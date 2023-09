Wiesbaden: Der Wow-Effekt lässt auf sich warten

Von: Torsten Weigelt

Museumsleiter Oliver Kornhoff mit Japanischem Fächerahorn und Skulptur. © Michael Schick

Das neue Museum Ernst in Wiesbaden öffnet nun erst 2024. Manche spotten, es sähe aus wie ein Zuckerwürfel aus Granit.

Einen „Wow-Moment“ sollen die Besucher:innen erleben, wenn sie das Foyer des Museums Reinhard Ernst betreten. So wünschen es sich die Verantwortlichen um Leiter Oliver Kornhoff und den Gründer und Namensgeber des Museums, den 77 Jahre alten Unternehmer Reinhard Ernst. Aktuell dominieren Gerüste und Abdeckungen die Szenerie, doch ein erster Eindruck der erhofften Wirkung lässt sich schon erhaschen: In einem lichterfüllten Atrium wetteifern ein 60 Jahre alter japanischer Fächerahorn und eine Skulptur des spanischen Künstlers Eduardo Chillida um Aufmerksamkeit. Gleichzeitig symbolisieren sie die Grundidee des Museums, Kunst, Natur und Architektur zu kombinieren.

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die Öffentlichkeit Zugang zu dem 80 Millionen Euro teuren Gebäude erhält. Weil sich die aufwändigen Innenarbeiten verzögerten, ist der geplante Eröffnungstermin im Oktober geplatzt. Ein neues Datum gibt es nicht. Direktor Kornhoff spricht von „der ersten Jahreshälfte 2024“.

Von außen macht das Museum an Wiesbadens bester Adresse, Wilhelmstraße 1, schon einen fast fertigen Eindruck. Einen Spitznamen haben ihm die Bewohner:innen der Landeshauptstadt bereits verpasst: „Zuckerwürfel“. Wegen der glitzernden Fassade aus weißem Granit, den Reinhard Ernst aus einem Steinbruch im US-amerikanischen Vermont hat anliefern lassen. Ohnehin überlässt Ernst, der sich mit dem Museum einen Lebenstraum erfüllt, nichts dem Zufall. Für die Gestaltung hat er den japanischen Architekten Fumihiko Maki engagiert, mit dem ihn eine Freundschaft verbindet.

Ziel des Pritzker-Preis-Trägers Maki ist es, ein modernes Gebäude mit klarer Formensprache zu schaffen, das sich gleichwohl in die Architektur aus dem 19. Jahrhundert der Umgebung einfügt. So korrespondiere der vertiefte Zugang mit der vorgelagerten Säulenhalle des Museums Wiesbaden auf der gegenüberliegenden Straßenseite, erläutert Kornhoff.

Das Werk des 95 Jahre alten Maki soll denn auch im Zentrum der ersten Sonderausstellung stehen. Ansonsten werden auf den insgesamt 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche vor allem Gemälde und Skulpturen aus der Sammlung des Museumsgründers Reinhard Ernst zu sehen sein. Der Unternehmer, dessen Vermögen sich vor allem einer Firma für Antriebstechnik verdankt, trug knapp 900 Werke aus aller Welt zusammen. Sein Faible gilt der abstrakten Kunst nach 1945. Schwerpunkte seiner Sammlung bilden das europäische Informel, der amerikanische abstrakte Expressionismus und Arbeiten der japanischen „Gutai“-Gruppe.

Dass nicht alle Menschen etwas mit dieser Form der Kunst anzufangen wissen, ist Ernst bewusst. Deswegen soll die Kunstvermittlung eine große Rolle spielen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre erhalten freien Eintritt. Vormittags werden die Museumsräume für Schulklassen und andere Bildungseinrichtungen reserviert. Die können dann zum Beispiel in einem Raum im Erdgeschoss mit Hilfe des digitalen Motion-Capture-Verfahrens Farben auf einer Leinwand in Bewegung setzen. „Sie sollen das Gefühl bekommen: Das ist unser Museum“, sagt Oliver Kornhoff.

Das Erdgeschoss mit Restaurant und Veranstaltungsraum werde für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein, kündigt der Museumsdirektor Oliver Kornhoff an. Außer der Chillida-Skulptur werden hier noch drei weitere großformatige Kunstwerke zu sehen sein. In den beiden eintrittspflichtigen oberen Stockwerken sollen nicht nur die zumeist sehr farbintensiven Werke aus der Sammlung Reinhard Ernst für emotionale Kunsterfahrungen sorgen, sondern auch die Raumgestaltung. Besonders beeindruckend: Die 14 Meter hohe „Kathedrale“, in der die Blicke unweigerlich nach oben gezogen werden.

2019 hatten die Arbeiten an dem Museumsbau begonnen. Vorangegangen war eine lange Diskussion um das begehrte Grundstück am Eingang der Wilhelmstraße, auf dem einst ein Parkhaus gestanden hat. 2016 schließlich konnte Reinhard Ernst Politik und Bürgerschaft mit seinem Museumsprojekt überzeugen. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die von dem Unternehmer gegründete Reinhard & Sonja Ernst-Stiftung bereit erklärt hat, Bau und Betrieb komplett zu übernehmen. Das Grundstück stellt die Stadt Wiesbaden der Stiftung per Erbpachtvertrag für 99 Jahre zur Verfügung.