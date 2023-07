Wie aus ein paar Strichen ein Wiesbadener Kleinod wurde

Von: Torsten Weigelt

Friedrich von Sckell setzte die Mosburg, die Baumeister Carl Florian Goetz errichtet hatte, besonders in Szene. Michael Schick © Michael Schick

Friedrich von Sckell kreierte den Biebricher Schlosspark. Eine Internetpräsenz erinnert an sein Leben und schaffen.

Was haben der Biebricher Schlosspark und der Englische Garten in München gemeinsam? Beides sind Kreationen des Gartenkünstlers und Stadtplaners Friedrich Ludwig von Sckell. Aus Anlass von dessen 200. Todesjahr haben Institutionen aus mehreren Bundesländern eine gemeinsame Internetpräsenz eingerichtet (www.sckell2023.de), die alle 35 Gärten und Parks ausführlich vorstellt, die Sckell im Laufe seines Lebens gestaltet hat.

Der Schlosspark in Wiesbaden-Biebrich war sein letztes Großprojekt. Zwischen 1817 und 1820 verwandelte Sckell, der als bedeutendster Gartenkünstler seiner Generation gilt, das Areal hinter dem am Rheinufer gelegenen Schloss von einem Barockgarten in einen Englischen Landschaftspark. Wobei er geschickt einige der bereits vorhandenen Elemente integrierte – wie die Dicke Allee und die große Fontäne. „Es gelang ihm, den 1200 Meter langen und an der engsten Stelle nur 250 Meter breiten Garten als scheinbar weiten Park erscheinen zu lassen“, erläutert Inken Formann, die bei der Staatlichen Schlösser- und Gärtenverwaltung Hessen für Gärten, Parks und Gartendenkmalpflege verantwortlich ist.

Um den gewünschten Effekt zu erreichen, legte Sckell den Park als sanft ansteigendes und sich schlängelndes Wiesental an, das den Blick der Besucher:innen vom Schloss hoch zum Taunus lenkt, ohne dass der Höhepunkt des Parks dabei schon sichtbar wird: der See mit der kleinen herzoglichen „Eremitage“ Mosburg. Die Mosburg selbst war zwar bereits 1806 durch den Baumeister Carl Florian Goetz im neugotischen Stil auf den Fundamenten einer Burganlage aus dem 12. Jahrhundert errichtet worden. Doch durch die von ihm verantwortete Neugestaltung des Schlossparks setzte Sckell sie besonders geschickt in Szene. „Eindrucksvoll bis heute bleibt der Rundweg um den See mit immer neuen Sichten und Szenerien“, lobt Inken Formann. Gleiches gilt für den im westlichen Gelände angelegten Nachtigallenbach. Dabei nahm Sckell Bezug auf eine griechische Sage, in der die Königstochter Philomena in eine Nachtigall verwandelt wird. „Das Wasser ist die Seele eines Gartens; wo sich dieses findet, da lässt sich auch die Philomene mit allen übrigen Sängern der Wälder hören“, schrieb der Gartenkünstler selbst in seinem Hauptwerk „Beiträge zur bildenden Gartenkunst“.

Darin schilderte er auch seine eigenwillige Methode bei der Gestaltung eines Landschaftsparks: Mit einem Zeichenstock ritzte Friedrich Ludwig von Sckell – aufrecht und zügig voranschreitend – den Verlauf von Wegen und den Umriss von Gehölzgruppen in den Boden. So entwickelte er ideale „Bilder der Natur“ und verwandelte Natur in Kunst.