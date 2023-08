Wie aus Wiesbaden eine Schwammstadt wird

Von: Diana Unkart

Im Kulturpark am Schlachthof sind mehrere Schwammstadt-Vorhaben umgesetzt worden. Schick (2) © Michael Schick

Die Stadt will sich besser an das Klima anpassen und sich vor Überflutungen schützen. In dem Konzept spielen Plätze wie der Elsässer oder der Schlossplatz eine wichtige Rolle.

Die Fenster im Ort waren geschmückt, die Partyzelte aufgebaut. Rambach, östlich der Wiesbadener Innenstadt gelegen, hatte sich herausgeputzt für die 750-Jahrfeier, als an jenem 11. Juli 2014, einem Freitag, dunkle Wolken aufzogen. Es regnete: nicht lang, aber heftig. Um kurz nach 16 Uhr trat der Rambach aus seinem gemauerten Bett, schoss als reißender Fluss durch den Ort Richtung Stadtmitte. Das Kurhaus, die Tiefgarage unter dem Bowling Green, die Straßen rund um das Areal standen unter Wasser. Die Wassermassen richteten einen Schaden an, der höher lag als der nach dem Unwetter 1999. Damals hatte eine Flut zwei Millionen D-Mark Schaden verursacht.

Nach diesen beiden Ereignissen wurde 2017 die dezernats-übergreifende Arbeitsgruppe „Starkregen“ gegründet. Eine ihrer Aufgaben ist es, das Risikomanagement zu verbessern. Der Umgang mit Niederschlagswasser muss geändert werden, um auf die Auswirkungen des Klimawandels wie häufigere Starkregenereignisse, aber auch längere Hitzeperioden reagieren zu können. Ein Konzept, das dabei helfen soll, ist das der Schwammstadt.

Die Stadt ist zubetoniert, das Regenwasser kann nicht versickern

Wie ein Haushaltsschwamm soll eine Schwammstadt das Regenwasser dort aufnehmen, wo es fällt, für eine Weile zurückhalten und zeitverzögert wieder abgeben. Das klingt banal, aber die Städte, so wie sie heute existieren, sind dazu nicht in der Lage. Sie sind zubetoniert. Auf Straßen, Plätzen oder Dächern kann Regenwasser nicht versickern. Es wird in die Kanalisation geleitet. Die aber ist vorwiegend auf Abwasser ausgelegt und kommt bei Starkregen an Grenzen. Der Schwammstadt-Ansatz bietet einen weiteren Vorteil: „Die Kühlung der Stadt funktioniert nur mit Wasser“, sagt Jan Dieterle, Professor für nachhaltige Freiraum- und Stadtgestaltung an der Frankfurt University of Applied Sciences. Im Idealfall nimmt die Schwammstadt ein Zuviel an Wasser auf und kühlt durch Verdunstung. Sie erträgt zu viel Wasser, aber auch zu wenig.

Paradigmenwechsel in der Stadtplanung

In den 1980er-Jahren begannen Stadtplaner:innen, den Umgang mit Wasser zu überdenken und sich auf die Natur und ihre Kreisläufe zurückzubesinnen. Nach mehr als einem Jahrhundert Technikgläubigkeit habe sich gezeigt, dass der Mensch nicht alles beherrschen könne.

Der Klimawandel habe diesen Paradigmenwechsel beschleunigt, sagt Dieterle. Erste Musterprojekte entstanden in den 1990er Jahren in Berlin, im Bereich des Potsdamer Platzes, in Adlershof oder im Quartier Rummelsburger Bucht, das dank Versickerungsmulden und mit seinen begrünten Dächern ohne Gullys auskommt.

Machbarkeitsstudie prüft, ob der Schlossplatz zum Regenrückhaltebecken werden kann

Der Schwammstadt-Werkzeugkasten bietet eine Reihe von Instrumenten, nicht alle sind in Wiesbaden anwendbar. Die lehmhaltigen Böden lassen Wasser kaum versickern, erklärt Kathrin Hartfiel, Leiterin der Arbeitsgruppe „Starkregen“. Versickerung sei nur entlang des Rheins möglich. Einschränkend hinzu kommen die Topographie – die Innenstadt liegt in einem Talkessel – und die Heilquellenschutzgebiete.

Eines der derzeit wichtigsten Schwammstadt-Projekte ist die Umgestaltung des Elsässer Platzes. Wo heute 450 Autos parken, soll ein weitgehend entsiegelter urbaner Park mit viel Grün entstehen. Angedacht ist, ihn partiell abzusenken und mit einem unterirdischen Rückhalteraum auszustatten, so dass er künftig als temporärer Regenrückhalt dienen kann – ausgelegt auf ein Starkregenereignis, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt.

Für den Schlossplatz, dessen Neugestaltung 2024 starten soll, prüft eine Machbarkeitsstudie, inwieweit er als Rückhaltefläche genutzt werden könnte. Städte wie Rotterdam oder Kopenhagen, als vorbildlich geltend bei der Umsetzung des Schwammstadt- Prinzips, haben ihre Plätze zu Multifunktionsflächen umgestaltet.

Entwässerungsmulden und Zisternen im Kulturpark am Schlachthof

Im Katastrophenfall werden Parks, Spiel- oder Sportplätze zu Rückhaltebecken. In Hamburg werde derzeit erforscht, wie auch der Straßenraum als Retentionsraum genutzt werde könne, berichtet Jan Dieterle. Dabei gehe es nicht um lange Zeiträume, sondern darum, die Spitzen eines Starkregenereignisses abzufedern.

Soll Schwammstadt am konkreten Beispiel erklärt werden, dann böte sich dafür der Kulturpark am Wiesbadener Schlachthof an. Wer ihn durchquert, bemerkt das aber vermutlich nicht: Schwammstädte sind größtenteils unsichtbar.

Im Kulturpark wurden spezielle Zisternen, Entwässerungsmulden und Baum-Rigolen gebaut. Das sind Regenwasserspeicher unterhalb eines Baums. Regenwasser wird aufgenommen und steht den Bäumen in Trockenphasen zur Verfügung. Bäume erfüllen wichtige Funktionen, erläutert Malte Loyal, Sachgebietsleiter Freiraumplanung im Grünflächenamt. Sie nehmen nicht nur Kohlenstoffdioxid auf und geben Sauerstoff ab oder binden Staub. Durch Verdunstung sind sie in der Lage, ihre Umgebung um bis zu drei Grad Celsius abzukühlen. In einer Schwammstadt werden verschiedene Maßnahmen, kleine und große, kombiniert.

Mobilitätswende notwendig

Bei den Planungen könne Wiesbaden auf eine immense Datenbasis zurückgreifen, sagt Katja Wölfinger, Leiterin Landschaftsplanung im Umweltamt. Welche Bereiche in der Stadt sind überwärmt? Wo entsteht Kaltluft, und wohin bewegt sie sich? Karten geben eine Übersicht über potenzielle Fließpfade, die Niederschlagswasser bei einem Starkregenereignis nehmen könnte. Das Umweltamt hat über zwei Jahre hinweg Starkregen-Gefahrenkarten für das Stadtgebiet erstellen lassen. Derzeit wird an Risikokarten gearbeitet, die anzeigen, welche Gebäude betroffen sein könnten. Wiesbaden kooperiert mit der Arbeitsgruppe „Starkregen und Sturzfluten“ an der Hochschule Rhein-Main.

Regenwassermanagement wird in Neubaugebieten längst mitgedacht, das Gelände entsprechend modelliert. Dachbegrünung ist Standard, der Einsatz von versickerungsfähigem Oberflächenbelägen ebenso. Komplizierter wird es im Bestand. Erst recht in Wiesbaden mit seinen hochverdichteten Gründerzeitvierteln und den vielen denkmalgeschützten Häusern.

Nach Einschätzung von Wissenschaftler Dieterle scheitert die Umsetzung von Schwammstadt-Projekten in solchen Vierteln häufig am Mobilitätsverhalten, genauer an den Stellplätzen. Wo ein Auto zehn bis zwölf Quadratmeter Fläche verbraucht, kann keine Baumrigole gebaut oder keine Mulde modelliert werden. Ohne eine Mobilitätswende ist das Schwammstadtkonzept nicht umsetzbar. Auch nicht ohne die Mitwirkung der Eigentümer:innen.

Der Elsässer Platz soll zu einem urbanen Park werden. Geplant ist, ihn partiell abzusenken, so dass er als Regenrückhalt dient. © Michael Schick