Gefahrenstoffe freigesetzt wurden. Weil der Wind drehte, ließen auch die Stadt Mainz und der Kreis Groß-Gerau die Luft überwachen. Nach Angaben der Feuerwehr sei zu keiner Zeit eine gefährliche Konzentration von Schwefeldioxid außerhalb des Werksgeländes gemessen worden.

Gegen 2.45 Uhr ertönten erneut die Brandmeldeanlagen und Sirenen. Als ein halbvoller Container, der sich in der Nähe des havarierten Containers befunden hatte, in eine Nachbarhalle gebracht werden sollte, setzte dieselbe chemische Reaktion ein. Der Container erhitzte sich. Erneut wurden die Messfahrzeuge entsandt um die Luft auf Gefahrenstoffe zu überprüfen.

Um zu verhindern, dass auch in den anderen Containern durch die Hitzeentwicklung eine Zersetzung ausgelöst wird, mussten sie gekühlt werden – „unter massiven Wasser- und Personaleinsatz“, berichtet die Feuerwehr. Die Container wurden in eine benachbarte Halle gebracht und dort ständig kontrolliert.

Der betroffene Container musste zunächst geborgen werden. Auf ihn waren Teile der Belüftungsanlage herabgefallen. Die Arbeiten dauerten am Dienstag noch an. Die Wiesbadener Einsatzkräfte beendeten ihren Einsatz gegen 6.30 Uhr, die Essity-Werksfeuerwehr, unterstützt von einem Fachberater, übernahm anschließend die Kühlung und die Kontrolle. Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte vor Ort, 60 weitere warteten auf ihren Einsatzbefehl.

Warum sich die Chemikalie zersetzt hat, ist noch unklar. Zur Ursache wird ermittelt. Auch zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, alle Gefahrenstoffe unterlägen besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Sie würden sorgfältig gelagert und verwendet. Die Anlagen würden regelmäßig gewartet und seien auf dem neuesten Stand, die Mitarbeitenden im Umgang mit den Substanzen geschult. Zur Aufklärung arbeite Essity eng mit Feuerwehr, Spezialkräften und Behörden zusammen.