Wiesbaden: DKD-Personal streikt und fordert mehr Lohn

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

DKD-Beschäftigte möchten so viel Geld verdienen wie das Personal im öffentlichen Dienst. © Michael Schick

Ohne Zuschlag könnten an der Deutschen Klinik für Diagnostik Kündigungen und Pflegemangel drohen. Pflegekräfte der Horst-Schmidt-Kliniken klagen über Überlastung.

Ohne uns geht nix“, „Gemeinsam sind wir stark“ und „Jetzt ist Zahltag“ steht auf den Schildern, mit denen die nach Gewerkschaftsangaben etwa 100 Streikenden der Helios Deutsche Klinik für Diagnostik (DKD) am Donnerstag für mehr Lohn eintreten. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, weil die Verhandlungen um Lohnerhöhungen aus ihrer Sicht in einer Sackgasse stecken.

600 bis 700 Euro weniger in der Lohntüte

Verdi fordert 20 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat. Auszubildende sollen 325 Euro mehr erhalten. Die DKD verfügt im Unterschied zu den Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken (HSK), die ebenfalls zum Helios-Konzern gehören, über einen Haustarifvertrag, der zum Jahresende 2022 gekündigt wurde. Verdi will erreichen, dass die DKD-Beschäftigten so viel wie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die an den HSK verdienen. „Die Differenz beträgt je nach Berufsgruppe 595 bis 710 Euro“, erklärt Verdi-Sekretärin Anja Golder.

Stabile Teams trotz Lohndifferenz

Viele Menschen könnten sich die geringen Löhne nicht mehr leisten, aber die Geschäftsführung verstehe nicht, dass einige Beschäftigte die DKD wegen der schlechten Bezahlung verlassen möchten. An der renommierten Klinik sind laut Golder 350 Personen beschäftigt, von denen 250 den Haustarifvertrag haben. „Die Geschäftsführung ist dabei, den gleichen Fehler, wie an den HSK zu begehen. Sie verlässt sich darauf, dass die noch stabilen Teams trotz der Lohndifferenz bestehen bleiben und mit weniger Lohn weiterhin zu 100 Prozent für ihre Patienten da sind.“

Pflegekräfte zeigen Überlastung an

In der Tat scheint die Pflege an den HSK noch nicht rundzulaufen. Die verschlechterte Lage bei dem Maximalversorger ist laut Betriebsrat insbesondere daran zu erkennen, dass die Zahl der Gefährdungs- und Überlastungsanzeigen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres etwa der aus den gesamten Jahren 2022 und 2021 entspricht. Bis 1. Juni seien 1130 dieser Anzeigen gestellt worden, 2022 waren es 1181, vor zwei Jahren 1369. Der größte Anteil komme aus dem Pflegebereich. Gefährdungsanzeigen werden zu Beginn einer Schicht gestellt und basieren auf der Einschätzung der Pflegekraft, dass Patienten und Patientinnen gefährdet sein könnten.

„Stimmung der Angst“

Überlastungsanzeigen werden am Ende einer Schicht gestellt und halten fest, welche Leistungen das Personal nicht geschafft hat: etwa Pflegeleistungen und Dokumentationen. Häufigster Grund sei die „unzureichende Schichtbesetzung“ in der Erwachsenenpflege. Der Betriebsrat bestätigt zudem die Beschwerden, die kürzlich in einem anonymen Schreiben an die Fraktion die Linke genannt wurden. Dort ist von Unterbesetzung, mangelnder Wertschätzung, Überlastung und einer Stimmung der Angst die Rede. Und davon, dass das Personal nicht dazu komme, Pausen einzulegen. Auch der Betriebsrat berichtet von einem „rauen, herablassenden, inakzeptablen Ton“, die Führungsebene der Pflegedirektion werde als „Kontrollorgan zur Fehlersuche“ wahrgenommen. Seit 2022 hätten zehn Stationsleitungen oder Stellvertreter:innen ihre Arbeit niedergelegt, gekündigt oder seien langfristig erkrankt.

Mehr Personal und gesunkene Auslastung

Die HSK-Geschäftsführer Ralf Kiesslich und Sven Axt betonen dagegen, die Klinik baue seit Jahren Personal auf, „allein im Pflege- und Funktionsbereich 80 Mitarbeitende auf nun 1120“. Die Anzahl an Überlastungsanzeigen einzelner Stationen sei seit Januar um 15 Prozent angestiegen, geben sie zu, „trotz des vermehrten Personals und einer gesunkenen Auslastung unserer Betten im Vergleich zur Vor-Corona Zeit“. Alle Überlastungsanzeigen würden bearbeitet, man versuche, Abhilfe zu schaffen.

Pausen sind geregelt

Pausen sicherzustellen sei ein wichtiges Anliegen. Dazu seien klare Pausenkorridore für die Nacht vereinbart worden, es gebe zusätzliche Pausendienstpläne. Des Weiteren verweisen die Geschäftsführer darauf, dass die Pflegekräfte nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes entlohnt würden und es Zulagen gebe.

Wirtschaftlichkeit bedenken

Über Entlohnung gemäß öffentlichem Dienst würden sich die Beschäftigten der DKD ebenfalls freuen. Kiesslich und Axt, auch Geschäftsführer der DKD, teilen mit, auch sie strebten einen guten Abschluss für ihre Mitarbeiter:innen an. Andererseits müssten sie die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten.