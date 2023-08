Wiesbaden: Bierstadt macht das Rennen

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Mit dem Stadtteil Bierstadt hat die Schrift nichts zu tun. © Michael Schick

Microsoft führt Schrifttyp gleichen Namens ein und benennt ihn um. Trotzdem freut man sich in der Landeshauptstadt.

Microsoft hat sich mit seiner Entscheidung Zeit gelassen. Über ein Jahr brauchte das weltumspannende Technologieunternehmen, um sich für Bierstadt zu entscheiden. Die Rede ist dabei nicht vom Wiesbadener Stadtteil Bierstadt, sondern von dem Schrifttyp gleichen Namens, der nun die Standardschrift in den Office-Apps von Microsoft werden soll.

Mit dem 1928 von Wiesbaden eingemeindeten Stadtteil hat die Schrift nichts zu tun. Der Schriftdesigner Steve Matteson aus Boulder im US-Bundesstaat Colorado hatte sich bei der Namensgebung für sein von Microsoft in Auftrag gegebenes Alphabet von einem Berg in den Rocky Mountains inspirieren lassen. Der Berg war nach dem vor 120 Jahren verstorbenen Landschaftsmaler Albert Bierstadt benannt worden, von dem auch kein Bezug zu Wiesbadens Stadtteil bekannt ist. Unter fünf Schrifttypen konnte die Fan-Community auswählen. Bierstadt machte das Rennen. Microsoft wird nun nach und nach die Schrift auf all seinen Anwendungen und Diensten zum Standard machen.

Thilo von Debschitz, einer der beiden Inhaber der Wiesbadener Agentur Q, freut sich über das Ergebnis – einerseits. Denn er hält Bierstadt in Sachen „Lesbarkeit und Funktionalität“ als Standardschrift für geeignet. Unter anderem, weil sie deutlich zwischen dem kleinen „l“ und dem großen „I“ unterscheide – gut für alle Menschen mit einem L oder I im Namen. „Wir wollten, dass das Gute gewinnt“, sagte er der FR. Andererseits ist er auch ein bisschen zerknirscht, weil Microsoft der Bierstadt-Schrift für die App jetzt einen neuen Namen verpasst. Sie heißt nun Aptos nach dem Ort an der kalifornischen Pazifikküste, wo Designer Matteson angeblich gern Urlaub macht. Laut von Debschitz veränderte Microsoft Aptos leicht, sie erhielt „weitere Schriftdicken und einen schmalen Schnitt“, weiß er. Ein bisschen wird auch Lokalstolz eine Rolle gespielt haben, weshalb die Agentur 2021 eine Merchandising-Aktion entwickelte mit T-Shirts und Fußmatten mit flotten Sprüchen drauf – natürlich in Bierstadt-Schrift, um für das Design zu werben. Ein Trost ist: Bierstadt wird im Schriftmenü enthalten bleiben.