Wiesbaden: Ärger um „Little Homes“

Von: Andrea Rost

Teilen

Mitarbeiter von Commerz Real beim Aufbau der Little Homes auf dem Wiesbadener Marktplatz. © Michael Schick

Nach Unstimmigkeiten mit der Stadt Wiesbaden sollen die „Little Homes“, die im Herbst auf dem Marktplatz aufgebaut wurden, jetzt in Frankfurt stehen. Wo genau, sagt Sven Lüdecke nicht. Unklar ist auch, wer die wohnsitzlosen Menschen betreut.

Im Zuge eines Sozialprojektes haben im Herbst vorigen Jahres 100 Beschäftigte der Commerz Real fünf Wohnboxen für obdachlose Menschen auf dem Wiesbadener Marktplatz aufgebaut. Einen Tag lang wurde gesägt, geschraubt und gehämmert, vorgefertigte Bauteile aus Sperrholz wurden zusammengefügt. Dann waren die „Little Homes“ fertig. Sie sollten hinter dem Hauptbahnhof aufgestellt und kurzfristig bezogen werden. Doch dazu ist es nicht gekommen.

Die Häuschen seien den ganzen Winter über leergestanden, mittlerweile habe er sie aus Wiesbaden abtransportieren lassen, sagte der Gründer und Vorsitzende des Vereins „Little Homes“, Sven Lüdecke, auf Anfrage der FR. Vier seien in Frankfurt, eines stehe in Kassel. Gegen den „Platzhirsch“ in der Wiesbadener Obdachlosenbetreuung, der Diakonie, habe sein Projekt von Anfang an keine Chance gehabt, ist Sven Lüdecke überzeugt. „Wir wurden als Konkurrenz betrachtet.“ Es habe zu viele Reibereien mit der Stadt gegeben.

Im Wiesbadener Rathaus sieht man das anders. Die Kommunikation mit Sven Lüdecke habe sich als schwierig herausgestellt, sagte die Leiterin des Sozialleistungs– und Jobcenters, Ariane Würzberger, der FR. Weder habe er die Aufbauaktion auf dem Marktplatz im Rathaus angekündigt, noch sei es möglich gewesen, hinterher mit ihm ins Gespräch zu kommen, um zu klären, wo genau die Häuschen aufgestellt werden sollten und wer die Menschen betreut, die darin unterkommen, „Herr Lüdecke war für uns nach einer Sitzung mit der Arbeitsgemeinschaft „#Wohin?“ nicht mehr erreichbar.“ Würzberger spricht von einem „Desaster“ für Sozialarbeiter:innen ebenso wie für obdachlose Menschen. „Da wurden Hoffnungen geweckt und enttäuscht“, findet sie. Den Vorwurf, die Stadt habe mit dem Verein „Little Homes“ nicht zusammenarbeiten wollen, weist Würzberger zurück und betont: „Wir sind in Wiesbaden froh über jedes Angebot, das wir nutzen können, um Menschen von der Straße zu holen.“

Doch wo stehen die in Wiesbaden zusammengebauten Little Homes nun in Frankfurt? Wer bewohnt sie? Und wie werden die Menschen darin betreut? Diese Fragen ließen sich trotz intensiver Recherchen der FR nicht klären. Weder konnte man im Frankfurter Planungsamt bestätigen, dass die kleinen Holzhäuschen auf Privatgelände in der Stadt untergebracht sind, wie Sven Lüdecke der FR gesagt hatte, noch arbeiten Jugend- und Sozialamt in Frankfurt aktuell mit dem Verein „Little Homes“ zusammen. Man plane auch in Zukunft keine Kooperation, teilte eine Sprecherin mit.

Sven Lüdecke wollte Details zum Standort der Little Homes in Frankfurt trotz erneuter Nachfrage nicht nennen. Als Betreuer der Obdachlosen nannte er die Diakonie. Deren Sprecherin wies dies allerdings zurück. „Man kooperiere nicht mit dem Verein“, sagte sie der FR. Eine E-Mail der Frankfurter Rundschau mit der Bitte um Aufklärung ließ Lüdecke unbeantwortet.

Bei Commerz Real hofft man, dass sich bald eine Lösung findet, damit die im vergangenen September aufgebauten Little Homes ihren Bestimmungszweck erfüllen und Obdachlosen eine Bleibe bieten können. „Unsere Mitarbeitenden haben viel Zeit und Herzblut in den Aufbau gesteckt – natürlich mit dem Ziel, dass die Aktion eine reale Wirkung entfaltet“, sagte Sprecher Maurice Farrouh der FR.