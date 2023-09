Wiesbaden: Aufruf zu mehr Ausbildung im Handwerk

Von: Madeleine Reckmann

Großes Interesse an den Azubis: Wer selbst ausbildet, hat weniger Probleme mit dem Fachkräftemangel. © Rolf Oeser

Bei der Firma Metallbau Huhle haben Geflüchtete eine Chance. Al-Wazir und Kretschmann sind zu Besuch.

Michelle Nennstiel ist über das Ferienprogramm der Handwerkskammer zu ihrem Ausbildungsberuf gekommen. Beim Ausprobieren der Werkzeuge merkte sie, wie viel Spaß ihr die Arbeit mit Metall machte. Heute ist die 17-Jährige bei der Wiesbadener Firma Huhle Stahl- und Metallbau im zweiten Lehrjahr. Im ersten Jahr stehen Tätigkeiten wie Feilen und Bohren am Schraubstock auf dem Programm, um die Grundlagen des Berufs zu erlernen. Im zweiten Jahr darf geschweißt werden. Kürzlich durfte Nennstiel schon das Geländer für den Atzelbergturm im Taunus bauen. „Es ist schön, etwas mit den Händen zu tun“, sagt sie.

Mehr Wertschätzung

Die 1910 gegründete Wiesbadener Firma Huhle engagiert sich seit Jahrzehnten in der Ausbildung. Aktuell sind 15 ihrer 106 Beschäftigten Auszubildende. „Der dualen Ausbildung gehört wieder mehr Wertschätzung“, sagt Co-Geschäftsführer Oliver Huhle beim Besuch des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir und des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (beide Grüne) am Freitag im Unternehmen. Beide verweisen auf die hohe Bedeutung der dualen Ausbildung für die Wirtschaft in Deutschland. In den Schulen solle wieder von der ersten bis zur 13. Klasse Werkunterricht eingeführt werden, sagt Huhle die Gelegenheit nutzend, sich über den Wert von Handwerksberufen zu äußern. Seine Erfahrung sei, dass Menschen, die vor dem Studium in die Lehre gingen, fundierter ausgebildet seien.

Gute Erfahrungen mit „Wirtschaft integriert“

Huhle beschäftigt seit Jahren auch junge geflüchtete Menschen. Mayifuila Garcia Kungikama, der 2018 aus Angola nach Deutschland kam, lernte das Unternehmen über das Landesprogramm „Wirtschaft integriert“ kennen. Seit einem Jahr absolviert der 21-Jährige dort eine Ausbildung zum Metallbauer. „Wirtschaft integriert“ richtet sich an Menschen, die noch nicht genug Deutsch sprechen. Sie werden mit Nachhilfeunterricht und sozialpädagogischer Betreuung unterstützt, um die Abschlussprüfung zu schaffen. Seit 2016 haben 9300 Personen an dem Programm teilgenommen und 1050 eine Abschlussprüfung abgelegt, wobei 80 Prozent die Abschlussprüfung bestanden. „Wir machen gute Erfahrungen mit ‚Wirtschaft integriert‘, und ich würde es begrüßen, wenn es fortgesetzt und mit mehr Sprachunterricht ausgebaut wird“, sagt Huhle. Zwei Geflüchtete aus Eritrea, die im Unternehmen über das Programm ausgebildet wurden, arbeiten inzwischen als Facharbeiter bei ihm.

Potenziale von Geflüchteten heben

In Hessen sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums knapp 270000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus Nicht-EU-Staaten tätig, 20 Prozent mehr als vor drei Jahren. „Wir wollen auch die Potenziale bei denen heben, die aus Kriegsgebieten zu uns kommen und Schutz suchen“, sagt Al-Wazir. Eine Woche nach dem Start des Lehrjahres sind noch 10300 Ausbildungsplätze unbesetzt.