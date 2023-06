Wiesbaden: Englisches Theater im Westend

Christian Tokic, Celine Hoppe und Regisseur Keith Greenleaf (von links) bei den Proben zu „4000 Miles“. © Monika Müller

Im Wiesbaden Performing Arts Center in der Hellmundstraße werden Theaterstücke auf Englisch gezeigt. Die dramatische Komödie „4000 Miles“ ist die aktuelle Produktion des engagierten Laienensembles rund um Keith Greeleaf.

Von außen deutet kaum etwas darauf hin, dass im Hinterhof des Hauses Hellmundstraße 33 Theater gespielt wird. „Wiesbaden Performing Arts Center“ (WPAC) steht auf einem der vielen Klingelschilder. Wenn sich das große Tor öffnet, fällt der Blick auf ein schmuckloses Gebäude, dessen Wände Bibelsprüche zieren. Als Königshalle der Zeugen Jehovas sei es in den 1960er Jahren errichtet worden, erzählt Keith Greenleaf. Später war darin eine bosnische Moschee, zuletzt das Lager eines Autohauses.

2019 zog das Wiesbaden Performing Arts Center ein. „Wir waren froh, dass wir diese Aufführungsstätte für uns gefunden hatten – in Innenstadtnähe und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen“, sagt der gebürtige Amerikaner, der zu den Gründern des englischsprachigen Theaters in der Landeshauptstadt gehört. Im Amelia Earhart Playhouse, dem Entertainment Center der US-Garnison, engagierte sich der Reiseverkehrskaufmann viele Jahre lang zusammen mit anderen Laiendarsteller:innen. Er belegte Schauspiel- und Regie-Kurse. 2011 gründete die Truppe ihr eigenes „Wiesbaden English Language Theater“ (Welt). Die Aufführungen fanden im Georg-Buch-Haus in der Wellritzstraße statt. „Aber wir hatten dort keine Lagermöglichkeiten, mussten ständig auf- und abbauen“, erzählt Keith Greenleaf.

Dass sie 2019 den ehemaligen Kirchenraum in der Hellmundstraße fanden, mit Betonbühne, Platz für 96 Zuschauer:innen sowie der Möglichkeit, im Keller Künstlergarderoben und eine kleine Werkstatt einzurichten, sei ein Glücksfall gewesen. Zwar würde man ein englischsprachiges Theater nicht unbedingt im inneren Wiesbadener Westend, neben arabischen Kiosken und türkischen Restaurants und Friseuren vermuten – „aber wir fühlen uns sehr wohl hier“, betont Keith Greenleaf.

Kurz nach dem Einzug machte allerdings die Corona-Pandemie erst mal die Spielpläne des WCPA zunichte. Die Premiere des Stückes „4000 Miles“ von Amy Herzog konnte wegen des Lockdowns nicht stattfinden. Am morgigen Donnerstag, 22. Juni, soll es nun soweit sein. Die dramatische Komödie wird aufgeführt. Insgesamt sind zehn Vorstellungen geplant. Auf der Bühne stehen Barbara Lawes Breymann, Christian Tokic, Celine Hoppe und Dara da Silva-Weirich. Keith Greenleaf führt Regie.

Um die 25 Personen umfasst das Ensemble des Wiesbaden English Language Theater, einschließlich Bühnenbauer und Personal für Kostüme und Maske. Sie sind allesamt Laien, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. „Die Leute tun das mit Begeisterung und sie haben viel Talent“, findet Keith Greenleaf. Menschen mit englischer Muttersprache seien darunter aber auch Deutsche, die sehr gut Englisch sprächen. Als Kultureinrichtung wird das WPAC von der Stadt Wiesbaden institutionell gefördert und hat außerdem Spender, die für die nötige finanzielle Sicherheit sorgen. Seit geraumer Zeit engagiert sich das Ensemble außerdem in der Bildung, bietet englischsprachige Theaterworkshops für Schulklassen aus Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet an.

Nach der Premiere von „4000 Miles“ wird das Stück „Lungs“ in der Hellmundstraße gezeigt. Und danach beginnen die Proben für eine Wiederaufnahme: „Dinner for Five“ ist eine Komödie, die bereits zweimal vom „Welt“-Ensemble mit viel Erfolg aufgeführt wurde. In dem von Mike Riepl geschriebenen Stück geht es um Miss Sophie’s 40. Geburtstag, den sie mit jenen Männern feiert, die im Klassiker „Dinner for One“ längst gestorben sind.

Infos unter www.wiesbaden-performing -arts-center.org