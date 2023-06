Wiesbaden: Der Improsommer auf dem Neroberg beginnt

Von: Diana Unkart

Teilen

Einst war der Improsommer auf dem Neroberg ein Geheimtipp, heute zieht er Tausende Menschen an. Stadtleben © stadtleben.de

„Ohne Netz und doppelten Boden, immer ausgehend von den Inspirationen des Publikums, entstehen Momente voller Zauber und Poesie, voller Energie und Leidenschaft“, wirbt das Ensemble.Eine Gala-Show zum Geburtstag ist beim Improsommer auf dem Neroberg geplant.

Einst galt der Improsommer auf dem Neroberg als Geheimtipp. Wer Lust auf spontanes Theater in entspannter Atmosphäre hatte, packte Picknickdecke, Essen und Trinken zusammen und zog auf den Wiesbadener Hausberg. Inzwischen ist der Improsommer des Ensembles „Für Garderobe keine Haftung“ die vermutlich größte Veranstaltungsreihe dieser Art in Europa. Sie zieht Tausende Besucher:innen an und feiert in diesem Sommer 20. Geburtstag.

Eines ist seit 20 Jahren gleich: Am Beginn des Abends weiß niemand, wie er enden wird. Gleich geblieben ist auch die Höhe des Eintritts. Die bestimmt jeder Gast selbst. Zwar gibt es eine Empfehlung – acht Euro – aber wer über ein kleineres Budget verfügt, ist genauso willkommen, wie diejenigen, die etwas mehr geben können. Der Improsommer soll nach wie vor ein Angebot sein, das sich jede und jeder leisten kann.

An fünf Wochenenden werden jeden Freitag- und Samstagabend spontane Theatervorstellungen unter freiem Himmel inszeniert. Regie führen das Publikum und der Zufall. Das ist stets unterhaltsam, manchmal berührend oder nachdenklich. „Ohne Netz und doppelten Boden, immer ausgehend von den Inspirationen des Publikums, entstehen Momente voller Zauber und Poesie, voller Energie und Leidenschaft“, wirbt das Ensemble.

Der Improsommer in der Erlebnismulde auf dem Neroberg startet am kommenden Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr mit „Mordart“ – einem improvisierten Krimi. Die Bandbreite der Vorstellungen an den kommenden fünf Wochenenden reicht von einer Reihe kurzer Szenen bis hin zu abendfüllenden Geschichten, von musikalischen bis zu literarischen Formaten.

Am Samstag, 8. Juli um 16 Uhr steht die Kindershow „Geschichten aus dem Nichts“ auf dem Programm. Das Ensemble von „Für Garderobe keine Haftung“ bestreitet die Improsommer-Wochenenden nicht alleine: Gastspiele geben „12 Meter Hase“ aus Oldenburg und der kanadische Impro-Spieler Lee White, der inzwischen in Berlin lebt. Bei der Gala-Show mit Gästen am 28. Juli um 20 Uhr wird, wie sollte es anders sein, nichts geplant, stattdessen improvisiert.

Die Erlebnismulde ist nicht überdacht. Gespielt wird bei jedem Wetter – es sei denn, es gewittert oder stürmt. In die Picknicktasche gehören also auch Regen- und für die Nachmittagsvorstellungen Sonnenschutz. Karten gibt es an den Veranstaltungsabenden an der Talstation der Nerobergbahn und an der Erlebnismulde.

www.improsommer.de