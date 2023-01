Wiesbaden: Als die Nassauer auf die Barrikaden gingen

Von: Andrea Rost

Tumult vor dem Wiesbadener Schloss am 4. März 1848 © Stadtarchiv Wiesbaden

In der Reihe „Göpferts Gäste“ geht es am 3. Februar um die Revolution von 1848. Autor Torsten Weigelt stellt sein neues Buch über die Familie von Gagern vor und präsentiert aktuelle Recherchen zur Revolutionsgeschichte in Wiesbaden.

Es war wohl eine der größten deutschen Protestaktionen im Revolutionsjahr 1848, die am 4. März in Wiesbaden stattfand: Mehr als 30 000 Menschen kamen damals vor das Stadtschloss der nassauischen Residenz, sie rückten mit Sensen, Heugabeln und Dreschflegeln an. Viele Bauern waren darunter, die kostenlose Bahnfahrkarten bekommen hatten.

Redner stiegen auf ein Fass und riefen ihre Forderungen über den Platz. Sie verlangten Pressefreiheit, Volksbewaffnung und das Recht auf freie Vereinigung. Flugblätter mit sozialrevolutionären Parolen wurden verteilt. Vom Balkon des Theaters flogen nassauische Fahnen herab.

Zu einem gewaltsamen Umsturz kam es am Ende nicht. Denn Herzog Adolph von Nassau beugte sich den Protesten und setzte im April 1848 eine Reformregierung um den bisherigen Wortführer der Opposition, August Hergenhahn, ein. Einen großen Anteil daran hatte Max von Gagern, der Bruder Heinrich von Gagerns, des ersten Präsidenten des Nationalparlaments in der Frankfurter Pauskirche. Max von Gagern vermittelte zwischen Adolph von Nassau und der Opposition und wurde später ebenfalls Abgeordneter im ersten gesamtdeutschen Parlament.

Der Kelkheimer Autor und ehemalige FR-Redakteur Torsten Weigelt hat ein Buch über die Familie von Gagern geschrieben, in dem er Hans Christoph von Gagern und dessen Söhne Friedrich, Heinrich und Max als Pioniere der deutschen Demokratie porträtiert und den Werdegang der Politikerdynastie über zwei Generationen rekonstruiert. Der Revolution in Darmstadt und Wiesbaden im Jahr 1848 ist darin ein eigenes Kapitel gewidmet.

Am Freitag, 3. Februar, stellt Weigelt sein Buch „Gagern – Pioniere der deutschen Demokratie“ in der Veranstaltungsreihe „Göpferts Gäste“ auf der Bühne „Marleen“ im Liliencarré am Bahnhofsplatz vor. Dabei wird er besonders auf die Revolutionsgeschichte eingehen.

„Die Erhebung der Nassauer am 4. März 1848 in Wiesbaden: Ursachen und Folgen“ lautet der Titel des Abends, den der frühere FR-Redakteur Claus-Jürgen Göpfert moderiert. Veranstalter sind der Rosa-Luxemburg-Club und die Büchergilde Wiesbaden. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.