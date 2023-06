Wiesbaden: Andreas Baumbach fordert Reparatur-Bonus für Schuhe

Von: Andrea Rost

Schuhmacher Andreas Baumbach bei der Arbeit in seiner Werkstatt in Bierstadt. © Michael Schick

Damit nicht so viele Schuhe im Müll landen, fordert Schuhmachermeister Andreas Baumbach einen Reparatur-Bonus vom Staat in Höhe von 50 Prozent. Er hat dazu eine Online-Petition gestartet.

Wer über das nötige Kleingeld verfügt und Zeit hat zu warten, für den fertigt Schuhmachermeister Andreas Baumbach gerne Maßschuhe an. Bis zur ersten Anprobe dauere es etwa ein halbes Jahr, erzählt er. Ab 2000 Euro koste ein Maßschuh. Dafür bekomme die Kundschaft aber auch Top-Qualität. „Und ein Maßschuh hält sehr lange.“

Haupteinnahmequelle sind Maßschuhe für Andreas Baumbach, der den Laden in Bierstadt in vierter Generation führt, allerdings nicht. 70 Prozent seiner Aufträge seien Reparaturen, erzählt der 57-Jährige. Schuhe, bei denen die Sohlen durchgelaufen oder Absätze kaputt seien, würden ihm aus ganz Deutschland zugeschickt. Weil er das Schuhmacherhandwerk perfekt beherrsche und beispielsweise die Leder-Gummi-Absätze einer bestimmten Marke verarbeite, die andere Reparaturbetriebe nicht hätten.

Baumbach freut das. „Ich hatte schon immer ein Faible für ressourcenschonendes Arbeiten und für Nachhaltigkeit“, sagt er. Den schwarzen Halbschuh etwa, den er als nächstes reparieren wird, habe ihm eine Wiesbadenerin vorbeigebracht. Auch nach 20 Jahren könne sie sich nicht von dem Schuh trennen, weil er perfekt passe und bequem sei. Die Reparatur lohne immer noch, ist Baumbach überzeugt.

Und das gelte nicht nur für hochwertiges Schuhwerk. Selbst preiswerte Schuhe, die in Asien gefertigt und hierzulande von den großen Schuhketten verkauft würden, könne man kostengünstig reparieren.

Andreas Baumbach ist aber auch Realist genug, um zu wissen: Die wenigsten Billigschuhe werden zur Reparatur gebracht, weil die oft teurer ist als ein neues Paar. Ein Reparatur-Bonus, wie es ihn beispielsweise in Österreich für Elektrogeräte gibt, könne ein Anreiz zum Umdenken sein und ein neues marktwirtschaftliches Instrument, glaubt er. Andreas Baumbach hat deshalb schon vor Monaten eine Online-Petition gestartet, in der er Umweltministerin Steffi Lemke auffordert, Verbraucher:innen 50 Prozent der Schuhreparaturkosten zu erstatten.

„Es wäre ein Schritt, um die Nutzungsdauer von Schuhen zu verlängern“, sagt er. „Aktuell verhalten wir uns wie die Steinzeitmenschen. Die haben ihre Schuhe auch weggeschmissen, wenn ein Loch drin war.“

Andreas Baumbach hat seine Werkstatt seit 1994 in der Poststraße. Davor lernte und arbeitete er zehn Jahre lang am Hessischen Staatstheater, fertigte Schuhwerk im Stil der Barock, Rokkoko oder Biedermeier an. „Ich bin Schuhmacher aus Leidenschaft“, bekennt er. Er liebe den Werkstoff Leder, wisse um die Bedeutung guter Schuhe für die Gesundheit.

Aktuell gibt es außer ihm noch vier Schuhmachereien in Wiesbaden. Zu Beginn der 1960er Jahre waren 220 Schusterbetriebe in der Stadt gemeldet. Dennoch glaubt Baumbach an die Zukunft seines Handwerks. Er sagt aber auch: „Wenn es keine Schuhrepraturen mehr gibt, gibt’s auch bald keine Schuhmachermeister mehr.“

Infos unter www.schuhbonus.de.