Wiesbaden: Der Doppelgelenkbus besteht den Test

Von: Madeleine Reckmann

Auch enge Kurven schafft er. Die neue Eswe-Verkehr-Geschäftsführerin Marion Hebding auf der Probefahrt im Doppelgelenkbus. © Rolf Oeser

Das 25 Meter lange Gefährt eignet sich für den Stadtverkehr und löst Begeisterung bei den Beschäftigten des Verkehrsträgers aus. Aber es soll noch ein weiterer Hersteller ausprobiert werden.

Der Doppelgelenkbus ist durch kleine Gassen im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg gefahren, den Hausberg „Platte“ hinauf, um scharfe Kurven gebogen und ist nirgends angeeckt. „Als er in Schierstein die Oderstraße geschafft hat, waren alle begeistert, dass es geht“, berichtet Jan Görnemann, Geschäftsführer von Eswe-Verkehr.

Sein Fazit: „Der Bus kann Plan B“. Gemeint ist, dass sich der 25 Meter lange Doppelgelenkbus mit Elektroantrieb für die Ertüchtigung des öffentlichen Nahverkehrs in Wiesbaden eignet. Plan A und die wissenschaftlich beste Lösung wäre die Citybahn gewesen. Sie wurde aber in einem Bürgerentscheid abgelehnt. Nun sucht Wiesbaden nach Lösungen, wie der öffentliche Nahverkehr für die Zukunft fitgemacht werden kann. Und da stellt es einen Unterschied dar, wenn der Doppelgelenkbus mit bis zu 200 Passagieren doppelt so viele Menschen befördern kann wie ein herkömmlicher Bus.

Die Probefahrten in der ersten Junihälfte sind erfolgreich gewesen, der Test ist bestanden. Das 25 Meter lange Fahrzeug mit Elektroantrieb des Schweizer Herstellers Hess hatte die Eswe-Verkehr eigens bei den Baseler Verkehrsbetrieben ausgeliehen. Selten habe er eine solche Begeisterung für ein Projekt erlebt, sagt Görnemann. Die Motivation unter den Beschäftigten sei nach oben geschnellt, die Probefahrten als Aufbruch in ein modernes Verkehrsunternehmen verstanden worden – ein wichtiges Signal für das krisengeschüttelte Unternehmen, das seit September 2022 wegen Fahrermangels nur mit reduziertem Fahrplan unterwegs ist.

710 Kilometer hat der Bus in der Stadt zurückgelegt, 52 Fahrer:innen haben am Steuer gesessen. „Der Bus kann überall dort eingesetzt werden, wo auch die Gelenkbusse fahren“, resümiert Görnemann. Schwierig sei es nur gewesen, wo Haltestellen zugestellt und das absolute Halteverbot bei Einmündungen nicht beachtet worden seien. Aber das sei auch bei Bussen mit nur einem Gelenk so. Etwa 24 dieser Busse mit zwei Gelenken könnten in Wiesbaden eingesetzt werden. Trotz des positiven Feedbacks empfiehlt Görnemann, auch die Fahrzeuge eines anderen Herstellers zu testen. In der französischen Stadt Metz seien Doppelgelenkbusse eines belgischen Fabrikats unterwegs.

Lieferzeit drei Jahre

Ohnehin funktioniere der Einsatz eines solchen Gefährts nur, wenn auch die Infrastruktur stimme: Ladestellen, Platz für Instandsetzung, Wartung und Reinigung. Dafür brauche es einen neuen Betriebshof; der in der Gartenfeldstraße ist veraltet und zu klein. Der Geschäftsführer zeigt sich optimistisch, dass bis Jahresende ein Vorschlag für einen neuen Standort vorliege. Ohnehin dauere es noch, bis die Doppelgelenkbusse auf Wiesbadens Straßen Dienst tun könnten: Die Lieferzeit beträgt drei Jahre.

Doch bis dahin soll sich der Nahverkehr verbessert haben, denn Plan B umfasst mehr als den Fuhrpark. Die Neukonzeption der Fahrpläne für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis, den beide Gebietskörperschaften auf neue Füße stellen möchten, könnte ein ganz neues Liniennetz mit mehr tangentialen Linien ergeben. Die Reisezeiten sollen sich deutlich verkürzen. Auch macht die Wiederinbetriebnahme der Aartalbahn Fortschritte. Die Machbarkeitsstudie ergibt, dass die Bahn nach Bad Schwalbach volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Das heißt, Bund und Land können die auf 58 Millionen Euro geschätzten Kosten zu 90 Prozent tragen. Görnemann verspricht zudem, dass vom 3. September an die Busse auf den Hauptstrecken wieder im Zehn-Minuten-Takt fahren werden.