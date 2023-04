Wiesbaden: Den Weg in die deutsche Berufswelt finden

Von: Madeleine Reckmann

Auch bei der Ferienwerkstatt der Handwerkskammer konnten sich Jugendliche ausprobieren. © Michael Schick

Messe informiert über Deutsch-Kurse, Schulabschlüsse, Ausbildungen und Studium.

Händeringend suchen Stadtverwaltungen, Privatwirtschaft, das Handwerk und die Pflege Personal. Es gibt zu wenig Arbeitskräfte, weil die Deutschen seit Jahrzehnten zu wenig Kinder bekommen. Die demografische Lücke kann zum Teil mit Migranten und Migrantinnen geschlossen werden. Aber wie können sie in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden?

Zum fünften Mal organisieren die Integrationsabteilung im Amt für Zuwanderung und Integration Wiesbaden und Evim – Evangelischer Verein für Innere Mission in Nassau eine Berufsinformationsmesse, die sich an Menschen, die erst kurze Zeit in Deutschland sind, richtet. Unter dem Titel „Was geht? – Perspektiven für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte“ stehen über 20 Organisationen für Fragen und Beratung bereit. Die Agentur für Arbeit und das Bildungswerk der deutschen Wirtschaft zählen ebenso dazu wie die Handwerkskammer, die Akademie für Pflege- und Sozialberufe und Initiativen und Vereine, die Geflüchtete und Migranten auf ihrem Bildungsweg betreuen.

Ins Leben gerufen wurde die Messe 2015/16, als besonders viele Geflüchtete in Wiesbaden ankamen. Inzwischen richtet sie sich auch an Migrant:innen der zweiten oder dritten Generation, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. „Auf Bitte des Ausländerbeirats haben wir die Messe auch auf andere Zielgruppen ausgeweitet“, berichtet Karin Falkenstein, Evim-Referentin für Fortbildung. Ganz aktuell werden auch Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine bereit- gehalten.

zeit und Ort Die Berufsinformationsmesse findet am Dienstag, 25. April, von 16 bis 19 Uhr im Foyer des Rathauses in Wiesbaden am Schlossplatz 6 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Egal ob Freiwilligendienste, Praktika, Ausbildung, Studium oder Beruf – auf der Messe sind Infos über verschiedene Wege in die Berufstätigkeit zu haben. Auch wo es Deutsch- oder Integrationskurse gibt, wo ausländische Abschlüsse anerkannt werden, wer Nachhilfe anbietet und wo Willkommenslots:innen zu finden sind, ist zu erfahren.

Tagesaktuelle Informationen zu dieser Veranstaltung sind abrufbar auf der Internetseite des Netzwerkes Gemeinsam in Wiesbaden unter www.gemeinsam-in-wiesbaden.de. Dort wird auch eine Messebroschüre mit einer Übersicht der Aussteller und ihren Leistungen noch vor Beginn der Infomesse zum Download bereitgestellt werden.

