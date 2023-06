Wiesbaden: Die Fasanerie ist jetzt Arche-Park

Von: Madeleine Reckmann

Poitou-Esel sollten für starke Maultiere sorgen. Hier mit Katrin Dorkewitz, Nadja Niemann und Dezernentin Christiane Hinninger. © Michael Schick

Der Wildtierpark beheimatet neun vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen.

Die Walliser Schwarznasenschafe mit ihren gedrehten Hörnern und den schwarzen Knien, die wie Knieschützer aussehen, gehören zu den Lieblingen der Kinder. Die Schülerinnen und Schüler, die am Freitag einen Ausflug in die Wiesbadener Fasanerie unternehmen, können gar nicht genug von ihnen bekommen. Immer wieder rufen sie die zutraulichen Tiere zu sich, um sie zu streicheln.

Riesenkaninchen und das Orpington-Huhn

Mit seinen 40 überwiegend europäischen Tierarten, die sich in dem Tier- und Pflanzenpark in ihrem so natürlich wie möglich gestalteten Umfeld beobachten lassen, versteht sich die Fasanerie als Bildungsstätte. Jetzt wird dem Wildtierpark eine weitere Funktion bescheinigt. Die Gesellschaft für den Erhalt alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) ernennt ihn zum Arche-Park, weil er neun bedrohte Haustierrassen hält, darunter die Walliser Schwarznasenschafe und den Poitou-Esel mit seinem braunen zotteligen Fell. Weitere bedrohte Haustierrassen in der Fasanerie sind das Riesenkaninchen „Deutscher Riese“, die Bronzepute, das Orpington-Huhn, das Bergische Schlotterkamm-Huhn, die Laufente, das Coburger Fuchsschaf und das Rhönschaf. „Die Tiere sind Botschafter ihrer Art“, sagt Nadja Niemann, Leiterin der Fasanerie. Indem Besucher:innen sie streicheln und füttern dürften, machten sie sich mit ihrem kulturellen Nutzen für die Menschen vertraut.

173 Nutztierrassen auf der Roten Liste

Die Gesellschaft setzt sich seit 1982 dafür ein, dass alte Nutztierrassen nicht aussterben. Dennoch stehen 173 Nutztierrassen auf der Roten Liste, informiert Katrin Dorkewitz von der GEH. Ihre Eigenschaften wie Robustheit oder Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten sollen für künftige Generationen erhalten werden. Walliser Schwarznasenschafe etwa könnten besonders gut klettern und in rauen Bergregionen leben, erläutert Dorkewitz. Der Poitou-Esel sei früher für die Maultierzucht verwendet worden. Seinen Mut und seinen kräftigen Körperbau hätten die Eselhengste bei der Paarung mit Kaltblutpferden an die Maultierfohlen weitergeben sollen.

Arche-Parks Der Tier- und Pflanzenpark Fasanerie in Wiesbaden ist einer der drei Arche-Parks in Hessen. Der Tierpark Sababurg in Hofgeismar und das Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach halten ebenfalls als Arche-Parks bedrohte Haustierrassen. Die Fasanerie Wiesbaden liegt in der Wilfried-Ries-Straße 22 und hat von April bis Oktober von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. mre

Auf den etwa hundert Arche-Höfen in Deutschland werden vom Aussterben bedrohte Nutztiere in der landwirtschaftlichen Produktion gehalten und gezüchtet. Manche Arche-Höfe haben sich zu Arche-Regionen zusammengeschlossen. Der Wiesbadener Arche-Park bildet nun das Tor zur Arche-Region Taunus, dem sieben Höfe angehören.

Tierkontakt erhöht Umweltbewusstsein

Die Arche-Parks, zu denen jetzt auch die Fasanerie zählt, betreiben vor allem Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie informieren über die Nutztiere und ihre Haltung. „Jeder positive Mensch-Tier-Kontakt führt zu höherem Umweltbewusstsein“, ist Katrin Dorkewitz überzeugt.