Wiesbaden: Digitales Kulturangebot für Menschen mit Demenz

Von: Madeleine Reckmann

Auch Menschen mit Demenz möchten Kultur erleben. © Michael Schick

Wiesbadener Initiative entwickelt spezielles und kostenfreies Programm. Auftakt ist Anfang Juni.

Seit zwei Jahren bietet die gemeinnützige Initiative humaQ gGmbH aus Wiesbaden „Die Gute Stunde“, ein digitales Kulturprogramm für ältere Menschen, an. Jetzt hat sie ein Programm speziell für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen entwickelt, das vom 1. Juni an online gehen soll. Gemeinsam mit Kulturschaffenden seien erste Formate im Bereich Poesie und Kunst aufgelegt worden, teilt die Initiative mit. Die Alzheimer-Gesellschaft Wiesbaden unterstützt das Projekt. Behutsam sollen gemeinsam mit den Gästen online Begegnungen entstehen, die Freude machen und für eine Abwechslung im Alltag sorgen.

„Die Möglichkeit an Kultur und Gemeinschaft teilhaben zu können, bringt ein Stück Normalität in den Alltag, der oftmals durch die Krankheit bestimmt wird“, sagt der Schirmherr, Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU). „Zugleich kommen von Demenz Betroffene und ihre Angehörigen in den Austausch mit Menschen in der gleichen Situation.“

Anmeldung: gutestunde@humaq.org

„Die gute Stunde“ hat 2022 den Wettbewerb „Hessen smart gemacht – miteinander lokal digital“ in der Kategorie „Smarte Gemeinschaft“ gewonnen. Die Landesregierung würdigte dies mit einem Preisgeld von 5000 Euro. Im selben Jahr erhielt das Projekt vom Land eine Anschlussförderung in Höhe von rund 49 000 Euro. Der Wettbewerb zeichnet Initiativen, Kommunen, Vereine und gemeinnützige Unternehmen aus, die digitale Kompetenzen in der Gesellschaft aufbauen sowie mit digitalen Lösungen das Miteinander vor Ort stärken. Die Veranstaltungen werden immer nachmittags für eine Stunde über die Videokonferenz-Software „Zoom“ angeboten.

Die Veranstaltungen sind nach Anmeldung für jeden kostenfrei. Sie sind sowohl für Menschen zu Hause wie auch für Menschen in Pflegeeinrichtungen geeignet. mre

