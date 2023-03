Wiesbaden: Ausstellung über Facetten der Angst

Von: Andrea Rost

„Angst – Krisenindikator oder Überlebenstrieb“ ist der Titel der Ausstellung in der Walkmühle. © Michael Schick

Der Künstlerverein Walkmühle zeigt eine international besetzte Ausstellung zum Thema Angst. Dabei geht es um politische Repression, psychische Nöte und die Klimakatastrophe.

Es sind bedrückende Bilder, Skulpturen und Videoinstallationen, die seit gestern in den Ausstellungsräumen des Künstlervereins Walkmühle zu sehen sind. „Angst – Krisenindikator oder Überlebenstrieb“ ist der Titel der Schau, für die das Kuratorinnenduo Christiane Erdmann und Stefanie Blumenbecker verantwortlich zeichnet. 26 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt nehmen teil.

„Das Thema Angst hat zurzeit unglaubliche gesellschaftliche Relevanz, und es gibt viele verschiedene Gründe dafür“, formulierte der Vorsitzende des Künstlervereins Walkmühle, Wulf Winckelmann, bei einem Presserundgang durch die Ausstellungsräume. Sie sind unterschiedlichen Aspekten der Angst und aktuellen Fragestellungen gewidmet.

Eine Installation aus abgebrochenen Flaschen, die scharfkantig und mit einer grünen Flüssigkeit gefüllt den Boden bedecken, dominiert den Raum, in dem es um politisch motivierte Angst geht. Die südafrikanische Künstlerin Lugiswa Gquntam thematisiert mit ihrer Arbeit die ungleiche Wohnsituation in ihrem Heimatland, wo grüner Rasen den Wohlstand der weißen Bevölkerung symbolisiert, auf dem zerbrochene Flaschen deren Häuser vor dem Zutritt Schwarzer schützen sollen.

Schräg gegenüber an der Wand hängen scheinbar ornamental gestaltete Porträts von Menschen. Bei genauerem Hinsehen setzen sie sich aus Darstellungen von Gewaltszenen zusammen. Die Künstlerin Parastou Forouhar macht mit den schwarzen Digitaldrucken auf weißem Papier auf die Menschenrechtssituation im Iran aufmerksam.

Nicht alle der ausgestellten Arbeiten seien selbsterklärend, räumte Wulf Winckelmann ein. Deshalb könne man über QR-Codes mit dem Smartphone Informationen dazu abrufen.

Ein eigener Raum ist dem Künstler Rüdiger Breitbart gewidmet, einem an Schizophrenie erkrankten Mediziner und Autodidakten, der sein inneres Erleben während psychotischer Phasen in seinen Bildern zum Ausdruck bringt. Innere Abgründe stellt auch Renate Sautermeister auf ihren Gemälden dar: Eine nackte Figur ist an ein Bett geschnallt. An Gefängniszellen erinnernde Räume werden alptraumhaft ausgeleuchtet. Verstörend wirken auch die Bilder von Günther Blau, der eine düstere Welt zeichnet, in der die Weltkriegsfolgen allgegenwärtig sind.

Auf die drohende Klimakatastrophe beziehen sich Bilder und Installationen, in denen es um Waldbrände geht, um Plastik in den Meeren und Flutkatastrophen. Besonders eindrucksvoll ist die Videoinstallation „The Raft“ von Bill Viola. Sie zeigt eine Gruppe von Menschen, die plötzlich von zwei gewaltigen Sturzbächen erfasst und zu Boden gerissen werden. Der sechsminütige Film wird in einem abgedunkelten Bereich gezeigt. Wer sich in einem der anderen Ausstellungsräume aufhält, hört nur den ohrenbetäubenden Lärm, den die Flutwelle erzeugt.

Die Ausstellung des Künstlervereins Walkmühle ist bis 25. Juni zu sehen. Informationen, auch zum Rahmenprogramm, unter www.walkmuehle.net