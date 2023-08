Wiesbaden: 70 Grad aus 2000 Metern Tiefe

Von: Madeleine Reckmann

„Ein Fake, aber schön“: Das Wasser des Bäckerbrunnens kommt nicht aus dem Boden, sondern aus dem Kaiser-Friedrich-Bad. © Peter Jülich

Thermalwasser ist zum Heizen nicht geeignet / Schon die Römer badeten gerne darin

Erkenntnis Nummer eins: Wer versucht, das Wasser des Wiesbadener Kochbrunnens aus der Hand zu trinken, kann sich die Finger verbrennen – es kommt mit einer Temperatur von 70 Grad Celsius an die Erdoberfläche. Aus dem Brunnen auf dem Platz gegenüber der Hessischen Staatskanzlei sprudelt somit „eines der heißesten Wässer Deutschlands“, wie der Hydrogeologe Georg Mittelbach bei einer Führung des Nassauischen Vereins für Naturkunde erläutert.

Erkenntnis Nummer zwei: Alle, die auf die Idee kommen, das heiße Wasser aus der Tiefe könne als natürliche Wärmepumpe zum Beheizen der Gebäude in der Landeshauptstadt dienen, muss Mittelbach enttäuschen. Das Thermalwasser sei leider „furchtbar aggressiv“ und würde wegen seines hohen Kalkgehalts die Heizungsrohre schnell verstopfen. Erdwärmebohrungen wiederum könnten dazu führen, dass die Quellen versiegen. „Dann wäre das Thermalwasser bald weg“, so Mittelbach, der am Landesamt für Umwelt und Geologie für die unterirdischen Gewässer in Wiesbaden sowie der Taunusregion zuständig ist.

Zwar gibt es in der einstigen Weltkurstadt weiterhin 27 Thermalquellen. Doch außer dem Kochbrunnen ist von ihnen nicht mehr viel zu sehen. Das war eine weitere Erkenntnis der Führung, an der mehr als 40 Frauen und Männer teilnahmen. Dabei beträgt die Wassermenge, die täglich aus rund 2000 Meter Tiefe emporsteigt, zwei Millionen Liter. Nach oben befördert werde es mit Hilfe eines natürlichen „Gaslifts“, erläuterte der promovierte Hydrogeologe Mittelbach. Das funktioniere so ähnlich wie bei einer Wasserflasche, die sich im Sommer im Auto aufheize und dann geöffnet werde.

Zur Zeit der Römer floss das Thermalwasser auf dem heutigen Kochbrunnenplatz noch in einen Tümpel, „eine heiße, dreckige Brühe“. Die war offenbar attraktiv genug, dass die Legionäre aus Mainz („Mogontiacum“) gerne den Rhein überquerten, um dort im Wasser der Mattiaker („Aquae mattiaquae“) zu baden. Die römischen Frauen verwendeten zudem die Kalkablagerungen, die mit dem Thermalwasser nach oben gelangen, als Haarfärbemittel und Schminke.

Eifrig genutzt wurde das warme Nass auch noch in der großen Zeit der Kur, als Bedienstete der Wiesbadener Hotels es mit Eimern aus den sogenannten Sekundärquellen schöpften, in denen sich das salzige Thermalwasser mit Süßwasser aus dem Taunus vermischt.

Die einzige heute noch sichtbare Sekundärquelle, die Drei-Lilien-Quelle, befindet sich ein wenig versteckt hinter dem Hotel Schwarzer Bock. Etwas auffälliger ist der Bäckerbrunnen in der Altstadt, für den eigens ein kleines Fachwerkhäuschen errichtet wurde. Allerdings stamme das Wasser, das hier aus den Hähnen laufe, nicht aus einer echten Quelle, sondern werde seit den 1970er Jahren aus hygienischen Gründen aus dem Kaiser-Friedrich-Bad zugeleitet, erläuterte Georg Mittelbach: „ein Fake, aber schön.“ In früheren Zeiten hätten die Bäcker in der Umgebung das Wasser des Brunnens verwendet, um ihren Sauerteig anzusetzen – und sich so die Hefe gespart.